Fernando Simón se disculpa por su polémico comentario sobre las enfermeras "infecciosas"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se ha disculpado este martes por sus polémicas palabras sobre las enfermeras: "Di una respuesta muy incorrecta. Pido disculpas a todas las personas o colectivos a los que le pudiera molestar". También quiso añadir a su justificación que todavía tiene mucho camino por delante "para aprender y para hacerlo mejor."

El pasado jueves, Simón abandonó antes de lo previsto su habitual rueda de prensa sobre las cifras de la pandemia de coronavirus para acudir a una entrevista en Facebook Live con los hermanos escaladores Iker y Eneko Pou. En un momento de la conversación, el mayor de los hermanos Pou (Eneko) lanzó una pregunta a Simón: "Fernando, no nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas". El epidemiólogo respondió entre risas: "No les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

Las enfermeras piden su dimisión

Las palabras pronunciadas por el director de el CCAES han causado un gran incendio dentro del sector de las enfermeras, llegando a ser catalogadas de de "sexistas". Por su parte, el Consejo General de la Enfermería, que estudia pedir el cese inmediato de Simón.

La vicepresidenta del Consejo General de la Enfermería, Pilar Fernández, lamentó las palabras del virólogo recordando el ejemplo que supone para los jóvenes a quienes les está haciendo "un flaco favor". Fernández, además, añadió que las palabras son "del todo impropias de un experto científico y dos deportistas de élite."

Por ello, este órgano pide a Simón que "tenga la decencia de pedir disculpas de forma inmediata, reconozca la improcedencia de sus comentarios, chascarrillos y chistes y se abstenga de volver a hacerlos nunca más". Si esto no ocurre, el Consejo valora realizar una recogida de firmas para que el Gobierno cese con carácter inmediato al doctor.