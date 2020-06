Ofensiva en Cataluña para llevar ante la justicia a 60 ayuntamientos si no retiran los símbolos independentistas

Ofensiva de Sociedad Civil Catalana (SCC) para retirar de los espacios públicos esteladas, lazos y pancartas en favor de los políticos condenados por los líderes del procés. La organización constitucionalista comenzó a mandar requerimientos el pasado viernes a un total de 60 ayuntamientos que presuntamente incumplen una reciente sentencia del Tribunal Supremo en contra de la utilización de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos. Entre ellos, el de Barcelona.

"Hemos recibido a través de nuestra web o nuestras redes sociales denuncias de ciudadanos de 60 poblaciones distintas a las que hemos comenzado a enviar requerimientos para pedir la retirada de esteladas, lazos y pancartas y fotos en favor de los presos", indica Sonia Reina, vocal de SCC que lidera esta campaña.

En los escritos que está enviando a los ayuntamientos, SCC advierte de que se reserva la posibilidad de interponer un recurso contencioso administrativo por vía judicial si no se retiran los símbolos independentistas.

"Tampoco descartamos acudir a la vía penal, por un posible delito de malversación de fondos, en los casos en los que se pueda demostrar que esos símbolos independentistas han sido pagados con recursos públicos", señala Sonia Reina.

Neutralidad y objetividad

El requerimiento enviado por SCC a los ayuntamientos se basa en la sentencia 564/2020, dictada por el Tribunal Supremo el 26 de mayo de 2020 y en la que "se fija como doctrina que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas".

"Creemos que vamos a duplicar el número de requerimientos durante la próxima semana, ante el elevado número de denuncias que estamos recibiendo en los últimos días. Queremos que se cumpla la ley, todas las administraciones públicas tienen la obligación de ser neutrales", añade. "La exhibición de estos símbolos genera odio y violencia".

Esteladas en Ayuntamientos, plazas y paseos marítimos

Entre los 60 casos en los que se estaría incumpliendo la ley, SCC incluye la exposición de una pancarta en favor de los presos del 'procés' en el edificio del distrito del Eixample en Barcelona, ayuntamientos como el de Molins de Rei que se niegan a exhibir la bandera española e incluso una estelada de grandes dimensiones en el paseo marítimo de Sant Feliu de Guixols (Gerona).

"Nos hemos encontrado también con Ayuntamientos que, quizás en un intento por evitar la confrontación o quizás para de forma oculta no reconocer la bandera de España, lo que han decidido es no izar ninguna bandera en sus edificios públicos, pero la ley es muy clara de que eso no está permitido", indica Reina.