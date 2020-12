Sanidad desconoce los contagiados por la nueva cepa de covid antes del aviso de Reino Unido

“En España no tenemos constancia de que haya personas contagiadas con esta nueva cepa de covid, y es el segundo país de Europa que secuencia más cepas”. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, utilizó estas palabras para trasladar la situación del país ante la nueva cepa de coronavirus encontrada en Reino Unido, que es un 70% más contagiosa que la anterior. Sin embargo, desde la Sociedad Española de Medicina Preventiva (Sempsph) matizan sus palabras: “No se han detectado infectados con la nueva cepa porque antes del aviso británico no se aplicaba el procedimiento técnico para encontrarlos".

La realidad es, por tanto, que el Ministerio de Sanidad desconoce si hubo contagiados con la nueva cepa de coronavirus antes del aviso del Reino Unido, un país donde se secuencia mucho más la genética del virus que en España. Para haber podido detectar esta nueva cepa es necesario seguir dos complejos procedimientos técnicos, como explica Julián Domínguez, preventivista en Ceuta y miembro de la Sempsph.

“Pueden haberse dado como positivos gente contagiada con la cepa británica. No hay que se ser categóricos y negar esta posibilidad”. Domínguez explica que los equipos que realizan las PCR son de distintos tipos. En la nueva mutación del coronavirus, la zona que evoluciona es el gen S. Por tanto, en los equipos PCR que solo detecten el S, esta cepa pasaría desapercibida.

“Se puede cambiar la detección del gen. Hay equipos que detectan la N, el E, u otros como el Orf1ab... Lo normal es que si un caso sospechoso da negativo en uno de los equipos, se replica en otro para ver si se detectan otros genes. Para saber si alguien tiene esta nueva cepa, habría que buscar la ausencia de la glicoproteína espicular S”, argumenta.

Dificultades técnicas para su detección

Esto, sin embargo, no está al alcance de todos los servicios de Microbiología. Algunos aducen que carecen de equipos para detectar la proteína S, o que los que tienen lo detectan junto al gen RdRp, por lo que habría que investigar tras la PCR la ausencia del S.

El segundo paso a seguir tras detectar la ausencia del gen S en una PCR, es secuenciar el virus para ver si se corresponde genéticamente con la cepa británica. En definitiva, un procedimiento complejo que, evidentemente, no se ha estado llevando a cabo hasta hace una semana. Es más, España solo secuencia en el 5-10% de los casos de coronavirus. Por tanto, el Ministerio de Sanidad no puede saber si había contagios con la nueva cepa antes del anuncio británico al no estar Microbiología prevenida para ello y las declaraciones de Illa en las que asegura que no han entrado casos en España pierden bastante fuerza.