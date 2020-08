Roberto Leal da positivo en coronavirus

El presentador de 'Pasapalabra', Roberto Leal, ha dado positivo en coronavirus mientras disfrutaba de sus vacaciones, por lo que su colega Manel Fuentes se pondrá al frente del concurso de Antena 3.

"A los que me estáis preguntando, os cuento que mientras estaba en casa de vacaciones, he dado positivo en covid-19. Estoy muy bien. Tuve síntomas leves y me estoy recuperando. En cuanto pase la cuarentena volveré a la carga. No os preocupéis, 'Pasapalabra' sigue on fire", ha explicado Leal a través de su cuenta de Twitter.

El presentador ha anunciado que será su compañero Manel Fuentes, conductor del espacio musical 'Tu cara me suena', el encargado de ponerse al frente hasta que vuelva. "¡Gracias, Manel! Mucho ánimo a todos los que estáis pasando también por esta situación. Fuerza", ha afirmado.

Roberto Leal se incorporó a Atresmedia TV el pasado mes de abril para conducir el concurso 'Pasapalabra', que se emite en las tardes en Antena 3. Nacido en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Leal es periodista y presentador de televisión.

Licenciado por la Universidad de Sevilla, ha sido reportero y conductor del programa 'España Directo' de TVE, colaborador de 'Cada Día' en Antena 3, y copresentador del espacio '3D'.

Sus últimos proyectos en televisión han sido la conducción de 'España directo', pasando de ser reportero a presentador, las últimas ediciones de 'Operación Triunfo' o 'Vaya Crack'.