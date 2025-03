Las sanchistas encuentran un nuevo caballo de batalla: imponer el 'feminismo jurídico'

La urgencia en disponer de 'lideresas de la comunicación', la necesidad de un 'feminismo jurídico', la consideración del cuerpo de la mujer como 'asunto del Estado', la formación de periodistas en perspectiva de género o el reproche al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por ignorar el 'contexto de violencia' en una pareja, son cuestiones planteadas y aplaudidas en una reciente ‘cumbre’ de destacadas sanchistas en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC). Convocadas por la directora del centro, Rosario García Mahamut, asistieron conocidas actoras de la corriente feminista anidada en el PSOE de Pedro Sánchez, como Carmen Calvo, Dolores Delgado, Magdalena Valerio, las magistradas del TC Montalbán, Balaguer y Segoviano, la fiscal del TS Teresa Peramato y otras.

La jornada sobre 'Violencia de género, estereotipos y medios' celebrada en el CEPC el 12 de este mes giró en torno a la pervivencia y la prevalencia del patriarcado y sus sesgos, contando con testimonios de periodistas y profesoras universitarias ante un público femenino al 100%. Ofició de oráculo del feminismo político la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, que desde un pretendido academicismo y tras sentenciar que “la seguridad de nuestros cuerpos es un asunto del Estado”, señaló que “hay un gran debatazo”, hay que atender a lo que digan “las mujeres periodistas (…) para ver qué es lo que hacemos, porque ahí nos la jugamos”, sin más precisión.

Tras dibujar una sociedad que no se desprende del dominio y los estereotipos patriarcales, resistiéndose a la perspectiva de género, el enredado mensaje de Calvo Poyato concluyó identificando los intereses de las mujeres con la Democracia: “Pretendemos que algunas decisiones que nosotras tomemos sean decisiones jurídicas, obligatorias, regulatorias de una realidad, con arreglo a los intereses que nosotras tenemos, a las circunstancias particulares de nuestras vidas, de nuestros cuerpos… y eso se llama Democracia”.

Estando al frente de la Fiscalía General primaba los ascensos de mujeres con lagunas biográficas respecto a candidatos varones".

Dolores Delgado, ex ministra de Justicia y ex fiscal general del Estado, ahora controvertida fiscal de Sala en el Supremo y 'madrina' del actual fiscal general, el imputado Álvaro García Ortiz, abrió el coloquio con encendidas palabras sobre su biografía, en clave victimista: “Donde me he encontrado mayor machismo del feo y del sucio, -dijo la cónyuge de Baltasar Garzón- ha sido en política. Yo no he tenido oposición política, he tenido oposición con insultos personales (…) y a veces de un sector de mujeres que está al servicio del machismo”. Concluyó reclamando que “necesitamos lideresas de la comunicación”, tras confesar que estando al frente de la Fiscalía General primaba los ascensos de mujeres con lagunas biográficas respecto a candidatos varones, ya que esos vacíos curriculares se debían a compromisos propios de la condición femenina. Precisó que pudo actuar así “gracias a la comprensión de los compis”.

Destacaron entre las asistentes al acto Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del Tribunal Constitucional y ponente de la sentencia que ha exonerado de culpa a los responsables del fraude de los ERE, junto a sus compañeras magistradas Mª Luisa Balaguer y Mª Luisa Segoviano. Balaguer propuso que, dada la abundancia de regulación legislativa, “hace falta que las mujeres entendamos que tenemos que hacer feminismo jurídico”. Esta misma magistrada ha sido ponente de una polémica sentencia conocida hace pocos días en un caso de custodia del hijo de un matrimonio divorciado tras una falsa denuncia de malos tratos contra el padre, que ha dado la razón a la madre.

Fue la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, quien intervino en el coloquio para elogiar esa sentencia elaborada por su compañera María Luisa Balaguer por haber ponderado “el contexto de violencia” -aunque no fuera admitida por diferentes tribunales la denuncia por agresiones- a la hora de decidir sobre custodia y régimen de visitas del menor.

Aprovechó la magistrada Montalbán, del núcleo duro de Conde Pumpido, para afear al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, que en este tipo de pleitos en el seno familiar ponga en valor los vínculos biológicos de un menor con su padre y su madre y la presunción de inocencia, sin tomar en consideración el citado 'contexto de violencia' aunque los tribunales no hayan reconocido agresiones o malos tratos.

Como el título del acto en el CEPC enlazaba violencia de género, estereotipos y medios, la anfitriona y directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut, se refirió a los medios de comunicación como “agentes socializadores” con un papel esencial “para perpetuar estereotipos de género o para destruirlos y promover la construcción de otros nuevos que ayuden a la igualdad de género". En esta sociedad digitalizada, añadió Mahamut, los sesgos de género “son cada vez más profundos, más duros, más violentos”.

El compromiso de altos organismos del Estado con las políticas de género impulsadas desde la Moncloa es apreciable. Así, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, organizador de la jornada del día 12, dotado con presupuesto de 4,51 millones de euros para cumplir su misión de fomentar el “análisis de la realidad jurídica y sociopolítica” nacional e internacional, con especial dedicación investigadora “al desarrollo del Derecho público y de las ciencias sociales”, tiene en su estructura un Laboratorio de Igualdad orientado casi exclusivamente a la igualdad de género: Así lo muestran los estudios y actividades realizadas en el primer trimestre de 2025 o las de años anteriores.

Por su parte, la aportación más destacada de Carmen Calvo al Consejo de Estado desde que lo preside, ha sido instaurar en su seno una comisión para “promover la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres” dentro de esa institución. Al frente de dicha comisión ha colocado a María Luisa Carcedo, consejera permanente del Consejo, exministra de Sanidad con Sánchez y actual presidenta de la Fundación Pablo Iglesias.