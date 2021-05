El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que para decidir si el Ejecutivo indultará o no a los dirigentes del procés tendrá en cuenta valores constitucionales como los de la "concordia, el diálogo y el entendimiento", pero no la "venganza" ni la revancha.

Sánchez se ha referido a la decisión que ha de adoptar el Ejecutivo en relación con esos indultos en la conferencia de prensa que ha ofrecido en Bruselas al término de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que la decisión se adoptará cuando proceda, pero ha insistido en que tiene muy claros los principios en los que va a fundamentar su decisión.

Unas horas antes, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha recalcado que el Ejecutivo decidirá sobre los indultos a los condenados por el procés cuando tenga sobre la mesa los informes del Supremo y de la Fiscalía y ha garantizado que siempre hará "lo mejor para el interés de España".

"El Gobierno siempre va a velar por el interés general", ha manifestado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por si están dispuestos a asumir el coste político que puede suponer indultar a los condenados.

La portavoz ha asegurado que el Ejecutivo actuará con "transparencia", argumentando su decisión y "en aplicación estricta de la legalidad vigente" y ha desvinculado esta cuestión de la recuperación de la mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña.

Poco más tarde, en la sesión de control al Gobierno del pleno del Senado, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que, cuando se tome una decisión, él explicará por qué se han concedido o denegado, total o parcialmente, cada uno de los indultos.

"Este Gobierno da la cara, pero después de cumplir los procedimientos", ha manifestado tras instar al PP a respetar la ley y esperar a que el Supremo se pronuncie.

Críticas de la oposición

Para la senadora del PP Cristina Ayala, no hace falta esperar para decir no a los indultos a unos "golpistas" que abusaron de su posición de poder para "pisotear" la democracia malversando fondos públicos.

Ayala, que ha recordado al Gobierno la falta de arrepentimiento de los condenados y que el presidente catalán, Pere Aragonès, ha prometido "culminar la independencia", ha mostrado varios carteles en el hemiciclo de la Cámara Alta en los que se podía leer "por la democracia", "por los catalanes que cumplen la ley", "por el Estado de derecho", "no a los indultos".

"Si no fuera un tema tan serio, le diría que le pongo un seis y medio en pretecnología", le ha respondido Campo.

Renovación del Poder Judicial

Este enfrentamiento puede tener nuevas derivadas y la portavoz del Gobierno ha sido preguntada por la posibilidad de que los indultos bloqueen de nuevo la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero Montero ha restado credibilidad a las "excusas" de los populares y los ha acusado de "chantajear" en la negociación "dependiendo del día y en función de cuál sea la actualidad política".

"La realidad es que no llegan a un acuerdo porque no quieren", "consideran que la no renovación es la mejor de sus opciones posibles", ha resumido Montero ante un CGPJ que lleva ya cerca de dos años y medio en funciones y que fue elegido por un Congreso en el que el PP tenía mayoría absoluta.

Ha recordado que el líder de los populares, Pablo Casado, ha dicho que no renovarán si no se cambia el sistema de elección de los vocales, un sistema vigente "desde el principio de la democracia" (fue fijado en 1985) y que el PP siempre ha respetado y aplicado.

"Lo que antes le parecía bien y nunca cuestionó le sirve de excusa", ha insistido la portavoz, quien ha instado al principal partido de la oposición a cumplir la ley y la Constitución sin "chantajes".