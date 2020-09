El sector del taxi hará una marcha lenta por Barcelona el día 22 ante la falta de ayudas

El líder de las últimas protestas de taxistas en Cataluña, "Tito" Álvarez, ha denunciado este miércoles que las ayudas del Gobierno no están llegando al sector y ha anunciado un "calendario de movilizaciones muy duro" que arrancaría con una marcha lenta por Barcelona el próximo 22 de septiembre.

Álvarez, que se postula para volver a dirigir Élite Taxi Barcelona, la asociación más representativa del sector del taxi de la capital catalana, ha explicado a Efe que si su candidatura gana las elecciones de la entidad, pondrán en marcha "medidas de presión muy fuertes contra todos los responsables de nuestra ruina".

El también coordinador de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) en Cataluña ha señalado que la demanda de taxis ha bajado entre un 50 y un 75%, y ha subrayado que los taxistas están en una situación de "desesperación" y de "quiebra técnica" dada la bajada de ingresos y la proximidad del fin de las moratorias de pago de los préstamos hipotecarios y créditos.

En concreto, la primera protesta, que ya ha sido comunicada al departamento de Interior, consistirá en una marcha lenta desde la dos terminales del Aeropuerto del Prat hasta Plaza de les Glòries, cruzando toda la ciudad de Barcelona por la Gran Vía, a la que esperan que acudan unos 8.000 taxistas.

Los taxistas "lo están pasando muy mal"

"Estamos tirados en las calles, no recibimos las ayudas y ya no hay moratorias. La gente está fatal, lo están pasando muy mal y están pidiendo guerra", ha señalado Álvarez, que ha indicado que la marcha lenta será "un primer aviso".

Álvarez ha arremetido contra el Gobierno y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, por sus "artimañas" que dificultan a los taxistas lograr ayudas, así como contra el Área Metropolitana de Barcelona y la Generalitat, por no cumplir sus compromisos y no regular la oferta de taxis, que se "amontonan" en las paradas.

"Nos han pedido sacrificios y los hemos hecho sin rechistar y además hemos puesto un extra de nuestra parte, porque creemos que debíamos contribuir con la comunidad en un momento tan difícil. Ahora quienes gobiernan no pueden mirar a otro lado y llevarnos a la ruina como si esto no tuviera nada que ver con las medidas que ellos mismos han impuesto", ha reclamado Álvarez, que ha avisado: "Todo esto es insoportable y nos vamos a defender porque ya no tenemos nada que perder".