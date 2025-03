Sánchez insta al PP a aplicar la ley de vivienda en las comunidades autónomas que presiden

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este domingo al presidente de Aragón, Jorge Azcón, a dejar atrás su "dogmatismo" y a pensar en el interés general aplicando la ley de vivienda como hace Cataluña, "tanto que la mira", porque esa comunidad está reduciendo los precios de alquiler. En la clausura del XVIII Congreso del PSOE Aragón que ha refrendado como secretaria general a la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, Sánchez ha reclamado a Azcón que piense en el interés general y aplique esa ley, sobre todo pensando en la gente joven, para que "no emigre a otros lugares".



Además, el secretario general de los socialistas se ha referido a los orígenes de Alegría, La Zaida, un pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza, y a la humildad en política para reivindicar la "pedazo de cantera" que tiene el PSOE. De hombres y mujeres jóvenes y de otras generaciones "dispuestos a dar lo mejor de sí mismos por Zaragoza, por Aragón, por España y por Europa en este momento tan complejo", ha resaltado Sánchez, quien ha augurado que Alegría volverá a ganar unas elecciones a Azcón, como ya hizo para la alcaldía de Zaragoza en 2019, aunque no le dieron los números, esta vez en mayo de 2027 para ser la próxima presidenta "teniendo mayoría para poder gobernar".



Y además de reconocer las políticas puestas en marcha por Alegría desde el Ministerio de Educación, la ha felicitado como primera mujer al frente del PSOE aragonés, ha alabado el trabajo del expresidente de Aragón Marcelino Iglesias -que asume en la Ejecutiva del PSOE aragonés el cargo simbólico de presidente-, y ha enviado un abrazo al secretario general saliente y también expresidente de la comunidad Javier Lambán, que no ha asistido al cónclave.



En la clausura del Congreso, Alegría ha estado acompañada además por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el secretario de Organización federal, Santos Cerdán, y representantes de las federaciones de Euskadi, Navarra y Castilla y León, además del diputado del PAR en las Cortes, Alberto Izquierdo, y el secretario Territorial de CHA, José Ramón Ceresuela.