Médicos respaldan el informe sobre Rocío de Meer (Vox): "Está perfectamente hecho"

La agresión a la diputada de Vox Rocío de Meer el pasado viernes 26 de junio en la localidad vizcaína de Sestao continúa trayendo cola. Además de la herida en la ceja de la dirigente política, ahora también se cuestiona el informe clínico de la MIR que atendió a la política dos días después de los incidentes en un centro sanitario de Logroño.

"Está perfectamente hecho", explica a Vozpópuli Gabriel del Pozo, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).

Según aseguró la formación liderada por Santiago Abascal, la dirigente recibió el impacto de una piedra "del tamaño de un huevo". Esta habría sido lanzada por los radicales que trataban de boicotear su acto político de cara a las elecciones vascas del 12 de julio.

El diputado Pablo Echenique y otros usuarios de Twitter califican la herida de falsa. "Si la ultraderecha fake 'informa' de algo, casi ningún medio lo contrasta, casi todos lo publican como cierto y al día siguiente se comprueba que sólo hizo falta un poco de kétchup para que se tragaran un bulo como una catedral, tenemos un boquete importante en nuestra democracia", acusó el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso.

El propio presidente de Vox se encargó de hacer público el informe clínico de la profesional que atendió a De Meer en un centro sanitario riojano. Este describe una herida incisa supraorbitaria izquierda (herida sobre el ojo izquierdo), traumatismo craneoencefálico leve y cefalea tensional sin signos de alarma (dolor de cabeza). El líder de Vox trataba de acreditar la agresión a la diputada.

Polémica por las críticas al informe clínico de una MIR

Pero decenas de personas escudriñaron el documento y lo tiraron por tierra. Cargan contra el contenido, la redacción e, incluso, contra el hecho de que esté firmado por una médico residente.

El doctor Del Pozo, secretario general de CESM, explica a este diario que el informe está "perfectamente hecho". "Para empezar, nadie tiene que valorar si está bien o mal. El informe lo firma una médico profesional y no una paramédico o cualquier otro profesional. Ha habido una exploración, se especifica la actividad asistencial prestada, el diagnóstico y las recomendaciones", apunta.

"Una MIR es una médico. Tiene su título y puede firmar informes clínicos. Un paciente puede ir en el momento que quiera o pueda y el médico le atiende en ese momento. Estudia cada caso objetivamente, escribe lo que ve y añade lo que refiere el paciente", aclara.

Nadie tiene que valorar si está bien o mal. El informe lo firma una médico profesional y no una paramédico o cualquier otro profesional"

"Se vuelve a meter a los médicos en la pelea política... Si fuese un documento falsificado lo tendría que valorar un juez tras una denuncia", apostilla. "Los médicos no se dedican a valorar los trabajos que realiza un abogado, un periodista o cualquier otro profesional", zanja.

Otros profesionales sanitarios, muchos de ellos médicos residentes, han decidido intervenir a través de las redes sociales ante los ataques al texto. Dunia Noriko (nombre en Twitter) realiza su residencia en La Rioja, está detrás del blog Médica que Réplica y asegura que el documento lo ha elaborado una compañera suya.

"No es falso", defiende. "El informe es real y está hecho por un médico. No tenéis vergüenza dar lecciones a profesionales de la salud. La compañera es una profesional como la copa de un pino y en cada comunidad se hacen cosas distintas", ha respondido a quienes critican el trabajo realizado por la otra MIR.

"¿Y el número de colegiada? ¿Y el sello del centro? ¿Traumatismo craneoencefálico leve sin radiografía? Sin hablar del corta pega de la cefalea. Ah, muy buena idea curar con agua y jabón cerca del ojo, en lugar de suero. Muy profesional todo", ironiza un usuario de Twitter que asegura defender lo "moralmente justo" y se autodefine como "antifascista y rojo siempre".

Qué sabrás tú si para un traumatismo craneoencefálico leve se pide radiografía o no.No se tiene que poner sello y el número de colegiado lo quitado para que gente como tú no la acose.Estáis enfermos — ☣Manuel ☢ (@RyCmNi) June 29, 2020

MIR denuncian que "no hemos mejorado en respeto"

"Por gente como esta tratando de dar lecciones a médicos sin tener ni idea, me dan ganas de poneros en la Urgencia a ver cómo lo hacéis. De verdad, me da vergüenza ajena que intentéis dar lecciones a un profesional que además hace su trabajo precariamente y sin descanso. Y pena", le responde Noriko.

Sois muy pedantes creyéndoos mejor que quienes os cuidan, ¿Ahora todos sabéis redactar mejor que un médico residente? Pues haced vosotros nuestro trabajo en Urgencias, que yo me bajo. — Dunia Noriko 🇮🇨 (@dunyms) June 28, 2020

"Es (como poco) lamentable que por motivos políticos, se ponga a los pies de los caballos a una profesional que está dedicada a atender lo que entre por una puerta de urgencias, independientemente del motivo o ideología del que solicita asistencia...", opina otro médico.

Una médico residente en Neurología se suma a la defensa del informe: "Si la que se lía por un informe médico de urgencias con pequeños fallos gramaticales se liara por tener a los médicos trabajando 24 horas en las guardias otro gallo cantaría".

Si la que se lia por un informe médico de urgencias con pequeños fallos gramaticales se liara por tener a los médicos trabajando 24 horas en las guardias otro gallo cantaría. — Gemma (@Gemma__LG) June 29, 2020

"Me parece de traca que haya que salir a hacer estas declaraciones después de la encomiable labor de los profesionales de la salud. Encomiable siempre, más aún en pandemia. No hemos mejorado nada en términos de respeto hacia los profesionales. Pero nada. Decepcionada", señala Azahara Herrera, residente en Medicina Familiar y Comunitaria detrás de la web La Bata de Azahara.

Vox carga contra Echenique y el "silencio" de Sánchez

Noriko, residente en La Rioja que asegura ser compañera de la autora del informe clínico, también tira de las orejas a Vox por aparecer dos días después de los incidentes en La Rioja "saturando las urgencias por una herida leve sin precisar sutura ni ninguna otra actuación médica urgente propiamente dicha por lo que puedo leer".

Desde Vox explican que De Meer recibió la pedrada a las 20.00 horas del pasado viernes en la plaza San Pedro de Sestao y que no pudo salir de allí hasta las 23.00 horas debido a la manifestación ilegal que les sitió.

Fue al hospital días después porque consiguieron convercerla y, sobre todo, para cerrar la boca al indigno de Echenique"

"Tenía una herida, pero se encontraba bien y no pensó en ir al hospital ni nada porque no lo necesitó. Fue al hospital días después porque consiguieron convercerla y sobre todo, para cerrar la boca al indigno de Echenique. Es increíble que se sume a los violentos para hacer creer que esa pedrada no existió. Con el parte médico, si tuviera algo de decencia, pediría perdón a Rocío", defienden en la formación.

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, denunció este lunes los "actos de violencia revolucionaria" que vienen sufriendo por parte de "nacionalistas de izquierdas que atentan contra todos los españoles honrados". "Instigan las coacciones, amenazas y actos de acoso y después se permiten el lujo de decir que mentimos y de negar esa violencia", añadió.

Buxadé cargó contra el "silencio mezquino y miserable" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la indigna es la equidistancia" que ha atribuido al PNV y el discurso de Echenique, al que ha definido como "meme odioso que genera odio y que se protege en su enfermedad, que parece que le da un halo para decir absolutamente lo que le dé la gana".