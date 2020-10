¿Saluda Pablo Iglesias al Rey en la celebración de la Fiesta Nacional?

Uno de los momentos más esperados de la celebración de la Fiesta Nacional era el momento en el que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, estuviese delante del rey Felipe VI. ¿Lo saludaría o sería consecuente con su discurso y no realizaría ningún movimiento ante la presencia del monarca?

La imagen del momento deja mucha dudas al respecto. Podría parecer que Iglesias sí que mueve la cabeza ante Felipe VI, pero el movimiento es tan leve que bien podría tratarse de cualquier otra cosa. Es más, el único ministro de Podemos que ha saludado al Rey de una manera más clara ha sido el titular de Universidades, Manuel Castells.

En las imágenes se puede comprobar cómo los miembros del Ejecutivo del PSOE saludan claramente al monarca (ya sea con un movimiento de cabeza o con la mano en el corazón, tal y como recomendó la OMS). Es de esa última forma, con la mano en el corazón, la elegida por Castells para el momento en el que el Rey ha llegado a su altura.

Ya no es tener una ideología u otra, o ser monárquico o republicano.Es simplemente tener educación.Pablo Iglesias no la tiene.España no merece este vicepresidente. pic.twitter.com/4XeLOTNSOJ