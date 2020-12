No hubo mención explícita, pero si palabras suficientes para buen entendedor. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido avanzar si su ejecutivo indultará a los condenados por el procés independentistas en Cataluña, aunque sí ha avanzado cuáles son los fines últimos de su gobierno en este aspecto: "Desde el principio, este Gobierno no ha ocultado sus intenciones" y mantiene su "clara puesta" por la "reconciliación en Cataluña" y por "superar episodios aciagos".