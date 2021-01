Illa castiga a Madrid, Galicia, Extremadura y Andalucía en el nuevo reparto de vacunas

El Ministerio de Sanidad anunció que las obras en la fábrica de Pfizer en Bélgica solo iban a afectar al suministro de vacunas esta semana, en la que se han recibido un 44% menos de dosis. La farmacéutica Pfizer corrobora esta versión y señala a Vozpópulique retomarán "el programa original de suministro a la Unión Europea a partir de la semana que viene (25 de enero)". A pesar de ello, Madrid, Galicia, Andalucía y Extremadura han sido informadas por el Ministerio de que la próxima semana recibirán menos dosis.

"Exigimos transparencia y orden en el reparto: Madrid hasta ahora recibía 48.750 dosis cada lunes. El próximo lunes ya nos han comunicado que será 46.800 y al siguiente 43.875", lamentan desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, donde se muestran muy críticos con el "grand prix de vacunación que ha alentado el Ministerio y que va en contra de una administración justa y con criterios de igualdad entre todos los españoles".

Por su parte, fuentes de la Consejería de Sanidad de Extremadura señalan que el Ministerio de Illa les ha indicado que la próxima semana se les enviarán "diez bandejas de viales, dos menos que las dos primeras semanas y tres más que esta semana". A la Consejería de Sanidad de Galicia también les han notificado que recibirán menos dosis de lo habitual, como afirman fuentes de la misma a este diario.

En Andalucía el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha advertido que si no llegan las vacunas que deben llegar, la autonomía "se quedaría sin vacunas el domingo o el lunes, aunque se podrá seguir vacunando gracias a la reserva estratégica". Según fuentes cercanas al consejero, Sanidad les ha comunicado que no les llegará el 100 por 100 de vacunas, aunque no les ha especificado cuánto se resentirá el envío.

El resto, sus dosis habituales

Aragón ha trasladado a este periódico que se enviarán las mismas dosis que antes del retraso de Pfizer: "12 bandejas con 195 viales por bandeja, como hasta ahora". Cataluña, que no ha recibido ninguna advertencia al respecto de Sanidad, también cuenta con recibir las mismas dosis que habitualmente (60.000).

En Murcia, Castilla y León y Baleares afirman que desde Sanidad no se les ha comunicado cuántas dosis recibirán. Es más, desde Castilla y León aseguran que lo "habitual es que solo se comunique con horas de antelación".

Sanidad lo admite

Tras conocer la situación de las comunidades autónomas, Vozpópuli se puso en contacto con Sanidad para conocer si la razón de esta disminución de dosis se debe a que la reducción del suministro de Pfizer se extendía una semana más, a lo que el Ministerio respondió: "La información que se tiene de la compañía es que se reactiva el envío previsto en el contrato", es decir, el 25 de enero.

Sin embargo, un día después, Sanidad reconoce a este medio que van a llegar menos viales, aunque insisten en que las dosis serán las mismas ya que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprobó que se obtuvieran seis de cada vial, en vez de cinco, como hasta ahora. Desde Madrid consideran que este argumento "no se corresponde con lo notificado. Se nos habló de menos dosis, no de menos viales".

El secretario de Salud Digital, Alfredo González, señaló este jueves en rueda de prensa que "las comunidades autónomas recibirán la próxima semana 351.000 dosis", sin hacer referencia a la disminución de viales. Para obtener las seis dosis de cada vial se necesitan unas jeringuillas adecuadas, sin espacio muerto. José Luis Cobos, vicesecretario general del Consejo General de Enfermería (CGE), explica que son parecidas a las que utilizan los diabéticos y tienen calibración milimétrica. "Algunas comunidades han hecho acopio y otras no", y el propio González admitió que todas las CCAA no están preparadas para sacar seis dosis de todos los viales.