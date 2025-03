Retrato del cónsul honorario: un escaparate para profesionales, empresarios y políticos

Se ha dado a conocer que el exministro de Transportes, Jose Luis Ábalos, firmó una carta de recomendación, una carta oficial, para describir las virtudes de Víctor de Aldama como posible cónsul honorario de la embajada de Georgia, en este caso para representar los intereses de los georgianos que viven en Zamora, que son tan solo catorce. Finalmente, Aldama fue nombrado en este puesto.

Pero,¿Qué es y cuáles son las funciones de un cónsul honorario?, ¿Qué tipo de perfiles se buscan para este puesto que no conlleva ningún tipo de remuneración económica?

“Los países buscan que su cónsul honorario sea una persona bien considerada en la provincia o comunidad en donde va a ‘ejercer’ su puesto. Ningún país quiere ligar su nombre a una persona que resulte problemática o conflictiva, todos prefieren que les relacionen con personas con buena imagen y prestigio social”, explica a Vozpópuli el diputado de Vox, Carlos Flores, Catedrático de Derecho Constitucional y ex cónsul honorario de Macedonia en Valencia.

Flores explica que estos nombramientos parten de los países que desean tener una representación consular en determinada zona de otro país, por lo tanto, “es el país que te nombra el que valora, si necesita o si quiere, tener un cónsul en determinada zona en relación a varios factores como la relación comercial que exista, el número de nacionales que haya de los suyos en esa zona, etc”, añade Flores.

El nombramiento

Según los expertos, el nombramiento de este tipo cónsules parte del ministerio de Exteriores del país interesado en tener ese representante. “Suele ser el presidente de la República o el Jefe de Estado el que hace el nombramiento, aunque previamente necesitan del ‘placet’ del otro país en cuestión, que puede no darlo, si considera que la persona no es la idónea para el puesto, aunque esto pasa en contadas ocasiones”, admite Flores.

“La persona propuesta como cónsul honorario debe ser intachable en su conducta. Además, debe tener vínculos con la zona donde va a desempeñar el cargo, ya sea una comunidad autónoma o una ciudad específica. Esto es importante porque el cónsul honorario actúa como un enlace entre el país que lo nombra y la región donde trabajará”, comenta Leopoldo López Máñez, doctor en derecho económico, cónsul honorario de Chile en Valencia y Decano del Cuerpo Consular acreditado en Valencia.



¿Una actividad altruista?

Los cónsules honorarios no reciben remuneración por su cargo. “La labor de estos cónsules es limitada, no tienen inmunidad jurídica. Además, no reciben salario del Estado que los nombra”, puntualiza Inocencio Arias, diplomático de gran prestigio y exembajador de España en la Organización de Naciones Unidas.

“No hay una compensación material como tal, pero sí puede haber compensaciones de otro tipo, como el reconocimiento social, medallas, prestigio…”, señala Flores.

“Efectivamente, el cargo de cónsul honorario no es remunerado. Se trata de una función en la que no debe haber de por medio intereses personales ni contraprestaciones. Aunque el cargo puede proporcionar visibilidad, el cónsul honorario no debe involucrarse en negocios ni aprovechar su posición para beneficio propio. Debe actuar con independencia y honor, sin involucrarse en intereses personales. El trabajo del cónsul honorario es completamente altruista, sin buscar reconocimiento ni beneficio personal.”, apunta López Máñez.

Los cónsules se dedican a una zona determinada llamadas circunscripciones, por lo que los cónsules honorarios no se atienen a provincias o comunidades autónomas, sino a estas entidades, según las condiciones determinadas de cada lugar. “De hecho, hay circunscripciones que incluyen, por ejemplo, Castellón, Valencia, Alicante, Teruel, Ibiza, Murcia y Albacete”, explica López Máñez.

Sus funciones

Los cónsules honorarios tienen competencias limitadas, pero tienen una misión importante, la de velar por el bienestar de los ciudadanos que representan. “Un cónsul honorario en el extranjero tiene la misión de proteger a los españoles en la ciudad o área que cubre, especialmente cuando necesitan ayuda, como en hospitales o si están en prisión”, menciona Arias.

Los cónsules honorarios no deben nunca dedicarse a ningún tema relacionado con la política, ya que su función se centra en las personas. Tienen que estar para los ciudadanos que representan independientemente de su ideología o cualquier otra circunstancia, los encargados de la política son los embajadores. “El cónsul honorario ayuda a sus connacionales con documentación, visitas en hospitales, asistencia a personas en prisión y gestiones como la firma de poderes”, comenta López Máñez.

“En nuestra posición debemos siempre ponernos del lado de a quienes estamos representando, y respetamos siempre el principio de no injerencia en los asuntos políticos del país anfitrión, este es uno de nuestros principios más fundamentales y debe cumplirse a rajatabla”, destaca López Máñez.

También insiste en la conducta intachable de esta figura y que no debe nunca buscar el beneficio personal. “Por ejemplo, imaginemos que alguien te pide ayuda para beneficiar su empresa. Si podemos los cónsules siempre les ayudaremos, pero nunca sería correcto pedir una comisión por esta ayuda”, afirma el cónsul honorario de Chile en Valencia.

La organización

López Máñez subraya que el cuerpo consular se suele reunir una vez al mes. “En estas reuniones, solemos invitar a personas relevantes, que nos proporcionan información importante que luego compartimos en nuestros países”, afirma el diplomático valenciano, que debido a su labor también ha sido nacionalizado por el país que representa, Chile.

“En estas reuniones solemos centrarnos en las áreas que más nos interesan, como extranjería, seguridad, bienestar social, empleo, etc.”, especifica López Máñez, que además pone en valor que son “una especie de voz de la región que nos acoge”. “Por ejemplo, gracias a nuestra labor damos a conocer la ciudad de Valencia, sus ventajas o su gastronomía”.

Durante las reuniones, los cónsules honorarios también tienen conversaciones a puerta cerrada entre ellos. Ahora en el caso de López Máñez, por ejemplo, están intentando facilitar la regularización de extranjeros afectados por desastres naturales, como la DANA. “En esos casos, debatimos sobre la documentación necesaria y otros detalles importantes”, apunta.

¿Cómo puedo ser cónsul honorario?

Hay dos formas de acceso habituales para acceder a ser cónsul honorario. La más común de ellas se da cuando “por ejemplo, si alguien viaja mucho a ese país y tiene contactos, se interesa y se lo ofrece al embajador, este valora si considera oportuno y eleva el asunto al ministerio de interiores correspondiente que ya aprueba”, comenta López Máñez.

“Otra segunda opción es que ellos necesiten un cónsul por la cantidad de nacionales que tienen en una zona y sean quiénes lo busquen entre distintos candidatos a los que les ofrecen el puesto”, señala el decano del Cuerpo Consular.

Como anécdota, cuenta que hasta en alguna ocasión, se ha ofrecido este puesto por el periódico.