La sala VIP de Barajas no se considera territorio Schengen, según la Policía

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez accedió a la sala VIP de la terminal de vuelos privados del Aeropuerto de Barajas tras reunirse con el ministro de Transportes José Luis Ábalos nada más aterrizar su avión. La dirigente bolivariana tiene prohibido acceder a territorio Schengen, pero el acceso a esa zona reservada no se considera en sí mismo un incumplimiento de esta medida, según diversas fuentes policiales consultadas.

Desde la Policía Nacional mantienen silencio respecto a este episodio que el ministro Ábalos negó durante dos días y acabó reconociendo este jueves, horas después de la información desvelada por Vozpópuli. No obstante, explican que la operativa habitual en los casos en los que se produce un incidente de admisión no es rechazar al afectado en la pista de aterrizaje ni acceder al avión para impedirle bajar.

En ese sentido, explican que una zona vip es un servicio que paga el cliente, pero ocupar una de estas zonas no es distinto a efectos legales que una sala de inadmisiones o simplemente quedar custodiado policialmente en una parte del aeropuerto mientras se tramita el incidente. Todas las fuentes consultadas precisan que no se considera que alguien cruza la frontera mientras no se le selle el pasaporte.

Custodiada en zona VIP

Otras fuentes conocedoras del paso de Delcy Rodríguez por España aseguran que la vicepresidenta de Maduro no salió de la sala VIP ni se le selló el pasaporte y quedó custodiada de forma discreta por agentes de la Policía Nacional. Otras fuentes policiales recuerdan que una prohibición de acceso al espacio Schengen no significa tampoco una orden de arresto por lo que sea necesario un operativo policial para realizar una detención.

Delcy Rodríguez accedió a la Sala Vip acompañada de su jefe de Gabinete y de otras cinco personas de su equipo. Los expertos consultados establecen además la diferencia entre quienes pretenden acceder al territorio pese a tenerlo prohibido -un proceso en el que incluso tiene derecho a ser asistido por un abogado- y quienes no muestran voluntad alguna de hacerlo y tan solo se encuentran en una parada técnica en tránsito.

Se comunican los pasajeros con antelación

Otro aspecto en el que coinciden todas las fuentes consultadas es que las autoridades policiales saben qué personas van a llegar a España desde el momento en el que el avión despega de su lugar de origen. Tienen la obligación de comunicar las identidades. El ministro Ábalos, quien admite que fue a recibir a un ministro amigo suyo y se encontró de forma fortuita con la vicepresidenta, se personó en el aeropuerto de Barajas antes de que llegase el avión con Delcy Rodríguez y el ministro de Turismo, Félix Plasencia.

La sala VIP de la Terminal de vuelos está situada junto a la Terminal 1 del aeropuerto de Barajas y cuenta con dos salas VIP. Una de ellas la gestiona la compañía Spanish FBO Madrid y la otra depende de Sky Valet, la empresa que trajo a Delcy Rodríguez desde Venezuela. Fuentes de Aena consultadas respecto a este protocolo indican que la decisión del lugar en el que se rechaza a una persona con prohibición de acceso lo decide la Policía Nacional.