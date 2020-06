Robles reprocha a Podemos su postura sobre González y los GAL: "No sé si es procedente"

"No sé si es muy procedente". En esos términos valora Margarita Robles la postura de Unidas Podemos tras votar a favor de abrir una comisión de investigación sobre el papel de Felipe González en los GAL. La ministra de Defensa hace un llamamiento a todos los partidos políticos a abordar la "reconstrucción" tras la crisis del coronavirus y a aparcar las "cuestiones partidistas": "Tenemos que buscar lo que nos une, no lo que nos separa".

En un acto celebrado en el Ministerio para despedir al Secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares -quien se marcha del puesto por "motivos personales"-, la titular del departamento ha considerado que "España necesita en este momento unidad". Recordemos que el Congreso de los Diputados ha rechazado la propuesta de EH Bildu de abrir una comisión de investigación en torno al expresidente Felipe González y su papel en los GAL: PSOE, PP y Vox han votado en contra; Podemos se ha adherido a la propuesta de la formación abertzale, junto a PNV, ERC, JxCat, CUP y el BNG.

"Tenemos que mirar al futuro; al pasado hay que mirar para aquello que nos puede servir para no cometer errores". La ministra de Defensa también ha lanzado un mensaje "a todas las formaciones políticas" para que "piensen en la ciudadanía": "España tiene que salir adelante, todavía hay mucho sufrimiento". Y asevera que habla "desde la legitimidad moral que me da haber luchado implacablemente contra los GAL" y de "haber conseguido que muchas personas fueran enjuiciadas y sentenciadas".

Margarita Robles considera que los GAL "no eran en absoluto aceptables" y que eran "crímenes de Estado". Pero "con todos los respetos, no sé si era muy procedente o no" que se abriera una comisión de investigación en el Congreso. E insiste: "España necesita en este momento unidad".

La despedida del SEDEF

Las declaraciones de Margarita Robles han tenido lugar en el acto de despedida del secretario de Estado de Defensa, que se ha celebrado en dependencias del Ministerio y al que han acudido los máximos representantes de la cúpula militar, del departamento, así como la directora del CNI, entre otros.

Olivares abandona el cargo "por motivos personales" tras dos años como secretario de Estado de Defensa. Robles lo repescó de su jubilación con la promesa de desempeñarse durante un solo año. Entre otros proyectos, ha dado luz verde a los primeros pasos del 8x8 del Ejército de Tierra y la incorporación de España en el desarrollo del futuro caza europeo.