Podemos tacha de "decepcionante" la comparecencia de Sánchez sobre Juan Carlos

El presidente del grupo de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común en el Congreso, Jaume Asens, de En Comú, ha tildado este martes de "decepcionante" la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que ha defendido la Monarquía Parlamentaria y la "vigencia plenamente del pacto constitucional", con el Rey Felipe VI como Jefe del Estado.

En un mensaje publicado en redes sociales, recogido por Europa Press, Asens ha señalado que la declaración del jefe del Ejecutivo en torno a la decisión de Juan Carlos I "ha sido decepcionante" y ha señalado que el también líder del PSOE "demuestra muy poco sentido crítico ante la huida indigna de quien fue Jefe del Estado". "La ciudadanía merece que las fuerzas de izquierda estemos a la altura", ha pedido el representante de la formación morada.

"No es una decisión que se haya tomado en el gobierno"

El presidente Pedro Sánchez ha afirmado este martes, en relación con la decisión del Rey emérito de fijar su residencia fuera de España, que su Gobierno, del que forma parte Unidas Podemos, "considera plenamente vigente el pacto constitucional", que incluye la Monarquía en la Jefatura del Estado.

Sobre una presunta negociación de Moncloa con Casa Real, la ministra de Igualdad y 'número dos' de los 'morados', Irene Montero, aseguraba que la decisión no se había tomado con su formación. "Desde luego no es una decisión que se haya tomado en el Gobierno. Respeto las decisiones del PSOE pero no es una decisión que haya tomado el Gobierno de coalición", explicó.