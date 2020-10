Sanidad estudia ofertas de 155 empresas para el 'megacontrato' sanitario de 2.500 millones

El Ministerio de Sanidad pide calma respecto al acuerdo marco de material sanitario por valor de 2.500 millones de euros. Regiones como Madrid se han lanzado a por elementos de protección frente al coronavirus porque no confían en la gran licitación del departamento dirigido por Salvador Illa, cuya resolución debería haberse anunciado en septiembre. Desde esta cartera, no obstante, se asegura que "no ha habido inconveniente alguno" y se destaca la alta cantidad de empresas que han presentado sus propuestas contractuales.

"El proceso ha sido y está siendo arduo, dado que se han presentado en plazo 155 empresas, con un total de 475 ofertas a los once lotes publicados", aseguran fuentes de Sanidad consultadas por Vozpópuli. El objeto de esta batería de contratos es la adquisición de 4.200 millones de unidades de equipos de protección, tales como mascarillas, batas o guantes, entre otros.

Las previsiones de Sanidad pasaban por la adquisición frente a una nueva oleada que, según los expertos, se preveía en octubre. Los pronósticos se han precipitado y, con la cifra de contagios disparada en España, el equipo de Salvador Illa aún gestiona la adquisición de este material.

"Esperamos poder concluir los primeros lotes en los próximos días", detallan a este medio desde el Ministerio de Sanidad. "El proceso ha incluido la recepción de información administrativa y técnica, aclaraciones en la información y plazos de subsanación en estas últimas semanas y ahora estamos concluyendo el proceso con todas las garantías".

¿Cuándo llegará?

Las comunidades y, sobre todo, los sanitarios se preguntan cuándo llegará este material a los centros de salud. Aunque no existe la carestía de marzo para enfrentarse a los enfermos de coronavirus, el sector sanitario teme que aparezca ese fantasma de falta de mascarillas, batas o guantes que sufrieron en el primer ataque de la pandemia.

En cuanto a los plazos, Sanidad detalla que el objetivo del acuerdo marco es "facilitar" el acceso y el suministro de los productos a las comunidades (excepto la Comunidad Valenciana, que no se sumó a este acuerdo), el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y a los ministerios de Interior y Defensa. "Una vez se vayan cerrando los procesos de cada lote, son directamente las empresas adjudicatarias las que suministrarán estos materiales", aseguran desde el equipo de Salvador Illa.

Es decir, todas las instituciones que exigieron en agosto material podrán realizar sus pedidos a las empresas que se han seleccionado y éstas lo suministrarán al lugar donde cada uno indique. "Las empresas que entren en acuerdo marco tienen un compromiso de suministro rápido", añaden. Pero, en cualquier caso, los plazos de suministro dependerán de cuándo se hagan los pedidos por parte de cada administración.

Responsabilidad de las CCAA

Sanidad aclara que "el actual suministro a los servicios de salud del SNS (Sistema Nacional de Salud) depende de las comunidades autónomas, que son las competentes en la gestión de la Sanidad y son ellas las que actualmente están realizando estas compras". El Gobierno apunta que los problemas de stock que puedan existir en los centros de salud no dependen de esta compra centralizada.

Como contó Vozpópuli, algunas regiones han manifestado su inquietud por el retraso en la adjudicación de este gran contrato de Sanidad. Tal es el caso de Madrid, que se ha lanzado al mercado para comprar test rápidos por valor de diez millones de euros, 14 millones de unidades de equipos de protección individual y un lote de material sanitario, de protección y limpieza para el hospital de IFEMA valorado en 3,6 millones de euros.

La Comunidad de Madrid no es el único órgano de la administración que se sumó al acuerdo marco del Ministerio de Sanidad y que en las últimas semanas ha adquirido material sanitario por su cuenta. Defensa e Interior también han adquirido mascarillas, guantes y otros elementos de protección frente al coronavirus.

Con todo, desde el Ministerio de Sanidad insisten en que "el acuerdo marco viene a reforzar y a garantizar el suministro, para que no se repitan desabastecimientos en los materiales incluidos", pero que son las comunidades autónomas las que "gestionan sus compras" en esta nueva oleada de la pandemia.