Illa y Celaá celebran que en el 95,5% de los colegios no hay incidencias por la covid-19

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá y el titular de Sanidad, Salvador Illa, han presidido este jueves la segunda conferencia Sectorial de Educación, más Interterritorial de Sanidad, con las comunidades autónomas para tratar el comienzo del curso académico 2020/2021, que se inició a principios de este mes en la mayoría de regiones.

"Los colegios no son un lugar de contagio", ha celebrado Illa. Aunque el ministro de Sanidad ha reconocido que sí se detectan algunos casos y que conviene no bajar la guardia, ha señalado que los centros educativos no suponen focos epidemiológicos. "De ninguna manera contemplamos un confinamiento total como en el mes de marzo", ha secundado Celaá.

Según los datos facilitados por las comunidades autónomas y recopilados por el Ministerio de Educación, existen 2.852 grupos escolares en cuarentena, lo que supone el 0,73% del total. Celaá ha asegurado que el 95,5% de los colegios no hay incidencias por la covid-19.

La ministra ha aplaudido que "el objetivo común de abrir la escuela se ha cumplido". No obstante, ha incidido en que "no hay riesgo cero ni dentro ni fuera de la escuela".

Illa, sobre Madrid: "Vienen semanas duras"

Illa ha trasladado que el funcionamiento de los protocolos "está siendo el correcto" a tenor de la información proporcionada por los responsables sanitarios en las CCAA y a pesar de que puedan darse "casos puntuales" en los que no se haya procedido adecuadamente.

En cuanto a las medidas para controlar la pandemia en Madrid, el dirigente socialista ha advertido que a la comunidad le esperan "semanas duras".

Sobre el absentismo escolar, Celaá ha adelantado que tres CCAA tienen mayores cifras, pero ha declinado revelar cuáles por "prudencia". Asegura que la tasa es muy baja y ha apuntado a que en algunos casos está relacionado con "minorías culturales".

Contrato de profesores sin master de docencia

La ministra ha anunciado que se aprobará de manera inmediata una orden que supondrá una adaptación de la EVAU/EBAU siguiendo el modelo similar al que se aplicó el curso pasado, que daba más opciones de respuesta. "Los estudiantes necesitan el mayor grado de certeza para programar sus actividades", ha defendido.

Asimismo, se ha acordado con las autonomías rebajar los requisitos para poder contratar profesores dada la gran demanda de interinos que está habiendo. Así, no será necesario tener el máster de docencia, ahora obligatorio, para poder contratar si se acaba la lista de interinos, como está ocurriendo en algunas especialidades. Esta fórmula "coyunturalmente servirán para reforzar las plantillas de los centros", ha dicho Celaá.