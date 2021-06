El Ministerio de Sanidad ha autorizado a la selección española vacunar a los 24 futbolistas que disputarán la Eurocopa la próxima semana. Estos 24 jugadores se vacunarán con Janssen. La selección española es la más joven del campeonato, junto a la inglesa. La edad media en el equipo es de 26 años, por lo que serán los españoles más jóvenes en recibir la vacuna de Janssen, que hasta ahora solo está aprobada para mayores de 40.

Pedri, que es el más joven de la selección, apenas tiene 18 años. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Vacunación acordada por el Comité de Expertos del Ministerio, la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial, a los integrantes de nuestro equipo de fútbol nacional no les toca vacunarse. Una vez más, se reabre la polémica de las vacunaciones "de primera y de segunda".

Por un lado, está la gran mayoría de la población, que debe seguir lo dictado en la Estrategia de Vacunación, un documento que ha optado por el criterio etario para vacunar, lo que hace que haya todavía pacientes vulnerables que no han recibido una sola dosis. Por otro, aquellos que no siguen la Estrategia de Vacunación por voluntad del Ministerio de Sanidad: futbolistas de la selección española, deportistas olímpicos, militares y empleados de empresas como Pfizer o el Corte Inglés.

Doble incumplimiento de la estrategia de vacunación

La vacunación de los futbolistas incumple lo que dicta la Estrategia de Vacunación por partida doble. En primer lugar, esta no plantea todavía la vacunación en menores de 40 años. Además, los futbolistas tampoco son reconocidos como "profesión esencial". El segundo incumplimiento de la estrategia tiene que ver con el uso que se ha acordado para esta vacuna. Por el momento, solo pueden vacunarse con ella hasta los 40 años, y las excepciones que se plantean son para:

Colectivos vulnerables desde el punto de vista social, económico y/o laboral (como personas sin hogar, sector hortofrutícola e inmigrantes sin regularización de la situación administrativa)

económico y/o laboral (como personas sin hogar, sector hortofrutícola e inmigrantes sin regularización de la situación administrativa) Personas difíciles de vacunar (grandes dependientes de difícil accesibilidad, aquellas con autismo profundo y enfermedad mental con alto riesgo de agitación por su patología de base)

(grandes dependientes de difícil accesibilidad, aquellas con autismo profundo y enfermedad mental con alto riesgo de agitación por su patología de base) Personas difíciles de captar para la vacunación (trabajadores del mar que realizan pesca de altura en campañas de larga duración y población en centros de internamiento o tutelados)

(trabajadores del mar que realizan pesca de altura en campañas de larga duración y población en centros de internamiento o tutelados) Cooperantes que se desplacen en misión a países de alto riesgo y personas que por razón de su actividad no se vayan a encontrar en España en las fechas de la 2ª dosis

En ninguno de estos grupos se contempla la vacunación de futbolistas.

"Esas 24 vacunas pueden salvar la vida de 24 pacientes crónicos"

El presidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) ha mostrado un enfado mayúsculo tras conocerse la noticia. Afirma, en declaraciones a Vozpópuli, que le "han dolido mucho las palabras del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, diciendo que son solo 24 vacunas. Esas 24 vacunas pueden salvar la vida de 24 pacientes crónicos. Me ha dolido mucho. Esas vacunas para gente con EPOC, por ejemplo, es cuestión de vida o muerte. Ese señor, Busquets, que se ha ido a casa, estará tranquilamente. En un caso de alto riesgo, un contagio de covid es un fallecimiento. Es una enorme falta de ética, moralidad y de todo. Que sigamos teniendo pacientes de alto riesgo sin vacunar y se hagan estas cosas no es de recibo. Mañana será la selección de baloncesto, y pasado la de equitación".

Lorenzo lamenta que la gestión en conjunto del Ministerio de Sanidad: "No nos han vuelto a convocar desde el Ministerio. Van por libre. Es tremendo. Con el criterio de cambio de vacuna para la segunda dosis de AstraZeneca sin apoyo científico, ni siquiera la Aemps... Nos parece un desastre de gestión. Peor no se puede hacer. Los futbolistas estarán vacunados y los de alto riesgo seguirán sin estarlo. No critico a la RFEF, critico al Ministerio de Sanidad por hacer este reparto de vacunas. Es el que tiene la autoridad".

Los otros privilegiados

Además de los futbolistas de la selección española, hay otros privilegiados que han recibido la vacuna al margen de la Estrategia de Vacunación. Es el caso de los más de 1.000 deportistas que representarán a España en las Olimpiadas, jóvenes en buena forma física ya inmunizados contra la covid. También forman parte de este grupo los militares, incluyendo aquellos que no tienen misiones en el extranjero, y los empleados de determinadas empresas. Es el caso de Pfizer, que vacunó a sus empleados en España con permiso de Sanidad, o el Corte Inglés.