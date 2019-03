Los nuevos padres, indignados por el retraso de las bajas de paternidad: "Esto es una chapuza"

"Lo del Gobierno ha sido una chapuza increíble, un despropósito", dice Pablo Sanz. Lo hace tras escuchar a la vicepresidenta Carmen Calvo anunciar que se aplaza hasta el 1 de abril la entrada en vigor del nuevo Real Decreto-Ley por el que los padres de recién nacidos podrán cogerse ocho semanas de baja en lugar de las cinco actuales.

Cuando su pareja, Beatriz García, salió de cuentas, ambos estaban tranquilos. Lo tenían todo apañado: él iba a cogerse seis semanas ahora y dos en septiembre, cuando la pequeña Aura comience la guardería. "Era perfecto, cuando venciera la baja de Bea, yo iba a hacerme cargo", dice Pablo.

"El anuncio del Gobierno hoy nos ha dejado estupefactos"

"El anuncio del Gobierno hoy nos ha dejado estupefactos; los que seremos padres de aquí al 1 de abril hemos quedados desprovistos, nos sentimos agraviados".

18.000 familias afectadas

El año pasado se cogieron la baja por paternidad 255.531 hombres, según datos de la Seguridad Social, lo que hace una media de 700 permisos cada día. Extrapolando este último dato a los 26 días que demora la entrada en vigor de todos los puntos del decreto, se puede calcular que más de 18.000 familias se quedarán sin poder disfrutar de las ocho semanas de baja.

Es la situación que vivirá Trifón Giménez, que espera que nazca su hijo en los próximos días. Su pareja, Cristina, está a punto de salir de cuentas. El retraso de Moncloa los ha pillado echando números para repartirse la baja de él. "Parece que no lo tenían pensado, que lo han hecho sobre la marcha".

El Gobierno tenía prevista su entrada en vigor esta semana

Perjuicio fiscal

Él tenía pensado cogerse seis semanas ahora y dos en verano para poder juntarlas con las vacaciones y pasar más tiempo con su hijo. Ya no lo podrá hacer, si las previsiones de la llegada de su retoño se mantienen. "También nos fastidia que sólo nos reducirán el IRPF de estas cinco semanas y no de las ocho. Y sería un buen dinero".

Cristina Martínez está opositando para un puesto farmacéutico y dará a luz el día 21 de este mes. Entre tanto, le queda un último examen. "Si se me retrasa un poco igual mi chico puede pillar las ocho semanas", dice medio en broma medio esperanzada. Él prefiere no aparecer en este reportaje porque trabaja en el sector educativo con un contrato precario. "Prefiere no pillarse la baja ahora para que lo vuelvan a llamar después de verano, así que lo hará en su periodo de vacaciones". En su caso, también, echaban cuentas pensando en la reducción del IRPF.

"Error administrativo" y retraso hasta abril

El Gobierno tenía previsto aprobar el pasado viernes en el Consejo de Ministros un real decreto para igualar de manera progresiva los permisos de paternidad y maternidad. Para este año el hombre podría cogerse ocho semanas que se aumentarían hasta las 12 en 2020 para alcanzar las 16 de las que gozan las mujeres en 2021.

Errores administrativos de por medio, la propia ministra ha anunciado finalmente este jueves que la ampliación de las bajas por paternidad no entrará en vigor hasta al menos el próximo 1 de abril a fin de dar mayor tiempo a las empresas para su adaptación.

"Sorprendidos"

El Decreto "está muy mal escrito" y "deja muchas cosas en el aire", lamenta Sanz, cuya pareja podría dar a luz de un momento a otro. "Según se va acercando el momento, veo todo con más preocupación. Creo que detrás hay un Gobierno con buenas intenciones ante una necesidad que la sociedad está demandando de verdad. Pero cuando veo el decreto, me quedo sorprendido. Da la sensación de que no han sabido cómo hacerlo, de que no se lo han pensado mucho".

Siamaris Ortega, cubana de 36 años, va a ser mamá de su segundo hijo a finales de este mes. Tiene previsto dar a luz el día 28, así que su pareja tampoco podrá disfrutar de las ocho semanas de baja por paternidad. "Al menos son más que las que se pudo tomar con nuestro primer hijo, que sólo fueron 15 días". Él, Pedro Mejía, tiene 38 años y albergaba la ilusión por estar con su crío las primeras ocho semanas de su vida. "Está muy bien el tema de la igualdad, aunque creo que a las madres nos tendrían que dar más, hasta un año, porque pasamos más tiempo con ellos".