Las diez últimas sentencias sobre delitos sexuales del juez González: cuatro absoluciones y seis condenas

“Todos saben que tiene algún problema. Se podría haber evitado”, dijo el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Se refería a Ricardo Javier González González, en estos momentos, el juez más conocido de España. Uno de los tres magistrados del tribunal que juzgó a La Manada y que ha despertado una ola de indignación popular al absolver de agresión sexual al grupo de sevillanos. Concretamente, este juez es el que firmó el voto particular que pedía su absolución y tildaba de “jolgorio” los hechos en el portal de Pamplona.

Las palabras del ministro han servido de escenario para un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y los jueces sólo unos días después del mantenido entre el ministro Montoro y el magistrado que investiga la malversación del procés. Catalá ha puesto en el disparadero a un juez que en los últimos ocho años ha redactado personalmente diez sentencias sobre delitos sexuales con un resultado dispar de cuatro absoluciones y seis condenas. Vozpópuli ha buceado entre las resoluciones en las que Ricardo González figura como ponente a la hora de abordar delitos de violación o abusos sexuales.

1) 2017, absolución. Antes del polémico fallo de la Manada, González firmó el pasado 21 de diciembre la absolución de un hombre denunciado en su día por violación por unos hechos acaecidos en un domicilio de Pamplona. En esta resolución, González pone en duda la declaración de la víctima que, a su juicio, “ha de ser necesariamente cuestionada por el tribunal, al menos en parte” ya que “la propia defensa de la denunciante modificó en juicio sus conclusiones provisionales retirando la acusación" por delitos de agresión sexual. Añadía en sus fundamentos jurídicos que “la jurisprudencia ha venido declarando que la situación límite de riesgo para la presunción de inocencia se produce cuando la única prueba de cargo la constituye la declaración de la supuesta víctima del delito”, como era este caso.

Él le dijo que iría "al cementerio" si no retomaban la relación. Le tocaba los pechos, pero fue absuelto

2) 2017, absolución. Anteriormente, en octubre resolvió un recurso presentado contra la absolución dictada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona en juicio rápido. Los hechos tratan de una pareja divorciada en 2013. Él le decía a ella que “iba a durar poco” si no retomaban la relación, que “iba a ir al cementerio”. Según los hechos probados, cada vez que coincidían, él la arrinconaba, le tocaba “los pechos por encima y por debajo de la ropa” y la besaba. No obstante, la sentencia de instancia no consideraba probado que el acusado hiciese todo esto “con ánimo de satisfacer su ánimo libidinoso y en contra de la voluntad de ella”. “Tampoco que hiciera uso de su superior fuerza y del temor” de su ex pareja.

La denunciante recurrió y pidió anular la sentencia apelando a la “credibilidad de la víctima”, pero el tribunal dio la razón al acusado. En sus argumentos, González escribió que “no pueden intentar la condena en la segunda instancia si la sentencia fue absolutoria por no entender probados los hechos o la participación del acusado”.

3) 2016, absolución. La tercera sentencia de este juez, en el ojo del huracán por sus expresiones ”inadecuadas”, según Catalá, se produjo en diciembre de 2016. La investigación del caso se llevó en el Juzgado de la Mujer número 1 de Pamplona. La Fiscalía pedía once años de cárcel para un hombre por agresión sexual a su pareja. Fue denunciado por diversos delitos relacionados con el maltrato y porque la noche del día 21 de agosto de 2011 se dirigió a su pareja, que estaba tumbada en la cama, con intención de tener relaciones sexuales. Ella dijo que no quería intimar con él y que cerró las piernas, pero no evitó que la penetrase a la fuerza. “Tampoco ha resultado probado”, sentenciaba en cambio el relato de hechos firmado por González. La sentencia acabó absolviendo al hombre de todos los cargos.

Acusó a un informe médico de "magnificar la situación" vivida por una víctima

En sus fundamentos jurídicos el juez tiró por tierra los resultados de un informe elaborado por un centro de salud mental, que refería en la denunciante diversos trastornos derivados de su relación. Añadía que su familia y amigas le recomendaron romper con él, pero ella “era incapaz de tomar decisiones por miedo a abandono”. “Sorprende a la Sala -dejó escrito González- esta manifestación que el informe atribuye (a la denunciante) cuando la misma manifestó en el acto del juicio que su familia no conoció la situación por la que atravesaba hasta que formuló la denuncia. La ausencia de prueba sobre esas ‘recomendaciones’ es total; y todo ello no puede sino hacernos dudar de su sinceridad, cabe vislumbrar, un cierto intento de magnificar la situación vivida”.

4) 2016, condena. La cuarta sentencia, del 27 de abril de 2016, trata sobre abusos sexuales cometidos sobre una menor de 12 años a la que prostituía su propia familia a un hombre a cambio de 40 euros cada vez o recargas de móvil. El hombre fue condenado a dos años de cárcel tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía y beneficiarse de una rebaja de la pena por dilaciones indebidas y por reparación del daño al pagar 8.000 euros en concepto de indemnización. Según dejó constancia González en la sentencia, la declaración del acusado “resultó de escasa fiabilidad”.

5) 2016, condena. El juez sobre el que Catalá lamentó no haber actuado “preventivamente”, también condenó por violación el 29 de marzo de 2016 a diez años de cárcel por violación a un hombre que le dijo a su ex que prefería verla “muerta” que con otro. Fue en 2011 y tenía una orden de alejamiento sobre ella, lo que no impidió que le pidiese ir con él a su casa. “Por temor”, ella accedió, según la sentencia. El condenado la acabó encerrando y violando varias veces mediante agresiones y amenazas en una habitación con la connivencia de su familia. Ella, entre llantos e intentos de resistencia, se acabó dejando por el miedo que le infundía su ex y lo que le decía. “Si tú me metes en la cárcel vas a estar muerta y tu familia”, le amenazó para que guardase silencio.

En 2016 dijo que "basta que la intimidación haya sido eficaz y haya llevado a la víctima a no oponerse"

A la hora de valorar el concepto de intimidación, el juez admite -a diferencia de lo que consideró en el caso de la Manada- que aquí sí medió una amenaza expresa. En cuanto a la actitud de la chica, Ricardo González dejó escrito que “tampoco es preciso se haya opuesto una resistencia activa y que ésta haya sido vencida, pues basta que la intimidación, el temor creado en la víctima haya sido eficaz y la haya llevado a no oponerse, a adoptar una actitud pasiva y con base en el convencimiento de que de otro caso se le inferiría el mal anunciado”. En el caso de portal de San Fermín, los jueces niegan intimidación. Hablan de que La Manada preparó a la joven una "encerrona" y que, una vez dentro, se quedó "bloqueada".

6) 2015, absolución. La sexta sentencia redactada por este juez fue en junio de 2015, también por violación. El fiscal pedía ocho años para un hombre que se enteró que su mujer había iniciado los trámites del divorcio al ver la carta del Juzgado en el buzón de la casa familiar. "Hija de puta, te vas a follar por ahí con cualquiera, te vas a enterar cuando te divorcies, aunque me vaya preso algo te voy a hacer”, le dijo antes de meterla por la fuerza en el cuarto, agredirla y penetrarla vaginalmente. Ella trató de resistirse y llegó a morderle el brazo, pero fue en vano, según la acusación.

Nada de esto figura en el relato de hechos probados de la sentencia de González, que absolvió al hombre. Se da la circunstancia de que la víctima se negó a declarar contra él en el juicio, un derecho que le asiste al ser su pariente y tener tres hijos en común, recordaba el juez. Aún así, apunta el magistrado que esto no significa necesariamente una absolución, pero explicaba además que los informes médicos presentados no eran concluyentes.

7) 2014, condena. En julio de 2014 volvió a condenar a nueve años de cárcel por violación a un hombre que, tras haber roto con su mujer, un día se presentó en su casa y la agredió sexualmente con violencia. “Ella se puso a llorar, colocándose en posición fetal, preguntándole (él) que por qué lloraba, a lo que (ella) respondió ‘porque me has violado’, diciéndole el acusado que ‘no, no te he violado, te lo he hecho a las descuidas’. Esto generó numerosas secuelas médicas en la mujer incluyendo una infección vaginal y necesidad de terapia. González tuvo en cuenta “la superioridad física del acusado, persona fornida, sobre aquélla, mujer menuda”..

8) 2012, condena. La octava sentencia también fue condenatoria. Impuso nueve años de cárcel a un hombre que violó a su esposa a la vuelta de las fiestas del barrio. Él había estado bebiendo, no le sentó bien ver a su esposa hablando con una amiga, discutieron. Al llegar a casa le arrancó la ropa, la agredió, ella le pidió que le dejara y trato de resistirse.

En 2012 disculpó a una víctima por tardar en denunciar una violación destacando la "vergüenza" de denunciar

En esta sentencia, el mismo juez que destacó lo que a su juicio eran numerosas contradicciones en el relato de la víctimas de San Fermín disculpaba en este caso de 2012 que la mujer no hubiese comunicado a las autoridades que le atendieron de sus lesiones que además había sido violada. “Se trata de una situación que con frecuencia se ve en los casos en que una mujer ha sido víctima de algún tipo de agresión por parte de su pareja; y en la que, al temor por las consecuencias de una denuncia, se añade la vergüenza que siente la víctima al tener que contar los pormenores de un ataque sexual”, dijo hace seis años.

9) 2012, condena. En 2012 también, el juez González se enfrentó a un caso en el que Fiscalía pedía 24 años de prisión para un hombre acusado de dos delitos de violación. Si todos los casos son duros, este en concreto es una película de terror. Dos jóvenes de 20 disfrutaban de un momento de intimidad en una zona apartada durante las fiestas de San Fermín. El acusado se acercó a ellos aparentemente con intención de pedirles fuego, pero acto seguido sacó un cuchillo y les obligó a mantener relaciones sexuales en su presencia. Luego él le obligó a ella a masturbarle y hacerle una felación. La sentencia le terminó condenando, a 14 años de cárcel: diez por lo que le hizo a ella y cuatro por lo que le hizo su pareja.

10) 2010, condena. La décima sentencia, redactada por González en 2010 sirvió para confirmar la condena de 18 meses de multa de 3.240 euros. Fue contra un hombre que seguía viviendo en casa de su expareja por motivos económicos. Un día, él se metió en la cama de ella con intención de mantener relaciones sexuales. Le llegó a dar besos en el cuello y trató de tocar su vagina sin llegar a lograrlo. Ella le advirtió de que si lo hacían sería una violación, razón por la que acabó desistiendo.