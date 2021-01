Los sociólogos avisan: “Illa puede pagar en las urnas el rechazo a aplazar las elecciones”

Sociólogos, politólogos y expertos en demoscopia lo tienen claro: en la repetición de las elecciones generales el 10 de noviembre de 2019 cayeron más aquellos partidos que los votantes culpaban en los sondeos previos de haber dejado a España seis meses sin Gobierno. Por orden de culpabilidad, Ciudadanos se hundió de 57 a 10 escaños, Unidas Podemos bajó de 42 a 35, y el propio PSOE, frente a la subida a 140 escaños que esperabaPedro Sánchez,bajó de 123 a 120 diputados y se dejó por el camino 700.000 votos.

No hay dos situaciones comparables, pero que el PSC haya aparecido junto con Voxcomo los únicos nítidamente interesados en mantener la convocatoria el 14-F, porque las encuestas les son favorables ahora, “transmite la idea de que el ministro de Sanidad pone sus intereses de candidato a la Generalitat por delante de la salud”, señalan a Vozpópuli la gran mayoría de los consultados para este reportaje. “Salvador Illa puede pagar en las urnas el rechazo” a retrasar los comicios hasta el 30 de mayo como se ha decidido, concluyen.

Narciso Michavila, presidente de GAD3, recuerda que Galicia y País Vasco aplazaron las elecciones autonómicas, del 5 de abril al 12 de julio, “con una incidencia del coronavirus mucho menor” que la que ahora mismo presenta Cataluña, autonomía con 55/60 muertos por millones de habitantes frente a los, por ejemplo, 22 muertos por millón de habitantes con que han celebrado las elecciones los Estados Unidos.

“Si Illa nos está diciendo que la vacuna contra la covid es eficaz... ¿Qué razón hay para no esperar a mayo, cuando haya mayor número de personas inmunizadas?”, se pregunta Narciso Michavila

Además, insiste Michavila: en las recientes elecciones ganadas por Joe Biden el voto por correo rondó el 60% mientras que en los comicios gallegos o vascos de julio solo el 7% de los votantes recurrió al voto por correo porque “España es una de las democracias donde está menos implantado”. Por eso interesa tanto que la votación presencial se realice con las mayores garantías, para que el virus no aleje de las urnas a unos electores catalanes ya de por sí poco movilizados -se espera una caída de la participación del 82% de 2017, récord, a tan sólo el 70%-.

“Si Illa nos está diciendo que la vacuna contra la covid es eficaz... ¿Qué razón hay para no esperar a junio, cuando haya mayor número de personas inmunizadas?”, se pregunta el responsable de GAD3. Eso, por no hablar del problema logístico-electoral que se puede producir si los interventores y apoderados se hubiesen negado a trabajar el 14-F para no resultar contagiados.

Las elecciones del 14F en Cataluña serían las de mayor incidencia del COVID de cuantas se han celebrado, con la excepción de las municipales de Bosnia.La fila COVID muestra fallecidos por millón de habitantes la semana previa de las elecciones. Fuente: OWID pic.twitter.com/8QMz0mtp7T — Narciso Michavila 😷 (@nmichavila) January 14, 2021

Desde Metroscopia, José Pablo Ferrandiz no sabe exactamente a quién puede beneficiar o perjudicar el retraso de las elecciones catalanas al 30 de mayo, aunque intuye que el llamado efecto Illa, que no es más que el efecto novedad que se da siempre que hay una alteración del tablero electoral, puede diluirse en cuatro meses por múltiples razones.

Primero, la candidatura del ministro socialista a la Presidencia de la Generalitat se presenta como una especie de atrapalotodo en el que se busca tanto evitar que la bolsa de votos españolistas que se fueron a Inés Arrimadas y Ciudadanos en diciembre de 2017 se queden en casa, como evitar que Alejandro Fernández recupere voto para el PP, al mismo tiempo que se hacen guiños al electorado nacionalista más frustrado con el procés para que se pase de ERC al federalista PSC.

A priori, es mucho mejor que el todavía primer secretario del PSC, Miquel Iceta, para recuperar ese voto, coinciden todos los consultados, pero corre el riesgo de estar cuatro meses en un “tostadero”, señala otro experto politólogo, porque “si la vacunación no va bien, si la pandemia no mejora y si aguantan seis meses a un ministro entre semana / candidato los fines de semana, Illa puede padecer un efecto boomerang”.

Eso es precisamente lo que buscan tanto ERC como Junts per Cat, los actuales partidos del Govern, deshacer el triple empate, que podría darse entre ambos y el PSC, según los últimos sondeos, alguno de los cuales llega a pronosticar que la victoria será para el hoy ministro aunque luego habría que ver si suma con ERC y En Comú Podem como para formar un gobierno tripartito.

Calderón: “error táctico” de Moncloa

Por su parte, César Calderon, politólogo y exasesor del PSOE en diversas campañas electorales, señala que el PSC y La Moncloa, que es quien realmente está llevando la campaña electoral del ministro Illa, han cometido “un grave error” adelantando el anuncio de su candidatura cuando “estaba sobre la mesa la posibilidad de un aplazamiento”; han confundido táctica con estrategia y lo que, en principio, es una buena decisión, puede acabar no siéndolo tanto si se diluye el efecto Illa.

“Salvador Illa es mucho mejor candidato que Iceta y el PSC va a mejorar, eso lo tengo claro, pero Illa vale ahora ocho... ¿Va a seguir valiendo ocho a finales de mayo? ¿Le va a pasar factura la tercera ola y el retraso en la vacunación?”, se pregunta.