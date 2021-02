La pregunta sobre si Salvador Illa se ha vacunado o no ya contra la covid está en el aire desde que la oposición lanzase la sospecha este miércoles. Algo que el exministro de Sanidad y candidato del PSC a la Generalitat ha negado en rotundo. "No me he vacunado. Todo el mundo lo sabe", ha dicho.

"He visto informaciones que me han sorprendido", ha señalado el socialista en una entrevista en la 'Cadena SER' tras las dudas de los partidos de la oposición, que exigían que confirmase si se había puesto o no la vacuna contra la covid-19.

Hace dos días, Junts per Catalunya (JxCat) acusó a Illa de rechazar hacerse un test de antígenos antes del debate de TV3, en el que el resto de candidatos sí se hizo la prueba. El partido secesionista aseguró que, además, el líder del PSC tampoco "llevaba una PCR previa".

Según el exministro de Sanidad, "a todos los debates" a los que ha ido, "cumplían con las recomendaciones". "Creo que hice bien. No quiero ningún privilegio", ha asegurado. "Si hago porque hago y si no hago porque dejo de hacer", ha añadido.

Según el partido, Salvador Illa "solo se hace pruebas PCR o de antígenos cuando lo indican los protocolos sanitarios que marca la Generalitat de Cataluña".

Illa ha hecho estas declaraciones en línea con la defensa del PSC de su candidato. Este miércoles, el partido mostró su apoyo al socialista en un comunicado.

Siguió el protocolo

La formación confirmó que, a diferencia de los otros ocho políticos que participaron en el debate, Illa declinó hacerse la prueba PCR que los responsables de la televisión pública catalana les solicitaron.

Sin embargo, según el partido, Illa "solo se hace pruebas PCR o de antígenos cuando lo indican los protocolos sanitarios que marca la Generalitat de Cataluña". Esto significa que debe someterse al test "en caso de contacto estrecho con un positivo por covid-19 o en caso de presentar síntomas".

El candidato socialista a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa. Europa Press.

"Ninguno de estos dos supuestos se dieron en las 72 horas previas a la asistencia al debate organizado ayer por la noche por TV3", ha destacado el PSC, que ha recordado que en los debates organizados por otros medios de comunicación "no se requirió ninguna prueba".

La oposición duda sobre Salvador Illa

Este miércoles, varios cargos del PP pidieron explicaciones al candidato socialista. "Señor Illa, ayer en el debate de TV3 no quiso hacerse un test de covid-19. ¿Se debe a que usted se ha vacunado irregularmente y quiere ocultarlo?", preguntó el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Además, pedirán a la Fiscalía que lo investigue.

No solo los populares se han pronunciado en este sentido. El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha exigido a Illa que aclare "si aprovechó su cargo de ministro para vacunarse, como hizo la cúpula militar española".

"¿Por qué ayer se negó a que le hiciesen una prueba PCR antes de asistir al debate de TV3?", cuestionó el presidente de Esquerra Republicana y exvicepresidente del Govern.

Además de estos, Ciudadanos preguntó por escrito a la Mesa del Congreso de los Diputados si el exministro o algún miembro del Consejo de Ministros ha recibido la vacuna contra el coronavirus.

"¿Se ha vacunado Salvador Illa o algún otro miembro del Gobierno de España contra la covid-19 a fecha de hoy 10 de febrero de 2021 en que los colectivos a vacunar están perfectamente definidos y no incluyen casos como el descrito?", preguntan los 'naranjas'.

"Es falso"

No obstante, el socialista ha aseverado de manera rotunda que no se ha vacunado. "Yo he estado un año explicando a los españoles que hay que hacerse las PCR cuando se tienen síntomas o has estado en contacto estrecho con un positivo", ha dicho para concluir que "es falso" que los participantes hubieran acordado previamente hacerse el test.