Pedro Sánchez ha encontrado en la España vaciada una vía de escape estratégica, según ha sabido Vozpópuli. El presidente del Gobierno ha devuelto la despoblación al centro de su agenda en un intento por taponar las pésimas encuestas que maneja el PSOE tras su debacle electoral en Madrid. Sánchez quiere demostrar que su Ejecutivo de coalición tiene vida y proyecto, y que España es mucho más que Madrid. "Van a sacar a pasear mucho más al presidente", admiten a este diario fuentes de un ministerio.

Sánchez inaugurará el viernes en Soria una nueva edición de Presura (Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural). El evento se suma a la presentación de las 130 medidas para el reto demográfico el pasado fin de semana que presentó el sábado en La Moncloa y a su presencia este lunes en Toledo para apoyar una alianza empresarial de Iberdrola relacionada con el hidrogeno verde.

El debate abierto por la escritora Ana Iris Simón con su intervención en La Moncloa "ha sido una bendición para Sánchez", según reconocen estas fuentes. El Gobierno, dicen, intenta huir de la derrota de Madrid y el giro de una mayoría de electores hacia el PP que detectan casi todas las encuestas.

Sánchez, en Toledo y Soria

Toledo, Soria o la instalación de Centro para la gestión y mantenimiento de infraestructuras en Teruel (dependiente del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos) son solo algunas de las iniciativas que Sánchez ha promovido recientemente en estos territorios. A la España vaciada se le ha unido también el estudio de prospectiva 2050, que Sánchez vende como el punto de partida de una nueva Transición y que también afecta decisivamente a estos territorios.

Las 130 medidas para repoblar la España rural es un proyecto que ya se hizo público hace unos meses, pero que Sánchez ha sacado otra vez del cajón. Toda esta actividad coincide con la presentación el martes en el Congreso de un nuevo Modelo de Desarrollo para la España rural que presentan unas 80 plataformas nacidas de la despoblación como Teruel Existe, que tiene escaño en las Cortes Generales.

"Hay mucha tinta de calamar en todo esto. Es una estrategia vieja", admiten voces críticas dentro del propio PSOE. "El Gobierno intenta hacer ver que tiene proyectos y que hay una España que nada tiene que ver con Madrid".

Esta agenda local ha venido a sustituir a la internacional tras la crisis abierta con Marruecos. A pesar de ello, el presidente tiene prevista una mini gira por Iberoamérica en junio que le llevará a Argentina y Costa Rica. "Mientras se hable de esto, pues no hay responsables de lo de Madrid, ni de Marruecos, ni de cómo y por qué se decidió traer a ese líder del Frente Polisario", señalan.

Fractura en el PSOE

La recuperación de este debate ha evidenciado las diferencias que existen en el seno del PSOE a la hora de abordar la despoblación. Las propias palabras de Ana Iris Simón se han topado con opiniones contradictorias dentro del propio Grupo Parlamentario Socialista. Hay diputados que las han alabado, y otros que las han catalogado como próximas a Vox.

"Está muy bien ayudar a empresas ecológicas y ponerle wifis al campo. Pero no habrá agenda 2030 ni plan 2050 si en 2021 no hay techo para las placas solares porque no tenemos casas, ni niños que se conecten al wifi porque no tenemos hijos", dijo la autora del libro Feria en su discurso ante Sánchez en La Moncloa.

Ana Iris Simón envuelve las propuestas excluyentes de Vox en el papel celofán de los sentimientos de fraternidad hacia parte de nuestra ciudadanía que se siente abandonada. Cuidado — Pau Marí-Klose (@pmklose) May 23, 2021

Existen discrepancias de fondo sobre cómo abordar el reto climático, del que ha hecho bandera el Gobierno de Sánchez, y la despoblación. Las dos competencias están bajo el paraguas de la vicepresidenta Teresa Ribera. Destacados barones socialistas; como los presidentes de Aragón y Castilla-La Mancha, Javier Lambán y Emiliano García Page; reclaman que se aplique ya la estrategia nacional para el reto demográfico, que recoge una inversión de 10.000 millones . Y que los 140.000 millones de los fondos europeos de reconstrucción sirvan también para reequilibrar el territorio.

"Para asentar población necesitamos regadíos, que se defiendan por ejemplo las granjas de porcino y no solo al aguilucho X y un sector de energías renovables más compensado con fórmulas que permitan por ejemplo a estas zonas despobladas beneficiarse de bajadas en el recibo de la luz", explican fuentes de estos gobiernos autonómicos.

Leyes en La Mancha y Aragón

En ese sentido, La Mancha ha tomado la delantera con una ley pionera contra la despoblación. La norma contempla una rebaja de hasta el 25% en el tramo autonómico del IRPF y del 10% para la adquisición o rehabilitación de vivienda para las personas que fijen su residencia en pueblos pequeños. El texto recoge, entre otras medidas, la garantía de una escuela en núcleos rurales con al menos cuatro niños.

Aragón, por su parte, ultima una ley similar que se encuentra en la fase final de recogida de aportaciones. La futura Ley de Dinamización del Medio Rural "está planteada como un instrumento que consiga aumentar la presencia de centros productivos y empresariales, actividades comerciales y de servicios". "Se trata de consolidar y aumentar la población en estos territorios demográficamente disminuidos, así como la riqueza y el empleo", dicen fuentes del Gobierno aragonés.