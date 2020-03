El rey Juan Carlos se vio con Corinna tras enviarle esta una carta a Felipe VI hablándole de las cuentas en Suiza

El rey Juan Carlos I y Corinna Larsen se vieron en secreto el 16 de marzo de 2019 en Londres, según publica 'El Confidencial', once días después de que la aristócrata alemana le enviara al rey Felipe VI una carta en la que le informaba de que, entre 2008 y 2012, figuró como segundo beneficiario de una cuenta en Suiza que llegó a albergar 100 millones de dólares, El primer beneficiario del depósito fue el rey emérito.

Esta misiva y las sucesivas informaciones sobre las cuentas en Suiza vinculadas a la Familia Real, provocaron algo insólito, que Casa Real se viera obligada a enviar un comunicado para anunciar que el Rey ha decidido renunciar a la herencia de su padre y dejarle sin asignación presupuestaria, como te contamos en 'Vozpopuli'.

El encuentro entre el monarca emérito y su "amiga entrañable", la princesa Corinna, pretendía llegar a un acuerdo de no agresión entre ambas partes a pesar de que la relación se había roto siete años antes con el accidente de Botsuana, que terminaría obligando al emérito a abdicar.

En el momento de la ruptura, Corinna tenía en su poder abundante documentación sobre las empresas, fundaciones y testaferros que presuntamente había utilizado el Rey Juan Carlos durante años para esconder un patrimonio millonario, que la Justicia de España y Suiza empezaba a investigar.

El contenido de la carta de Corinna al Rey

Corinna zu Sayn-Wittgenstein envió la carta al jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, el 5 de marzo de 2019, a través de su despacho de abogados, Kobre & Kim, en la que pedía a Felipe VI que pusiera fin a la campaña de acoso físico y mediático que aseguraba estar sufriendo.

Además culpaba a Zarzuela de estar detrás de las informaciones que la relacionaban con el presunto pago de comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca y que también intentaban implicarla en el caso Nóos. También reprochaba al monarca que hubiera utilizado al entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán, para intentar intimidarla, y le atribuía los problemas que estaba teniendo con la Justicia suiza por las noticias falsas que se publicaban sobre ella.

Los abogados de Corinna recordaban en la carta que el Rey figuraba como beneficiario

Según fuentes próximas a la aristócrata, con esta misiva no pretendía hacer "chantaje" ni "abrir una negociación" con el Rey, sino que se pusiera fin a los supuestos ataques a los que se veía sometida y se iniciara un "canal de diálogo sincero" con sus abogados de cara al proceso judicial que ya se había iniciado en Suiza, y de cara a la Fiscalía Anticorrupción española.

Sin embargo, un dato de la misiva hizo saltar las alarmas: los abogados de Corinna recordaban a Felipe VI que él personalmente había figurado como segundo beneficiario en los estatutos de una entidad panameña administrada por testaferros, Lucum Foundation, que hasta 2012 controló una cuenta en el banco suizo Mirabaud que recibió 100 millones de dólares (64 millones de euros) de Arabia Saudí. El primer beneficiario de Lucum y de la cuenta fue el rey Juan Carlos. Los últimos 65 millones de dólares que quedaban en el depósito fueron precisamente donados por este a Corinna en septiembre de 2012.

De este modo, aunque Felipe VI quisiera desvincularse de esta trama urdida por su padre, alegando que él no sabía nada, Corinna era conocedora de todo esto y podía relacionarlo con la fortuna oculta de su progenitor.

Por ello, once días despuñes de que llegara la carta, el rey emérito viajó a Londres para tratar de llegar a un acuerdo de no agresión con la aristócrata. El monarca pretendía que esta información no saliera a la luz y ella, que frenaran los ataques y amenazas hacia ella. Al final, no hubo pacto.