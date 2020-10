Casado anuncia que no pactará la renovación del Poder Judicial: "A mí no me presiona nadie"

La batalla política está instalada en España en plena segunda ola de covid-19. El último choque entre el Gobierno de coalición y la oposición se debe a la renovación del Poder Judicial, protagonista en la sesión de Control en el Congreso de los Diputados. "A mí no me presiona nadie", ha asegurado el líder del PP, Pablo Casado, para anunciar que no pactará dicha renovación si se mantiene la reforma.

El PSOE y Podemos han propuesto una reforma para que la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no necesite tres cuartas partes de la Cámara y así, no precisar los votos del PP para designar a los vocales.

Los partidos del Ejecutivo han optado por presentar una proposición de ley en lugar de un proyecto de ley. Mediante este procedimiento, el Gobierno eludirá la presentación de informes del propio CGPJ, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal, y de esta forma se acelerará el proceso y evitará que alguno de estos órganos se muestre contrario a la aprobación, a pesar de que sus informes no sean vinculantes.

Esta decisión ha provocado que la Asociación Europea de Jueces haya expresado "su gran preocupación porque España esté dando un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia" del órgano de gobierno de la judicatura. Consideran esta reforma "contraria a la Constitución".

El Ejecutivo se basa en que, asegura, los populares se oponen negociar ni llegar a un acuerdo. "A mí no me presiona nadie, y menos alguien como usted", ha dicho Casado, para asegurar que no pactará la renovación del Poder Judicial con el Gobierno de coalición.

"Mientras no retire el atropello legal" que supone la reforma de la elección del CGPJ "no hay nada que pactar" sobre su renovación, ha dicho.

Casado, asimismo, ha insistido en el cese del vicepresidente segundo del Ejecutivo debido a su presunta implicación en el 'caso Dina', para el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón pidió su imputación al Tribunal Supremo.

"Cese al señor Iglesias"

El popular ha asegurado que no permitirán que "meta de caballo de Troya a un partido imputado que arremete contra el juez y contra el Rey" y ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que "cumpla por una vez con su palabra y cese al señor Iglesias".

En este sentido se ha pronunciado el secretario general del PP, Teodoro García-Egea, que ha señalado que "Iglesias quiere cambiar la ley del CGPJ porque quiere elegir al juez que le juzgue". "Eso el PP no lo va a permitir, téngalo claro", ha defendido.

Sánchez, por su parte, ha tildado la intervención de Casado de "provocación". "Usted, que habla tanto de la Constitución, podría defender el artículo que defiende la presunción de inocencia de todos los españoles", ha dicho.

Desde que lidera el PP, ha dejado de ser un partido de Estado (...) Es un partido antisistema que no cumple con la Constitución", ha dicho Sánchez

Según el presidente del Gobierno, el PP es un partido que "cuando está en la oposición defiende la Constitución a medias", ha dicho para reiterar que la formación están "bloqueando la renovación del Poder Judicial".

"Desde que lidera el PP, el partido ha dejado de ser un partido de Estado", ha acusado para señalar que se trata de "un partido antisistema que no cumple con la Constitución". "Ha arrastrado a su partido a la crispación, que es lo que está haciendo la ultraderecha", ha añadido.

Sánchez respalda a Iglesias

Sánchez ha salido en defensa de Iglesias, asegurando que "el vicepresidente segundo y todos los miembros del Gobierno" tienen su "más y absoluta confianza". "Este es un Gobierno que no tiene ni procesados ni imputados ni encarcelados", ha dicho, para aseverar que el popular "gobernaba con tres ministros procesados y tres ministros condenados".

En esta línea ha preguntado también la portavoz del Grupo Popular en la Cámara baja, Cuca Gamarra, que se ha dirigido a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para espetarle que, "siendo feminista, se ha dedicado los últimos meses a amparar la actitud machista del señor Iglesias en el 'caso Dina'".

"No concibe que le procesen, pero a la vez presiona al Tribunal Supremo para que no le imputen", ha dicho Gamarra. "¿Qué considera el Gobierno que es calidad democrática?", ha preguntado. "La calidad democrática tiene muchos ingredientes, pero tiene uno que es inexorable, el cumplimiento de las normas, para respetar la Constitución", respondido Calvo.