Rosa Villacastín: "A mí me encanta Fernando Simón, ¿por qué tendría que dimitir?"

A Rosa Villacastín le sacaron cantares hace unas semanas, cuando entrevistó a Irene Montero para la revista Diez Minutos. La periodista ha mantenido esta sección durante las últimas dos décadas, pero asegura que nunca ha vivido algo parecido. Y es que hubo unos cuantos compañeros de profesión que no compartieron el tono del artículo o que, directamente, la emprendieron contra su protagonista por la imagen superficial que -consideran- que ofrecía.

Villacastín ha ejercido el periodismo durante 50 años, primero, en el terreno político y, posteriormente, en el del corazón. En esta entrevista, conversa sobre la actualidad y critica duramente a la derecha por su actitud durante la pandemia. También habla del estado de la profesión periodística y de algunas anécdotas de su vida.

Pregunta. La que se montó con su entrevista a Irene Montero...

Respuesta. Pues mira, me sorprendió mucho, no lo esperaba. Los periodistas tenemos que llamar a los personajes para hablar con ellos y eso es lo que hice. Yo contacté con Irene Montero porque es ministra, es joven y me parecía que tenía cosas interesantes que decir. No hice nada diferente de lo que he practicado en los últimos 50 años.

P. ¿Pero de verdad no esperaba esa reacción?

R. Pues no, pero absolutamente para nada la esperaba. Yo en Diez Minutos he entrevistado a Carmen Calvo, Ana Pastor, Margarita Robles... pero hablé con Irene Montero e incluso me acusaron de blanquear a Podemos.

P. ¿Ella se temía algo así?

R. ¡No! Fue la cosa más normal del mundo. Presenté una lista de posibles entrevistados a mi jefe, me dijo que le parecía bien la opción de Irene Montero, contacté con su equipo y aceptaron. Quedamos después del funeral de Estado. Fuimos, tomamos un café mientras hacíamos la entrevista, hicimos las fotos y ya está. ¡No hubo más! La entrevista salió el miércoles y el domingo alguien la vio y comenzó el bombardeo.

P. Se las llevó usted de todos los colores...

R. Me recordaron incluso que había sido jefa de prensa del PP en el Congreso. ¡Pues claro, vaya novedad! Mira, yo eso lo hice y estoy orgullosa. Recuerdo que a (Manuel) Fraga le puse dos condiciones para aceptar: que no me hicieran defender a los antiabortistas ni un aspecto relacionado con la educación. Y aceptó, claro. Era un hombre mucho más abierto que estos políticos de hoy en día.

Fraga era un hombre mucho más abierto que los políticos de hoy en día"

P. Bien, pero yo recuerdo haber visto a Irene Montero, en 2015, en un escenario en la Puerta del Sol, despotricando contra la casta y ahora posa para una revista. ¿No observa una contradicción?

R. Pero es que la gente cambia. Tú cambias, yo he cambiado y ellos también. También han cambiado los políticos de Alianza Popular que hoy siguen en el Partido Popular. ¡Y menos mal que cambiamos! Si todos nos estancáramos, la vida sería horrible.

P. Del pañuelo palestino a...

R. Pero mira, es que mintieron hasta en el reloj que llevaba, que no era un Rolex, si no un reloj sencillito, como el vestido.

P. Ahí tiene razón...

R. Es que, de verdad...A ver, que yo he hecho entrevistas a comunistas como Cristina Almeida. Y (Santiago) Carrillo presentó mi libro del 23-F, junto a Fraga.

P. Pero es evidente que los líderes de Podemos han cambiado.

R. Por supuesto. También lo es que nosotros nos hemos vuelto más intransigentes. Mira, hay un amigo mío que por decirle un día que soy del Barça me llamó independentista. ¿Pero cómo voy a ser independentista si nací en Ávila y me crié en Madrid?

Hay un amigo mío que por decirle un día que soy del Barça me llamó independentista. ¿Pero cómo voy a ser independentista si nací en Ávila?"

P. ¿Recuerda algún ejemplo similar de entrevista que fuera tan criticada?

R. ¡Nunca! Pero ni ahora ni cuando entrevistaba a Alfonso Guerra o Felipe González. Yo he entrevistado a todo el mundo y nunca ha pasado nada. Mira, recuerdo los años de la Transición. Ahí la relación de los periodistas con los políticos era otra. Más sana y más estrecha. La de ellos también: en la tribuna del Congreso discutían, pero luego tenían buena relación personal. Ahora no hay nada de eso. Es que recuerdo que Fraga presentó a Carrillo en el Club Siglo XXI. Eso ahora sería imposible. ¿Imaginas a Santiago Abascal haciendo lo mismo con Pablo Iglesias? ¿O a Pedro Sánchez presentando a Abascal? Yo no votaré a Abascal nunca, pero le encontré el año pasado en una fiesta y estuve charlando con él. ¿Por qué no?

P. ¿Qué personaje recuerda como especialmente correoso en una entrevista?

R: A Alfonso Guerra. Pero es que además me pasó una cosa de pesadilla en una entrevista. Había quedado con él, habíamos conversado, pero la grabadora no había registrado nada. ¡Imagina!

P. ¿Y qué hizo?

R. Pues mi jefe, Ramón Pi, me exigió que le llamara para repetir la entrevista, pero yo no me atrevía. ¡Vaya carácter que tenía Guerra! Al final, a los dos días me llamó el propio entrevistado y me preguntó si no querían publicar el texto. Entonces, le dije la verdad y me citó en el aeropuerto de Barajas para repetirla. Eso sí, puso como condición que llevara dos grabadoras (ríe).

P. Momento complicado...

R. Pero no más difícil que cuando me tocaba ir a los tanatorios con los asesinatos de ETA. Y en televisión una vez recuerdo que un padre llevó una foto de un guardia civil al que mataron. Ahí me eché a llorar en directo. Eso fue muy complicado. Pero vaya, ¿un escándalo como el de la entrevista a Irene Montero? Nunca. Mira, todos son muy listos desde los despachos. Es lo que tiene...

Alfonso Ussía me tiene ganas por alguna razón. Pero bueno, ya sabe que me conozco bien su vida y debería estar calladito"

P. Yo creo que alguno la había leído en Twitter, sospechaba que usted podía ser simpatizante del Gobierno y le tenía ganas...

R. Hombre, claro que sí. (Alfonso) Ussía es uno de ellos. Por alguna razón, me tiene ganas. Pero bueno, ya sabe que me conozco bien su vida y debería estar calladito.

P. Por favor, cuente, cuente...

R. No, no. Ya hace mucho tiempo. No...Mira, al propio Ussía le he entrevistado. Si es que...

P. ¿Pero no teme meterse en jardines con sus opiniones en Twitter?

R. Pues no, la verdad es que no. Alguna vez, alguno de Vox se ha metido conmigo, pero no me importa. Creo que a los 73 años me he ganado el derecho a decir lo que me dé la gana y a no aguantar tonterías de nadie.

P. Con la pandemia, ha sido más crítica con la derecha que con la izquierda...

R. Pero es que estamos viviendo un momento muy complicado y creo que a todos nos ha pillado desprevenidos y los políticos están haciendo lo que pueden. Por eso, respeto al Gobierno. A (Isabel) Díaz Ayuso y a Pablo Casado les critiqué por poner palos en la rueda del Gobierno en un momento tan crítico. A mí me gusta lo que han hecho en Portugal, donde la oposición dio su confianza al presidente; y luego ya habrá tiempo para analizar lo que se hizo mal. Aquí se dedican a criticar...o a hablar de Venezuela, pero no dan una solución a los problemas que tenemos.

P. Está la situación encrespada, pero no sólo es culpa de la derecha, ¿no?

R. Pero es que me llama la atención que Casado saque el tema de ETA cuando hace nueve años que dejaron de matar y cuando ahora hay cosas mucho más importantes. El camarero de al lado de mi casa quiere saber cuándo va a volver a trabajar de forma normal. ETA no le interesa.

El camarero de al lado de mi casa quiere saber cuándo va a volver a trabajar de forma normal. ETA no le interesa"

P. Hombre, ahora han sacado el tema a la palestra por el posible pacto con Bildu...

R. ¡Lo sacan siempre! Y si no es Venezuela; y si no, Cuba.

P. ¿Está de acuerdo con el Gobierno en que se granjee el apoyo de Bildu para aprobar los Presupuestos?

R. Vamos a ver, a ETA le pedimos que dejara las armas y se incorporara a la vida democrática. Bildu tiene unos estatutos y no tienen que ver nada con la violencia; y ahora están en el Congreso de los Diputados. Estamos en un momento clave y si no salen esos Presupuestos las vamos a pasar putas. Eso es lo que habría que ver...no otras cosas ahora. En vez de ponerse tantas camisitas y tantos pantalones pitillo, algunos deberían ir a las colas del hambre para cerciorarse de la importancia que tiene aprobar los Presupuestos. ¿Pero es que tenemos que librar una Guerra Civil cada día, con el drama que tenemos? Es que eso no lo puedo soportar.

P. Los colegios de médicos han pedido la dimisión de Fernando Simón...

R. Los colegios de médicos deberían preocuparse de cómo está la Sanidad y de cómo están trabajando los sanitarios en la pandemia. También podían haberse pronunciado sobre los recortes que se hicieron en 2008. Pobre Simón...está saliendo todos los días sin estar preparado para ello. A mí me encanta Fernando Simón. ¿Por qué tendría que dimitir?

En vez de ponerse tantas camisitas y tantos pantalones pitillo, algunos deberían ir a las colas del hambre para cerciorarse de la importancia que tiene aprobar los Presupuestos"

P. Hablemos de periodismo...

R. Uy madre, el periodismo...pues sí que estamos buenos.

P. ¿Cómo ve la prensa del corazón?

R. Eso ya no existe. Eso es una cosa que empezó en la posguerra y que continuó con toreros, cantantes, la nobleza...Era una prensa amable siempre... En los años 80, las revistas de información general le dieron un giro al concepto. Ahora lo que se hace son realities televisivos.

P. ¿Se han convertido los periodistas del corazón en personajes?

R. Algunos presentadores y tertulianos. El resto seguimos trabajando...

P. Hay veces que se habla más de la vida de los periodistas que de los famosos...

R. Mira, eso se lo dije un día a María Teresa Campos y me dejó de hablar. Pero es que yo creo que los periodistas no tenemos que ser famosos; igual que no hay que tener famosos que sean amigos tuyos, porque entonces no los podrás criticar nunca. Por eso yo no hablo nunca de los periodistas.

Se lo dije un día a María Teresa Campos y me dejó de hablar. Pero es que yo creo que los periodistas no tenemos que ser famosos"

P. ¿Son actualmente menos interesantes los famosos? De la Preysler a Ylenia...

R. Bueno, es que ahora salen todos de Gran Hermano, de las islas... Y porque tener 24 horas sobre 24 horas a personajes en la parrilla implica buscar famosos de otro tipo de perfil. Y como hay mucha gente dispuesta a tener el cuarto de hora de fama, pues pasa lo que pasa.

P. ¿Qué personaje de estos 50 años recuerda con una especial devoción?

R. Mira, yo he llegado a conocer a Carlos de Inglaterra; también estuve con Forbes, con el famoso Forbes, en una fiesta en Túnez...He conocido a tanta gente, hijo...

P. ¿Y de quién no guarda buen recuerdo?

R. Te voy a decir una cosa: generalmente, los que se abren menos son los políticos. Ellos van a soltarte el discurso y por eso no me gusta entrevistarlos. Pero me gusta la gente que, de la nada, ha llegado a mucho. Son los toreros, futbolistas, cantantes...Estos las han pasado canutas y suelen ser más sinceros en las entrevistas. Te digo una cosa: me he quedado con las ganas de entrevistar a Javier Bardem. Es una pena porque me encanta, pero no se deja.

P. Los equipos de comunicación lo ponen muy difícil a veces...

R. Eso me pasó con Sylvester Stallone. Me dieron 10 minutos para entrevistarle y eso era insuficiente para rellenar 6 páginas. Entonces, decidí agasajarle y le comenté que era mucho más guapo en persona que en las películas. A partir de ahí, eliminó la limitación de tiempo. Funcionó (ríe).

P. Me llamó la atención algo que ocurrió hace un tiempo en la televisión. Entrevistaban en el programa Lazos de Sangre a Pepe Bono y usted estaba de contertulia. Ágatha Ruiz de la Prada recordó cómo Bono le había regalado un pañuelo de seda cuando era político; y usted, las comidas en el Hotel Ritz. Eso ahora bien valdría una reprimenda pública...

R. Ahora eso no pasaría, es verdad. Pero tú piensa que en la Transición ellos llegaron totalmente novatos. Yo a Txiki Benegas le llevé a conocer Casa Lucio, sirva como ejemplo. Ellos venían de sus pueblos y ciudades y querían darse a conocer. En esa época, yo estaba en el diario Pueblo con Julia Navarro, Victoria Prego, Amalia Sánchez Sampedro, Karmentxu Marín...y todas éramos nuevas. Nos pasábamos 24 horas con los políticos, dentro y fuera de las Cortes. Anda que no le dije veces a Adolfo Suárez que me invitara a un café... Ahí se estableció una relación personal con los políticos y eso fue lo que le recordé a Bono. Yo dejé el periodismo político en el 87 porque había establecido ese nexo con ellos...y en esa época todos estábamos encantados.

P. Una última: ¿se queda usted con Sálvame o con el Congreso?

R. Es que el Congreso es como Sálvame. ¡Es igual! Los que se sientan enfrente se insultan con los del otro lado...es lo mismo. Eso no es política, tiene otro nombre.