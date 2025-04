Robert De Niro y el poder del toro salvaje

Robert Anthony De Niro nació en Manhattan, el corazón de Nueva York, el 17 de agosto de 1943, cuando EE UU estaba ya metido hasta la cintura en la segunda guerra mundial y en el empeño de doblegar al fascismo. Robert es el único hijo que tuvieron dos artistas: Robert De Niro senior y su esposa, Virginia Admiral, ambos pintores. Lo curioso es que todos tenemos a De Niro por uno de los prototipos del estadounidense italoamericano -él ha cultivado eso con los papeles de sus películas- cuando la realidad es que su ascendencia más directa con Italia procede de sus bisabuelos paternos, que emigraron desde Ferrazzano, cerca de la costa adriática del centro de la península. Pero por sus venas corre, además, sangre irlandesa, holandesa, alemana, francesa y británica. De Niro es, pues, un auténtico ejemplo del neoyorquino puro, hecho de todos los orígenes imaginables.



Robert salió un niño normal. Eso tiene su mérito porque sus padres se divorciaron cuando él tenía tres años: el padre acabó admitiendo que era gay, lo cual era un acto de enorme valentía justo después de que terminase la guerra. Padre e hijo siguieron viéndose y mantuvieron una excelente relación durante muchos años. El niño creció junto a su madre y ahí sí: se fueron a vivir al barrio italiano, la célebre Little Italy que vimos todos en la segunda parte de El Padrino, aunque lo cierto es que la ascendencia italiana venía de la familia del padre. Pero aprendió perfectamente la lengua italiana. Incluso con acentos locales.



Un niño normal, decíamos. Extraordinariamente listo, intuitivo, interesado por todo y de carácter sobre todo generoso, pero no fue ni un crío traumatizado, ni un delincuente juvenil, ni una flor de invernadero, ni un tímido irrecuperable (aunque algo tímido sí era) ni nada por el estilo. Un chaval como tantos. Era flaco y paliducho, eso sí, y los chicos de su calle le llamaban Bobby Milk. Estudió en veinte sitios distintos. No se le daba bien. No terminaba los cursos o no se graduaba. Pero con diez años le dejaron participar (esto era absolutamente corriente) en una función escolar; se representaba El mago de Oz y al pequeño Robert le asignaron el papel del león cobarde. Nada más alejado de su forma de ser ni de su físico: se supone que el león es gordezuelo y Robert era un fideo. Pero aquel crío comprendió que se le daba bien representar algo que no tenía nada que ver con él, y que lograba que la gente se lo creyera. Eso marcó su vida, porque nunca dejaría de hacerlo. A los 16 años decidió abandonar los estudios y apuntarse a una escuela de interpretación. Acertó, porque le admitieron nada menos que en el Actor’s Studio de Lee Strasberg, por entonces la mejor academia de actores del mundo.



La carrera interpretativa de De Niro es sencillamente inabarcable. Lleva en las tablas (pocas veces) o en los sets de rodaje más de 60 años, y de momento no piensa parar. Ha estrenado, a fecha de hoy, 108 películas. La primera fue Three Rooms in Manhattan, una comedia francesa de amor y glamour dirigida en 1965 por Marcel Carné. De Niro ni siquiera aparece en los créditos: su papel es el de cliente del restaurante en una cena, nada más. Lo curioso es que en la misma película también sale, y también sin frase, Abe Vigoda, que luego sería el maravilloso “Tessio” de El Padrino.



¿Papeles importantes? Los hay por decenas. Algo que ha caracterizado siempre la carrera de De Niro es que muy pocas veces ha dicho que no a una propuesta o a un guion. Comprendió siempre el valor de tener trabajo, aunque fuese una birria de trabajo, y se ha metido en papeles trágicos, cómicos, heroicos o románticos sin aparente esfuerzo. Su primer papel de cierto relieve se lo dio Brian de Palma, que entonces era un estudiante de cine y que se había empeñado en rodar The Wedding Party: una comedia disparatada, casi surrealista, tan mala como la Pepi, Lucy, Boom de Almodóvar. Y, lo mismo que Almodóvar, De Palma tardó mucho en estrenarla, casi seis años. De Niro rodó aquel esperpento en 1963, con apenas veinte años. Y ya tenía su célebre lunar en el pómulo derecho, marca de la casa.



De Palma no tardó en cuajar como director “de culto” y su amistad con el joven De Niro (que dura hasta hoy) fue utilísima para el actor, porque su “mentor” le presentó, entre grandes elogios, a todos sus amigos. Entre ellos estaba Martin Scorsese, que tomó al joven Bobby Milk como uno de sus actores fetiche. Y empezaron a llegar las obras maestras.



Robert De Niro interpretó al joven Vito Corleone en la segunda parte de El Padrino, de Francis F. Coppola, en 1974. Eso le valió al muchacho, que acababa de cumplir 30 años, su primer Oscar. Se lo trabajó: estuvo cuatro meses en Sicilia para aprender la lengua local, que era la que se hablaba en las escenas que él interpretaba en el filme. Es difícil hacerlo mejor: nadie se imagina hoy al tímido, reservado, feroz y afónico Vito Corleone con otra cara que no sea la de De Niro. Un papel al mismo tiempo audaz e intimista, amenazante… que tampoco se parece en nada a la forma de ser del actor.



Gracias a Scorsese fue ampliando sus registros. En Taxi Driver (1977) se metió en la dificilísima piel de un taxista psicópata que acaba liándose a tiros con todo lo que se mueve, con la cabeza afeitada como un mohicano. Nueva nominación al Oscar. Casi al mismo tiempo fue uno de los protagonistas de uno de los más grandes monumentos de la historia del cine, Novecento, de Bernardo Bertolucci, donde encarnaba a un aristócrata tímido cuyo antagonista era el poderoso y volcánico Gerard Depardieu.



En 1981 llegó una nueva obra maestra: Toro salvaje, donde interpretaba al boxeador Jake La Motta. Para ese terrible papel, con el que ganó su segundo Oscar, aprendió a boxear y engordó 27 kilos, hasta volverse irreconocible. Pocas veces De Niro ha encarnado a un tipo más alejado de su personalidad, pero la sombra del personaje de La Motta le ha acompañado hasta hoy. En las incontables entrevistas que le hacían (alguien que gana dos Oscar antes de cumplir los 40 se convierte en noticia permanente) repetía siempre lo mismo: que él no era La Motta. Que su vida no tenía nada que ver con la de La Motta. Que ni siquiera le caía bien el tal La Motta. Que él, De Niro, era tan solo un actor que trataba de hacer su trabajo lo mejor posible. Nada más.



Procuró cambiar de registro y hacer papeles alejados del “italianismo”, porque empezaban a encasillarle. Logró cumbres interpretativas difíciles de superar, como el feroz soldado convertido en jesuita en La misión (1986), de Roland Joffe, junto a Jeremy Irons; o su increíble interpretación de Leonardo, un enfermo extremo de párkinson, en Despertares, con Robin Williams, en 1991 (otra nominación al Oscar, que aquel año ganó Anthony Hopkins por El silencio de los corderos).



Para interpretar a Al Capone en Los intocables (1987) (caramba, ¡otro mafioso italiano!) engordó otra vez muchísimo y se hizo entradas en el pelo, como exigía el personaje. No le premiaron, aunque bien que se lo merecía.



Pero nunca le hizo ascos a la comedia, en la que casi siempre hacía de gruñón. Así fue en las cuatro entregas de la familia Fockers, con el gran Ben Stiller, o en las inolvidables Analyze This y Analyze That (en España: “Una terapia peligrosa”), donde De Niro vuelve a convertirse en un mafioso con problemas psicológicos a quien trata de curar un desternillante Billy Crystal. Cuenta la leyenda que De Niro, que se lo pasó como nunca en este rodaje, pidió que el pago de su trabajo fuesen los trajes que se había puesto en el filme, porque se cambiaba de ropa decenas de veces. Es de suponer que el actor, que siempre tuvo un exquisito gusto estético, no se habrá puesto en su vida algunos de aquellos esperpentos de seda y raso en los que le hicieron meterse para interpretar al hilarante Paul Vitti.



En televisión será difícil olvidar sus apariciones en el show Saturday Night Live, donde hizo absolutamente de todo, por disparatado que fuese, incluyendo parodias de sus propias películas; pocas veces en su vida disfrutó tanto como en aquel programa, que hoy puede verse en YouTube.



Pero hay una faceta de este genio que no se debe olvidar: la de director de cine. Lo ha hecho solo dos veces. La primera fue en 1993 con A Bronx Tale. Pero la segunda fue una obra maestra absoluta que hoy es virtualmente imposible de ver en España, porque internet dice a quien lo intenta que “en su país no está disponible”. Se trata de El buen pastor, un drama que De Niro dirigió, produjo e interpretó, y que trata sobre el nacimiento de la CIA y algunas sociedades secretas norteamericanas, como Skull & Bones. Una verdadera joya en la que intervienen magistralmente Matt Damon, Angelina Jolie, William Hurt, Eddie Redmayne, Joe Pesci, Alec Baldwin y Michael Gambon, entre muchos más.



A De Niro, demócrata convencido y fustigador de Trump no donde los haya, no le caben ya los premios de interpretación en casa. Los tiene todos, incluido el Donostia, que recibió en el 2000. Pero a sus 81 años, le faltaba uno: la Palma de Oro de honor del Festival de Cannes, que es algo así como el Nobel de cinematografía europeo. Se lo entregarán dentro de un mes. Él mismo ha dicho que pocos galardones de todos los que ha recibido en su vida le han hecho tanta ilusión.



Pero sigue trabajando. Y repitiendo que él no es lo que aparentan sus personajes, que solo es un tipo corriente al que le gusta actuar. Algún día logrará que le crean.

* * *

El toro salvaje no existe. Es un invento cinematográfico que pesa casi enteramente sobre las espaldas de Robert De Niro. Lo que sí existe es el toro, Bos Taurus, un mamífero artiodáctilo de la familia de los bóvidos que desciende de un enorme bicho ya extinguido, el uro. El toro fue domesticado en Oriente Medio hace como unos diez mil años y es uno de los animales indispensables en la cultura de medio mundo, sobre todo la mediterránea y, en este caso, también la estadounidense.



El toro ha sido siempre un símbolo de fuerza, de fertilidad, de nobleza y de bravura. El ser humano pelea ritualmente contra él, al menos, desde los tiempos de los cretenses, hace al menos 2.600 años, pero hay representaciones de toros ya en las pinturas paleolíticas. Con el tiempo, las diversas civilizaciones han ido perfeccionando el arte de pelear contra el toro hasta que en España, en los albores de la Edad Moderna, se inventó un ritual “festivo” en el que el noble animal es matado de una manera espantosa, a pesar de que mucha gente aún celebre ese cruel festejo como un “arte”.



Pero el toro, que está incluso entre los signos del zodiaco, ha sido siempre un reflejo del afán humano por la perdurabilidad, por el poder de lo noble y lo natural aun en las situaciones más adversas y crueles (como puede ser cambiarse de traje cincuenta veces para una película de humor). Como el cine no sería lo que hoy es sin Robert De Niro, nuestra cultura tampoco sería la misma sin el toro. Ambos son figuras destinadas a la inmortalidad.