Sanidad registra nueve muertes y 99 contagios por coronavirus en las últimas 24 horas

El Ministerio de Sanidad ha registrado este martes nueve fallecidos con coronavirus, que elevan los decesos de la última semana a 20 y el total a 28.355, mientras que los contagios siguen por segundo día por debajo del centenar, al notificarse 99 positivos en las últimas 24 horas, 15 más que ayer.

Según los datos del Ministerio dirigido por Salvador Illa, la comunidad con más nuevos casos vuelve a ser Madrid, con 29; Cataluña, que ha comunicado 26, Aragón, con 10, y Andalucía, con 9.

En el resto no se han superado los 6 de la Comunidad Valenciana, a la que sigue Baleares con 4. En cinco -Asturias, Canarias, Cantabria, Navarra y la Rioja- no se han producido nuevas infecciones. También ha sido Madrid la comunidad en la que más defunciones se han producido en los últimos siete días, con 8 de las 20 contabilizadas por Sanidad; en Castilla-La Mancha y País Vasco han muerto tres personas; en Castilla y León y Cataluña, dos en cada una y en La Rioja, 1. El resto no ha sufrido ninguna víctima mortal.

Los días con mayor número de defunciones de esta semana han sido el jueves y el domingo, con 5 cada jornada. Desde el inicio de la pandemia, 248.970 personas han recibido un diagnóstico positivo mediante PCR, lo que le sitúa en el octavo puesto mundial con más afectados, por detrás de Estados Unidos (2.545.250), Brasil (1.368.195), Rusia (647.849); India (566.840); Reino Unido (311.965); Perú (282.365) y Chile (275.999), y en el sexto por número de fallecidos.

En los últimos 7 días se han diagnosticado 1.978, 32 más que ayer; de ellos, 612 han sido detectados en Cataluña, 349 en Madrid, 280 en Aragón, y 202 en Andalucía, mientras que Asturias, Ceuta y Melilla se mantienen con ninguno.

Con ello, la tasa de incidencia acumulada (casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes), que en el conjunto de España es de 4,21 es muy dispar entre autonomías: el brote detectado de Aragón eleva la de esta comunidad al 21,22, muy por encima de las de las siguientes, que son Cataluña, (7,97), Navarra (7,34), Castilla-La Mancha (5,36) y Madrid (5,24). Melilla, Ceuta y Asturias mantienen el 0.

Atendiendo a los últimos 14 días, son 3.999 los contagios confirmados, lo que eleva la tasa de incidencia acumulada al 8,5. El indicador más fiable para los expertos sanitarios es el de los confirmados con inicio de síntomas en los últimos 7 días, que han sido 22 menos que los reflejados ayer, un total de 309. A la cabeza está Cataluña con 102, por delante de Madrid (53), Aragón (28) y Andalucía (27).

La cifra se eleva a 982 si se tiene en cuenta las últimas dos semanas. Sanidad cifra en 153 las hospitalizaciones producidas en siete días, y en 125.183 las totales. La gran mayoría se han hecho en Madrid (51), muy por encima de Castilla y León (19), Castilla-La Mancha (17), Aragón (14) y Cataluña (14).

En Asturias, Canarias, La Rioja, Ceuta y Melilla no ha habido ningún nuevo ingreso hospitalario. Asimismo, el Ministerio calcula en 11.664 los pacientes que han requerido de cuidados intensivos desde el inicio de la pandemia, 11 de ellos en la última semana, de los que 3 han sido ingresados en las ucis de Castilla y León, 2 en Cataluña y en Madrid y 1 en Andalucía, Comunidad Valenciana y Navarra.