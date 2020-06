Sánchez viajará mañana a Mauritania, uno de los países de África más afectados por el coronavirus

Pedro Sánchez viajará mañana martes a Mauritania en lo que supone el desplazamiento internacional del presidente desde que se iniciase la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, según ha explicado este mismo lunes la Secretaría de Estado de Comunicación.

Lo curioso de este viaje es que Mauritania es uno de los países de África en donde los casos de la covid-19 más han aumentado en los últimos días. Según los últimos datos aportados por el director de vigilancia epidemiológica e información de salud del Ministerio de Salud, el doctor Mohamed Mahmoud Ould Ely Mahmoud, Mauritania cuenta actualmente con 4.149 casos de coronavirus. El aumento en el último día ha sido de 124, por encima de otros países del continente africano. En esas últimas 24 horas han fallecido cinco personas.

