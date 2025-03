El separatismo y Podemos acosan a Cospedal, que niega que existiera una "policía patriótica" para espiarles

La exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha negado en el Congreso de los Diputados de la existencia de la denominada Operación Cataluña, la cual ha calificado como una "ficción", y en todo caso ha rechazado que el PP la impulsase bajo su mandato. La exlíder popular también ha dudado de la existencia de una "policía política" en el seno del Ministerio del Interior bajo el mando del exministro Jorge Fernández Díaz.

Cospedal ha comparecido este lunes en la Comisión de Investigación del Congreso por la supuesta trama de la "policía patriótica" para dañar al independentismo catalán. En el incisivo interrogatorio de los grupos separatistas y Podemos, sí ha reconocido haberse reunido "unas seis, ocho o nueve veces", hace "mucho tiempo", con el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Sobre el contenido de las reuniones, ha dicho que despachaban sobre asuntos "de actualidad" que afectaban al PP, ya que este policía tenía "información" sobre alguno de esos asuntos.

Sin embargo, la compareciente ha rechazado que tuviera conocimiento de la existencia de la llamada Operación Cataluña. "Yo no he encargado nada que se llame Operación Cataluña ni para hablar con jueces, ni con policías, porque mi competencia no es policial", ha remarcado. En ese sentido, no ha dado veracidad a unos audios publicados este lunes por la emisora catalana RAC1 sobre unas conversaciones entre Cospedal y Villarejo en las que se mencionan supuestos pagos a la expareja de Jordi Pujol Vicky Álvarez para que "estuviera tranquila". "No reconozco esos audios. No sé que custodia han tenido y no les doy veracidad", ha insistido la exsecretaria general del PP a preguntas de los grupos parlamentarios.

Pese a no dar credibilidad a esas conversaciones, ha negado categóricamente -como se deduce de los audios- que hubiera propuesto a Villarejo entrevistarse con la que por entonces era líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, quien comparecerá en la Comisión esta misma tarde. Sobre el inicio de su relación con Villarejo, ha explicado que pidió reunirse con él cuando se estaban produciendo filtraciones en la investigación judicial a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, ya que el comisario "tenía información" sobre el asunto. En los sucesivos encuentros con Villarejo, ha asegurado que éste nunca le dio información que no fuera "de dominio público" y no hubiera sido "publicada".

Espionaje a Podemos

Cospedal ha mantenido un tenso enfrentamiento con la líder de Podemos, Ione Belarra, quien le ha preguntado por su opinión sobre Pablo Iglesias. "No le dedico ni un minuto de mi tiempo al señor Iglesias", ha respondido la compareciente. Asimismo, Cospedal ha reiterado que "no tenía ningún interés en tener información sobre su partido" (Podemos), por lo que ha desmentido que impulsase el supuesto espionaje a decenas de diputados de la formación morada que ahora investiga la Audiencia Nacional.

En resumen, la compareciente no ha dado veracidad a la existencia de la bautizada como Operación Cataluña, al igual que lo hizo en la misma cámara el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.