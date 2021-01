Robles le cambia el nombre al Hospital de la Defensa Gómez Ulla por su 125 aniversario

El Ministerio de Defensa dirigido por Margarita Robles le cambia el nombre al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Dicho espacio, clave en la medicina de las Fuerzas Armadas y con un papel destacado durante la pandemia, pasará a denominarse Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Centro Sanitario de Vida y Esperanza. La ministra ya acuñó este término en una visita reciente a sus instalaciones.

Así figura en la orden ministerial 1/2021, con fecha 2 de enero, publicada este lunes en el Boletín Oficial de Defensa (BOD). El motivo del cambio, señalan fuentes del ministerio, se basa en el 125º aniversario del centro sanitario, ubicado en el madrileño distrito de Latina, frente a la glorieta del Ejército. La modificación recoge el nombre que hasta ahora mantenía, pero le añade la acepción de "Centro Sanitario de Vida y Esperanza".

El hospital y su personal han desempeñado un papel destacado durante la pandemia. Las instalaciones acogieron en un primer momento a un grupo de españoles repatriados desde Wuhan, que cumplieron la preceptiva cuarentena. Después, con la irrupción de la crisis sanitaria, trató a más de 12.000 infectados y recondujo su actividad para hacer frente a las embestidas del coronavirus.

Robles anticipó el nuevo término

La ministra de Defensa destacó en una visita al hospital el pasado 14 de diciembre "lo que han hecho en unos momentos tan duros para este país y por estar en primera línea con humanidad, poniendo en riesgo su propia salud": "Son el gran hospital y son los profesionales de la vida y la esperanza", adelantó entonces.

No es la primera vez en la que Margarita Robles aborda el cambio de denominación de las instituciones de Defensa o de las Fuerzas Armadas. También barajó esa opción con el Ejército del Aire, al que también propuso denominarlo en un encuentro informal como Ejército del Aire y del Espacio. Dicha modificación, no obstante, no ha llegado a producirse.