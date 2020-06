Rosa Díez denuncia al Gobierno y a Simón ante el Supremo por su cambio de criterio sobre las mascarillas

La exdirigente de UPyD Rosa Díez ha presentado una denuncia contra los miembros del Gobierno y contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ante el Tribunal Supremo por no haber ordenado desde el inicio del estado de alarma el uso obligatorio de las mascarillas y no haber limitado "todavía más la libertad de movimientos en caso de no poder abastecerse de las mismas".

Así lo ha indicado la exdiputada en su cuenta de Twitter, donde ha adjuntado una copia de la denuncia, presentada ante la Sala Segunda del Alto Tribunal. Díez les acusa de un presunto delito de prevaricación en su modalidad omisiva, que está recogido en el artículo 404 del Código Penal.

Díez critica, asimismo, que presentó la misma denuncia ante la Fiscalía el pasado día 8 de junio, pero desde entonces no tiene "ni acuse de recibo". En el escrito original, la exportavoz de UPyD apuntaba que el Gobierno de Pedro Sánchez no ordenó el uso obligatorio de mascarillas antes del 20 de mayo, fecha en el que se publicó en el BOE esta directriz, por una cuestión de "imagen" ante el desabastecimiento de material sanitario en el mercado en esos momentos.

Acabo de presentar en el Supremo una denuncia contra los miembros del Gobierno y contra Fernando Simón por un delito de Prevaricación omisiva por no haber ordenado desde el inicio del estado de alarma el uso de mascarillas. Lo denuncié el día 8 en fiscalía; ni acuse de recibo. pic.twitter.com/ClRxndEOju — Rosa Díez (@rosadiezglez) June 30, 2020

"El criterio de obligatoriedad solo se puso de manifiesto a la población cuando el gobierno de España pudo garantizar el suministro de las mismas pero no antes, poniéndose por tanto en grave riesgo a todos los ciudadanos, lesionando su derecho fundamental a la salud por motivos políticos: las mascarillas eran necesarias pero el Gobierno no quiso reconocerlo por el coste político que tendría su incapacidad, en ese momento, de garantizar el suministro de las mismas", alegaba en el escrito presentado ante la Fiscalía Provincial de Barcelona.

Díez solicita ahora al Supremo que le notifique la apertura de diligencias previas para poder personarse en el caso.