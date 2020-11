Rivera y Villegas enseñan el camino a los críticos de Arrimadas para "fortalecer" al PP

Las últimas noticias de que José Manuel Villegas entra en una nueva fundación del Partido Popular y de que el bufete de Albert Rivera va a redactar el recurso de la formación de Pablo Casado contra la ley catalana de alquileres han provocado que muchos dirigentes de Ciudadanos estén empezando a discutir entre ellos la posibilidad de "abandonar" el partido naranja y "fortalecer" al PP en su labor de oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Albert y Villegas han hablado, y lo han hecho sin abrir la boca. Y la gente interpreta que lo que han hecho es marcar el camino", subraya a Vozpópuli un dirigente nacional de Cs. Según ha sabido este diario, Rivera y Casado han mantenido varias conversaciones telefónicas en las últimas semanas, mientras que Villegas ha hecho lo mismo con el secretario general de los populares, Teodoro García Egea.

En los cuadros medios y altos del partido no se habla de otra en los últimos días. Sobre todo, tras constatar una concatenación de hechos. Primero, el discurso de Casado "girando al centro" en la moción de censura de Vox y que pilló a contrapié a Ciudadanos al ocupar su espacio político.

Luego, la incorporación de Villegas al patronato de un nuevo 'think tank' del PP -la Fundación Propósito- y, por último, la contratación por parte del PP del bufete de abogados que dirige Rivera desde que dejó la política para "asesorar" a Casado sobre cómo llevar un recurso al Tribunal Constitucional. "Las casualidades en política no existen", hace hincapié la citada fuente.

A juicio de varios cargos orgánicos de Cs críticos con el giro de Arrimadas, "el PP es la oposición al actual Gobierno" mientras la formación naranja siga con su mano tendida al Ejecutivo en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Asimismo, ligan claramente esta apreciación con los últimos anuncios que afectan a Rivera y Villegas, quienes trabajan codo con codo en el bufete Martínez-Echevarría. El segundo, quien fuera secretario general de Cs, no daría un paso como su entrada en Propósito sin tener el aval del expresidente naranja, quien sigue siendo su jefe en la citada firma de abogados.

"Estos gestos de ellos son claramente una declaración de quién representa hoy los valores liberales en España y pueden derrotar al actual Gobierno", afirma a este diario otro dirigente autonómico de Cs refiriéndose al PP.

"La gente interpreta que lo que han hecho es marcar el camino: que se debe abandonar Cs y fortalecer al PP", añade esta fuente sobre el sentir, a su juicio, de una parte de la militancia naranja en estos momentos tras ver los movimientos de Rivera y Villegas.

En las conversaciones de dirigentes que se están produciendo en los últimos días se están vertiendo críticas contra los vicesecretarios nacionales -Carlos Cuadrado y José María Espejo-, los dos pilares de Arrimadas en el actual Ciudadanos.

"La crítica que hacemos cargos y cuadros no es solo que ahora lo fundamental lo decidan dos personas, que también. Es que lo deciden dos personas que no tienen capacidad ni preparación para ello porque no saben de estrategia política y electoral, por mucho tiempo que lleven", señala un dirigente provincial, quien utiliza el símil de la persona "a la que se le da las llaves de la funeraria cuando nunca ha enterrado muertos".

A la espera de cambios internos

Algunos de los cargos esperan que haya un cambio interno. “Muchos aguantamos esperando que se organice una alternativa interna y que el propio Albert, con Villegas y Hervías vuelvan. Si no, somos muchos los que nos habríamos ido. Algunos al grupo mixto y otros a nuestra casa”, avisa un parlamentario naranja.

Este último no descarta la aparición de una "alternativa interna" dentro del propio Ciudadanos. “Se habla de organizar algo para que podamos volver a defender los valores liberales que representaba Cs. Ahora somos un partido al servicio del gobierno del PSOE y Podemos. Somos muchos en toda España esperando que se organice una alternativa interna”.

Entre tanto, Arrimadas hizo este martes oídos sordos a los últimos acercamientos de Rivera y Villegas al PP, así como a las duras críticas que vierten exdirigentes como Juan Carlos Girauta o Marcos de Quinto en las redes contra su antiguo partido. En rueda de prensa, dejó claro que no opinaría sobre el trabajo de su antecesor en la "empresa privada" e insistió en que los miembros de la actual dirección naranja están "orgullosos" del trabajo que se está haciendo en mitad de la peor pandemia que ha vivido el país en un mucho tiempo.

La líder de la formación naranja desveló que a la dirección nacional están llegando "multitud de mensajes de personas que quieren huir de la polarización", de gente "sensata y moderada", mientras el país sufre la segunda ola del coronavirus. "Es mucho más útil sentarse y conseguir cosas", insistió ante la política que llevan a cabo el PP y Vox, las otras dos formaciones del centro-derecha.

Oposición "inútil" de PP y Vox

"Los españoles esperan más de los políticos. No podemos sumarnos a esa oposición inútil ni apuntalar al Gobierno Frankenstein como hacen Vox y PP", aseveró Arrimadas, quien volvió a repetir que los partidos de Pablo Casado y Santiago Abascal están en la táctica "de gritar mucho y no aportar nada".

Por ello, dejó claro que está únicamente centrada "en los datos terroríficos" de la pandemia, por lo que no pierde "ni un minuto en otras cuestiones" como las últimas noticias sobre el acercamiento de Rivera y Villegas al PP. "Veo los datos de muertos en la UCI, de jóvenes en el paro, de contagiados, de incidencia acumulada en muchas regiones y eso es lo que me pone de mal cuerpo", concluyó.