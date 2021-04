La Salud Pública es una gran desconocida en el ámbito sanitario, a pesar de haber estado en primera línea contra la covid. Muchos, casi todos, la confunden con sanidad pública, cuando en realidad no son sinónimos. La Salud Pública es una área sanitaria, como la Atención Primaria o la Atención Hospitalaria, que se ocupa de evitar que los ciudadanos necesiten ir al médico. Los especialistas en Salud Pública son los encargados de proteger la salud de todos y su cuota de protagonismo por la pandemia de coronavirus ha ascendido al máximo nivel.

Nos hemos acostumbrado a ver en las televisiones a los llamados epidemiólogos, a hablar con naturalidad de los 'rastreadores' o 'detectives del covid'. Pues bien, todos ellos son los especialistas en Salud Pública, el área que gestiona todo lo que tiene que ver con vigilancia epidemiológica, prevención y promoción de la salud, higiene y seguridad alimentaria y sanidad ambiental.

A pesar del protagonismo indudable que ha tenido este sector a lo largo de estos meses de pandemia, y la importancia que tendrá en el futuro para prevenir la aparición de enfermedades o amenazas como las bacterias resistentes a antibióticos (que ya matan más que los accidentes de coche), cuatro de los seis grandes partidos políticos que se presentan a las elecciones de Madrid no incluyen medidas para reforzar la Salud Pública.

Partido Popular, Unidas Podemos, Vox y Ciudadanos no incluyen en sus programas electorales propuestas específicas para esta pata fundamental de la sanidad. Más Madrid cuenta con el programa más desarrollado a nivel sanitario, con más de 100 medidas para el sector, y PSOE sí incluye algunas propuestas al respecto.

Partido Popular, Podemos, Vox y Ciudadanos

El Partido Popular no incluye ninguna mención específica a la Salud Pública en su programa electoral. De manera indirecta toca algunos aspectos relacionados, como la promoción del deporte a través de una 'Red para el fomento de la actividad física'. La propuesta de Ayuso se centra más en la actividad asistencial que en la acción preventiva, por ello defiende la reforma de los hospitales madrileños y la construcción de otros nueve centros de salud.

En cuanto a Unidas Podemos, su programa tampoco hace ninguna mención a la Salud Pública, más allá del deseo genérico de "implantar nuevas áreas de salud para una mejor y más cercana gestión de los servicios sanitarios de Atención Primaria, Salud Mental, Salud Pública y Servicios Sociales".

Ninguna de la diez medidas que propone Vox en su programa (de una sola página) se refiere a la Salud Pública. La propuesta de Ciudadanos para el 4 de mayo tampoco alude de manera directa a la Salud Pública, proponiendo algunas medidas tangenciales pero que no se centran en la cuestión (promoción de deporte y prevención de trastornos alimentarios):

Más Madrid y PSOE

En el lado opuesto se encuentra Más Madrid. El grupo que lidera Mónica García desarrolla más de 100 medidas sobre aspectos sanitarios, muchas de ellas en relación con la Salud Pública. Entre otros puntos, propone elaborar una Ley de Salud Pública que "dote a las políticas y acciones en este ámbito de un marco normativo centrado en los determinantes sociales de salud y que introduzca en la legislación autonómica la necesidad de realizar Evaluaciones de Impacto en Salud previamente a la implantación de diferentes políticas".

También aboga por crear una Agencia de Salud Pública que integre "las iniciativas (institucionales y no institucionales) encaminadas a mejorar la salud de la población de la comunidad desde una perspectiva de salud pública, centradas en la acción sobre los determinantes sociales de salud y con una visión de reducir las desigualdades sociales en salud". Junto a ello, creará la Dirección General de Salud Pública y Determinantes Sociales de Salud.

El Partido Socialista es el otro partido que se ha acordado de este importante sector. En este sentido, propone reforzar su estructura institucional, la red de vigilancia epidemiológica, volver a fundar el Instituto de Salud Pública (suprimido en 2008) y poner en marcha un Plan de Emergencias de Salud Pública frente a epidemias.

¿Qué opinan los profesionales?

Vozpópuli ha contactado con especialistas en Medicina Preventiva para conocer cómo valoran las propuestas realizadas por los partidos que se presentan para gobernar en la Comunidad de Madrid. Les parece indignante que cuatro de los partidos no presenten ninguna medida al respecto y encuentran carencias en los otros dos programas. Sobre todo, denuncian la ausencia de un Plan en Salud Pública a varios años vista que permita prevenir las principales patologías.

"Nuestro problema es muy sencillo, necesitamos recursos humanos y recursos materiales. El principal problema que vemos cuando terminamos la especialidad son las condiciones laborales. Los especialistas no vemos atractivo el trabajar en Salud Pública. Hace falta una revisión profunda de recursos humanos a nivel de categoría profesional y salario y proporcionar una estabilidad profesional", manifiesta un portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva (Sempsph) que trabaja en un hospital madrileño.

Además de mejorar las condiciones de estos profesionales, solicitan un mayor número de epidemiólogos ya que "no llegan a cubrir todas sus competencias profesionales. Un epidemiólogo en Madrid no puede llegar a todo".

La rentabilidad de la Salud Pública

"Durante los 90, la administración Clinton tenía trabajos donde se demostraba que una inversión de un dólar en Salud Pública o Medicina Preventiva te devolvía 50, y en el sistema asistencial 7", explican desde esta sociedad científica.

A pesar de su rentabilidad, consideran que no son políticas "tan vistosas como las que atañen a la asistencia sanitaria. "Eso es como cuando vas a un cirujano o traumatólogo, vas con el tobillo roto y sales andando. La visión cortoplacista de la medicina hace que se vea más útil una cirugía que poner una vacuna".

"Cuando la Salud Pública funciona bien no se nota. No tiene un retorno visual. Los programas que haga en materia de Salud Pública van a tener un retorno real en que no se va a hacer uso de recursos asistenciales", añade.

Por otra parte, considera que no podemos empezar a "crear agencias de salud pública sin ton ni son, deben haber un plan. También conviene ver lo que hacen otros países en esta materia".