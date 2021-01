Los soldados mileuristas desplegados por 'Filomena': “Somos los peor pagados de la administración”

Héroes al módico precio de mileurista. Los salarios de los alrededor de 1.500 soldados desplegados en España para hacer frente a los estragos de la borrasca 'Filomena' en ocasiones ni siquiera alcanza los 1.000 euros mensuales. “Somos los peor pagados de la administración”, afirman sin dudar algunos de los militares que estos días han estado trabajando a destajo contra la nieve, mayoritariamente pertenecientes a la Unidad Militar de Emergencias (UME), aunque entre ellos también los había de los ejércitos de Tierra y Aire.

Incontables vidas salvadas, miles de vehículos rescatados, centenares de vías limpias tras la gran nevada del siglo... Si el paso de la borrasca 'Filomena' por la Península ha causado estragos en medio país, la situación habría sido incluso peor sin la participación activa de una tercera parte de los miembros de la Unidad Militar de Emergencias que han actuado en diversos puntos de España para minimizar el impacto de la nieve.

Compuesta por 3.500 efectivos preparados para el peor de los escenarios, la UME fue creada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y vilipendiado en su día por el PP; el mismo al que ahora recurren administraciones de todo color para hacer frente a cualquier situación sobrevenida, ya sea una pandemia o un temporal de nieve. Solo entonces vuelven a ser importantes para políticos con las bocas llenas de buenas palabras y promesas sin cumplir.

"Muchas alabanzas al militar de la ministra de Defensa pero pocas mejoras... Y no solamente con este Gobierno", critica en declaraciones a VozpópuliFrancisco Durán, vocal de la asociación UMT (Unión de Militares de Tropas) en el Coperfas (Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas), órgano de interlocución entre el Ministerio de Defensa y las plantillas de los ejércitos: "El único que en las últimas décadas ha subido el sueldo de los militares fue José Bono… Sin él estaríamos hasta peor". Durán se pone de ejemplo: "Yoahora estoy cobrando menos en el mismo empleo con respecto a hace 20 años por la pérdida de poder adquisitivo".

Soldados mal pagados "para lo que haga falta"

Pese a esas condiciones salariales, no les importa trabajar en momentos críticos y saberse olvidados por el Gobierno cuando impera la normalidad: "Si tú le preguntas a cualquier soldado, él está deseando cumplir con su deber, está quitando hielo delante de un colegio porque sabe que es importante que los niños puedan ir el lunes a clase... Es que es nuestro trabajo, lo cortés no quita lo valiente, estamos para lo bueno y para lo malo, para lo que haga falta, con la población vamos al 100%".

Un soldado raso, de tropa o marinería, cobra unos 950 euros al mes; 200 o 300 menos de lo que perciben los que se integran en la UME

A cambio de estar dispuestos a arriesgar sus vidas para servir a los ciudadanos en los escenarios, estos militares reciben unos 950 euros para los soldados de tropas y marinería; 200 o 300 menos de lo que cobran aquellos que se integran en la Unidad Militar de Emergencias. Ese plus hace que los miembros de la UME sean vistos dentro de las Fuerzas Armadas como "unos privilegiados" en comparación con los soldados del Ejército de Tierra o el de Aire, eso sí, "con disponibilidad absoluta": “Cobran más, pero el sacrificio que tienen ellos no está pagado... Tengo compañeros que están ahora en Guadalajara, alojados en un pabellón municipal, y ahí no hay horas".

Militares sin plan de vida

Con suerte, estos días podrán engrosar ligeramente la nómina con dietas de desplazamiento; unos 28 euros por día, lejos de los 42 que percibe un suboficial "por hacer el mismo o menos trabajo". Siempre con la mochila a cuestas y las botas puestas, los soldados tienen difícil establecer un plan de vida -compatible con las Fuerzas Armadas- sin unos ingresos con los que puedan subsistir: “Comprarte un coche o comprarte una casa es una epopeya”. En ciudades como Madrid, es prácticamente imposible.

"Comprarte un coche o una casa es una epopeya, te ves muy limitado, no puedes hacer prácticamente nada, tus aspiraciones de vida son muy reducidas"

"La gran mayoría, los que no tienen familia aquí, no tiene más remedio que vivir en el cuartel, en literas, compartiendo habitación con más compañeros en instalaciones que se caen, porque no hay dinero ni personal para arreglos, y haciendo encaje de bolillos, y hablamos de un soldado que esté soltero”, lamenta Durán, que habla también de las consecuencias que esto tiene para la moral de las tropas: "Afecta, te ves muy limitado, no puedes hacer prácticamente nada, tus aspiraciones de vida son muy reducidas... Si ya de por sí te ocupa la vida de militar, el poquito tiempo que te queda a ti tienes que dedicarlo a pensar en qué hacer con tu futuro".

Mejoras salariales "irrisorias"

Las asociaciones que les representan llevan años reivindicando mejoras salariales que no llegan, o son “irrisorias” cuando lo hacen. Los soldados rasos, de tropas y marinería, ostentan los escalafones más bajos dentro del organigrama público. Cualquier auxiliar administrativo está por encima de ellos. “Hay de los grupos C1 o C2”, explica Ignacio Unibaso, secretario general de AUME, la Asociación Unificada de Militares Españoles, en sintonía con las denuncias de otras organizaciones como la UMT.

AUME reconoce pequeñas mejoras que conseguidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, en los que los soldados y marineros rasos han podido subir del nivel 13 al 14, con la consiguiente subida salarial de 25 euros al mes que siguen considerando insuficiente: “Un soldado que ingresa en las Fuerzas Armadas con 30 años no tiene cargas familiares, pero en ciudades como Madrid, con un nivel de vida muy alto, es difícil sobrevivir y formar una familia con esos salarios”.

“Los soldados no cobran ni horas extra ni nocturnidad ni nada por el estilo”, lamentan desde AUME: “Luego están los excesos de jornada, con gente que hace más de 3.000 horas al año, cuando por horario tiene 1.600”.

Por ello, piden “algún tipo de compensación”, una “gratificación de destino para compensar en parte el alto nivel de vida de un sitio en comparación con otro”, como sí existe en otros cuerpos policiales. La comparación les resulta odiosa: “En tres años, la famosa campaña de equiparación salarial de Jusapol ha conseguido ese aumento de retribuciones”. “Los soldados no cobran ni horas extra ni nocturnidad ni nada por el estilo”, lamentan desde AUME: “Luego están los excesos de jornada, con gente que hace más de 3.000 horas al año, cuando por horario tiene 1.600”.

"A los 45 años te dan las gracias por los servicios prestados"

En caso de baja, pierden el complemento de dedicación especial, equivalente a la productividad, lo que en muchos casos supone caer por debajo de los 1.000 euros. Y a los bajos salarios se suma el problema de la temporalidad por la falta de convocatorias de empleo fijo dentro de las Fuerzas Armadas. “La mayoría de estos soldados son temporales, casi el 90%”, explica Unibaso: “A los 45 años te dan las gracias por los servicios prestados”.

"Un soldado se va a la calle sin nada que esté homologado para que cualquier empresa diga que te contrata... Con lo cual, te vas con una mano delante y otra detrás"

Y aunque el Estado acuerda con otras administraciones convenios de inserción para facilitar la incorporación laboral de estos militares forzosamente retirados en cuerpos policiales locales o autonómicos, las asociaciones lamentan que en muchos casos estos se quedan en “papel mojado”. "Ni siquiera la formación que adquirimos se nos reconoce dentro del Ministerio de Defensa", apunta por su parte Francisco Durán: "Un soldado se va a la calle sin nada que esté homologado para que cualquier empresa diga que te contrata... Con lo cual, te vas con una mano delante y otra detrás".