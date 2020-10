Rajoy ve "reparación moral" en la sentencia de 'Gürtel' tras una moción basada en una "manipulación"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha lanzado un comunicado tan solo unas horas después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre la 'trama Gürtel'. El popular tilda la decisión del alto tribunal de "recuperación moral" tras una moción de censura que se basó en una "manipulación".

El alto tribunal confirmó este miércoles, con ligeros ajustes de penas, la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la Época I del 'caso Gürtel', que condenaba al PP como partícipe a título lucrativo por beneficiarse de un total de 245.492 euros procedentes de la organización encabezada porFrancisco Correa.

Sin embargo, ve excesivas las menciones a la 'caja B' de la formación conservadora, tal y como asegura el fallo de primera instancia. En concreto, el Supremo da por probada esa 'caja B' del PP, pero atribuye al extesorero de la formación Luis Bárcenas su pleno control.

La Sala Segunda del tribunal ha confirmado que la Audiencia Nacional contó "con prueba de cargo válida y suficiente para concluir la existencia de una 'caja B' o contabilidad extracontable del PP", sobre la que el extesorero "ostentaba plena capacidad de control y disponibilidad".

Toda justificación de la moción de censura" estaba "construida sobre la base de una enorme manipulación de una sentencia" que no era firme

La formación liderada por Pablo Casado solo ha sido condenada, por lo tanto, como partícipe a título lucrativo de las actividades del grupo delictivo encabezado por Correa, lo que significa que este partido desconocía el origen ilícito de los 245.492 euros recibidos de la trama.

"Enorme manipulación"

Por este motivo, Rajoy se ha pronunciado este jueves afirmando que "el 31 de mayo de 2018" afirmó ante el pleno del Congreso de los Diputados que la sentencia de 'Gürtel' no condenaba "al Gobierno de España ni a su presidente ni a ninguno de sus miembros".

Según el expresidente del Ejecutivo, no condenaba a ningún militante y no recogía "ninguna condena penal contra el partido". "En resumen", continúa la misiva, "toda justificación de la moción de censura" estaba "construida sobre la base de una enorme manipulación de una sentencia" que no era firme -debía pronunciarse el Tribunal Supremo- y que tenía "un voto particular".

Comparto con vosotros el comunicado que acabo de hacer publico. pic.twitter.com/JV02BHlgvz — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) October 15, 2020

Rajoy recoge en su texto que este miércoles "la Justicia afirmó con rotundidad que 'no puede afirmarse la autoría del PP como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular'". Lo afirma, continúa, "al no solicitarse su condena en tal sentido y haber sido traído al proceso como partícipe a título lucrativo que presupone que el beneficiario no solo no participó en el delito, sino que desconoció su comisión".

El expresidente popular recoge, además, que la senetencia añade que "la condena como partícipe a título lucrativo no solo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone esta última".

"Reparación moral"

En la última parte de la carta, Rajoy envía sus agradecimientos a "todos los españoles" que le "han honrado con su confianza" durante los años en los que se dedicó a la política y durante su etapa al frente de la Presidencia del Gobierno de España.

El popular ve una "reparación moral" en la sentencia de 'Gürtel' y "confía" en que esta les "anime a seguir trabajando sin desfallecer por el bienestar, las libertades y la concordia entre los españoles, valores que hoy percibo más necesarios que nunca", concluye.