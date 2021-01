Sanidad da marcha atrás y admite que la vacuna podría no ser efectiva con la nueva cepa

“La vacuna también es efectiva con la nueva cepa de coronavirus de Reino Unido”. Así de seguro se mostraba el ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre la capacidad de acción de la vacuna de Pfizer BioNTech contra la mutación británica de la covid-19, en una entrevista para RAC1. Ahora, sin embargo, parece que el Ministerio de Sanidad se muestra más prudente y en la web, recientemente creada, para resolver dudas generales sobre las vacunas de covid apunta la posibilidad de que no sea efectiva.

En concreto, la web resuelve que "la nueva cepa ha surgido por mutaciones puntuales en el genoma del virus, surgidas al azar en su multiplicación dentro de las células humanas. Estas mutaciones no afectan a la totalidad de la proteína S, por lo que es poco probable que la vacuna no sea efectiva". Sanidad, por tanto, no cierra la puerta a que la vacuna pueda fallar ante esta mutación y corrige la afirmación categórica que el ministro dio hace escasos días.

De esta forma, el Ministerio de Sanidad empieza a transitar la senda marcada por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), que ya en un primer comunicado sobre la nueva cepa inglesa de covid puntualizó: "Se debe hacer un seguimiento cercano de las personas vacunadas para identificar posibles fallos de vacunación e infecciones irruptivas”.

Por el momento, parece que la agencia europea ha mostrado mayor preocupación por la cepa británica de covid que el Gobierno español. Esta misma semana, publicó un nuevo informe donde pedía a los Estados europeos incrementar los esfuerzos en secuenciación genética para monitorizar el avance y los efectos de esta mutación.

"Aunque no hay información de que las infecciones por estas cepas -la británica y la sudafricana- sean más graves, debido al aumento de la transmisibilidad, el impacto de la enfermedad covid-19 en términos de hospitalizaciones y muertes se evalúa como alto, particularmente para aquellos en grupos de mayor edad o con comorbilidades", alerta el ECDC.

"La probabilidad de que aumente la circulación de alguna cepa del SARS-CoV-2 y que esto ejerza una mayor presión sobre los sistemas de salud en las próximas semanas se considera alta debido a la temporada festiva y, aún mayor, en los países donde se establecen las nuevas variantes. El impacto de esta mayor presión sobre los sistemas de salud se considera alto incluso si se mantienen las actuales medidas de salud pública", continúa el informe.

El 'as en la manga' de la vacuna de Pfizer

En definitiva, aún está por ver si la vacuna de Pfizer es efectiva contra la cepa británica o la sudafricana. Afirmar o negar este supuesto sería precipitado. De no ser efectiva, la farmacéutica norteamericana tiene un 'as en la manga'.

Pfizer y BioNTech eligieron utilizar una plataforma de ARN mensajero para desarrollar su vacuna. Se trata de una tecnología avanzada que permite alterar la secuencia de ARN en la vacuna para así poder cubrir nuevas cepas del virus.

No obstante, la farmacéutica no ha informado de cuánto tiempo tardaría desarrollar este proceso. Además, de no ser efectiva la vacuna actual contra las nuevas cepas, habría que reiniciar el proceso de vacunación, de tal forma que todos los vacunados tendrían que ponerse otra vez la dosis con ARN modificado.