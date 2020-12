Sánchez factura el PSOE: 'hooligans' contra vieja guardia y disidencia menguante

Pedro Sánchez controla el PSOE con mano de hierro. El presidente del Gobierno tiene en las bases del partido y en parte de sus cuadros medios a un grupo fiel de "hooligans", en palabras de algunos de sus críticos, que le apoyan incondicionalmente haga lo que haga. La disidencia dentro del socialismo es menguante y aguarda tiempos mejores en silencio.

Las críticas internas no han venido en 2020 de Javier Lambán o Emiliano García Page, que también, sino fundamentalmente de la vieja guardia del PSOE. El año del coronavirus ha sido también el de la ruptura definitiva de Sánchez con referentes históricos del socialismo como Felipe González o Alfonso Guerra por los pactos con EH Bildu y el separatismo catalán.

Sánchez inició 2020 con un acuerdo de coalición con Podemos y un pacto de investidura con ERC que era una enmienda a la totalidad a sus propias promesas electorales del 10 de noviembre del 2019. El anuncio hizo saltar las costuras de una parte del PSOE. Los pocos barones como Lambán o Page que se atrevieron a cuestionar la construcción del Gobierno Frankenstein apenas encontraron el eco del vacío. El PSOE respalda claramente la línea que marca Sánchez.

Pandemia y EH Bildu

La peor pesadilla de Alfredo Pérez Rubalcaba se hizo realidad, pero se topó con una pandemia mundial cuando el monstruo apenas echaba a andar. El PSOE ha resistido junto a su líder a pesar de algunas discrepancias en la gestión de la emergencia sanitaria. Lo que más han cuestionado los dirigentes territoriales socialistas que gobiernan tanto ayuntamientos como comunidades es la falta de comunicación con La Moncloa, a pesar de que Sánchez ha convocado de forma discreta a sus barones en más de una ocasión.

Sánchez ha ejercido el poder como quizá ningún otro presidente en el pasado. Y ha demostrado que no olvida a sus más cercanos, a los que ha colocado en puestos clave del Estado sin dudarlo. El presidente situó a su ministra de Justicia, Dolores Delgado, al frente de la Fiscalía General del Estado a los pocos días de ser investido y se cargó al máximo responsable de EFE, el periodista Fernando Garea, sin pestañear. El Centro de Investigaciones Sociológicas está controlado por el PSOE, y hay decenas de cargos socialistas diseminados por empresas y organismos públicos.

Nada de esto ha rozado si quiera a Sánchez, que ha vivido sus peores crisis de partido por sus pactos. No por el de Podemos, que molesta pero no preocupa en el seno del PSOE. Pablo Iglesias está lejos de ser el líder que el socialismo temía. El gran problema para Sánchez ha sido EH Bildu y ERC. Sánchez se ha encontrado con un Ciudadanos más receptivo con Inés Arrimadas. Sin embargo, los acuerdos que selló con la izquierda abertzale, primero con el estado de alarma; y después, con los Presupuestos, han supuesto un golpe para muchos socialistas. Lo mismo ha sucedido en algunos pactos con el independentismo catalán, como el de eliminar el castellano como lengua vehicular en las aulas catalanas.

Hay quien dice que Bildu no es un problema a nivel de base, ni para las agrupaciones. Pero para dirigentes como Lambán, Page o Guillermo Fernández Vara son acuerdos intragables, especialmente por innecesarios. Sánchez ha defendido y renegado de estos acuerdos según el momento.

Especialmente significativo fue el caso de los Presupuestos, en el que el secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, pasó en 24 horas de reivindicar el pacto a negar su existencia o circunscribirlo a la materia económica. El "blanqueamiento" de Bildu es un hecho que Sánchez ha asumido. Y que no parece tenga vuelta atrás. La comisión ejecutiva nacional posterior al pacto presupuestario fue un breve regreso al pasado. Un mínimo debate interno, en el que Sánchez acusó de "deslealtad" a aquellos que cuestionan las decisiones de su Gobierno.

El grito de la 'vieja guardia'

El verdadero hueso de Sánchez es ahora Felipe González. El expresidente no tiene ya el predicamento que solía tener en el PSOE, pero su activismo en contra de la coalición (Iglesias especialmente) y los aliados escogidos por el presidente no deja de ser un problema para Sánchez. Felipe está muy bien conectado a muchos niveles (mediáticos, empresariales, políticos) y su mensaje en contra del actual rumbo socialista es contundente. Y no tiene intención de callar, ni de parar.

En paralelo, otros viejos dirigentes como Guerra y José Luis Corcuera también han declarado la guerra al Gobierno Sánchez-Iglesias. Y a pesar de las coces que han recibido de la dirigencia actual por los "inoportuno" de sus comentarios, tampoco se espera que renuncien a la crítica pública. Denuncian que Sánchez ha fagocitado el partido y amenazan con acciones, como crear alguna plataforma cívica, que divida el socialismo. No lo han hecho, ni está claro que lo hagan. Sus voces no inquietan a Sánchez, pero sí mueven alguna conciencia dentro del PSOE y quizá algún voto.

Sánchez cerró 2020 con una decisión de calado: convertir a su ministro de Sanidad, Salvador Illa, en candidato a la Generalitat. Illa aspira a la victoria electoral en Cataluña el 14 de febrero. Y quién sabe si a poder conformar un Gobierno constitucionalista. De momento, el presidente sigue dejando la puerta abierta al indulto a los presos del procés separatista. Una decisión que volvería a tensionar el PSOE. García Page dijo que los indultos supondrían un "ridículo histórico" para el PSOE.