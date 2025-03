RTVE defiende a Broncano tras sus mofas sobre la Policía Nacional: "Es un recurso humorístico"

El intercambio de bromas en La Revuelta entre David Broncano y Marcos Martínez -más conocido como Grison- propició un hondo malestar en el seno de la Policía Nacional. Chistes sobre las pruebas psicofísicas, el nivel de estudios de los agentes o insinuaciones sobre el consumo de drogas… que suscitaron las quejas de los sindicatos policiales, reflejadas en sendas cartas al director de RTVE, y de los diputados, que elevaron sus preguntas a la corporación pública a través del Congreso. Tras analizar las reclamaciones, el ente público defiende al presentador, alegando que se trata de “un recurso humorístico”.

El episodio se emitió el pasado mes de diciembre. Broncano interpelaba a Grison sobre la posibilidad de acceder a la Policía Nacional “con el nivel físico que tienes”. “Yo ahora mismo corro delante de un policía nacional y tengo que estar esperando para que me quite la china”, respondía el segundo. “Y tener una pipa, ¿eh?”, añadía a continuación.

“Hay que estudiar para eso… Bueno, tampoco habrá que estudiar tanto”, esgrimía Grison. “Yo creo que no, pero bueno”, añadía Broncano. “Bueno, claro, los análisis de drogas”, añadía el presentador de La Revuelta. “Sí, a ver si te crees tú...”, reflexionaba Grison. “...Que ellos van limpios”, completaba Broncano.

Los sindicatos de la Policía Nacional salieron en tromba para manifestar su indignación a través de redes sociales. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP) enviaron, además, sendas misivas a RTVE para elevar sus quejas y pedir explicaciones sobre las mofas contra la institución y los chistes sobre drogas en el ente público.

La polémica no tardó en llegar al Congreso de los Diputados. Representantes de Vox registraron una batería de preguntas en el control parlamentario de la corporación RTVE y sus sociedades. Este lunes, 17 de marzo, se publicaba la respuesta del organismo público en el Boletín Oficial de las Cortes.

La carta de RTVE

El presidente de RTVE, José Pablo López, responde que no le corresponde a él “entrar en valoraciones sobre las opiniones de otras personas sean integrantes de un programa de la Corporación RTVE o no”. No obstante, añade las cartas que remitió a la secretaria general del SUP, Mónica García, y a su homólogo en el CEP, Víctor M. Vigil, tras las quejas formuladas por ambos.

En su misiva, el director de RTVE asegura que se toman “con el máximo interés” su petición de analizar el contenido de La Revuelta. A renglón seguido, destacan que el programa de Broncano es su “principal apuesta” en el entretenimiento, y que la corporación pública “lleva tiempo trabajando en hacer llegar a la sociedad la importante labor de la Policía Nacional”, destacando algunos ejemplos recientes con programas en los que se ha destacado el papel de la institución.

No obstante, asevera que La Revuelta “maneja el humor como tono fundamental del programa”. Y que “entre las herramientas con las que puede jugar este género están los clichés y los dobles sentidos”: “Al hacerlo, puede ocurrir que parte de un colectivo profesional aludido lo sienta como una ofensa al interpretar como insulto lo que es un recurso humorístico”, apunta. “Tenga por seguro que atenderemos con toda la consideración su análisis”, añade.

En relación a los chistes relacionados con el consumo de drogas vertidos en La Revuelta, el presidente de RTVE asegura que Marcos Martínez “lleva interpretando durante años un personaje de ficción -Grison- que hace bromas con dobles sentidos y juegos de palabras que pueden interpretarse referidas a las drogas cuando se tiene conocimiento sobre este tema”. Definiendo al personaje Grison como “joven gamberro y transgresor”, asegura que Marcos Martínez, en realidad, mantiene una postura crítica con el consumo de drogas.

“Tomarse un tema con humor supone para algunas personas banalizarlo y por lo tanto, cuando se trata de sustancias o comportamientos de riesgo, eso se puede confundir con una promoción o incitación a esos comportamientos. No creemos que este sea el caso”, concluye la carta de RTVE dirigida los sindicatos policiales.