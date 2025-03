Retenciones e indignación en la AP6 por seguir cobrando el peaje al cortarse la autopista gratuita por las lluvias

Indignación entre multitud de conductores, por no tener una vía alternativa y gratuita al producirse hace unos días un socavón en la Nacional 6 a su paso por la localidad de San Rafael.

La plataforma Solución a la Travesía de San Rafael ha denunciado la situación, exigiendo a la delegación del Gobierno en Segovia que ordene la apertura inmediata de las barreras del peaje. Por otro lado, el ayuntamiento del Espinar también aclaró a su vecinos e informó de que "mientras dure el corte de la N-6, el uso de la AP-6 será gratuito para todos los conductores que se dirijan a San Rafael desde Madrid o viceversa”.

Sin embargo, esto no ha ocurrido, los usuarios se han quejado por decenas en redes sociales y distintos portales de lo injusto que es que hayan tenido que seguir pagando el peaje. "Una auténtica vergüenza. Cuando llegamos a San Rafael desde Madrid en el peaje no había ninguna indicación de que fuese gratuito. La persona de la empresa que estaba allí, no indicaba que era gratuito, cuando entrabas en la zona de pago las barreras estaban bajadas, si no pagabas no se abría y curiosamente estaba atascada la zona por la que salían los tickets", comenta un conductor.

"Es mentira, me acaban de cobrar más de cuatro euros", se quejaba otro usuario.

Ante esta situación, la plataforma que denunciará al Defensor del Pueblo por vulneración del derecho a la libre circulación, recogido en el artículo 19 de la Constitución española.

El hecho de que mantuviesen las barreras cerradas, aunque según ellos se abrían gratuitamente avisando por el interfono del lugar al que los conductores se desplazaban, provocó multitud de retenciones y atascos que enfadaron más y más a los conductores

La 'indignación' del ministro Puente

El Ayuntamiento de San Rafael, explican que se pueden realizar a través de la página web del Ministerio, en la sección de quejas y sugerencias: https://www.transportes.gob.es/el-ministerio/contacto/quejas-y-sugerencias.

Según ha explicado el ministro de Transportes, el siempre polémico, Óscar Puente, tras producirse el socavón provocado por las lluvias al paso por la localidad de San Rafael, el Ministerio asumió la reparación de la autovía con sus propios medios a pesar de que "no era el causante de la desviación". Desde entonces, el ministro ha denunciado la "actitud obstruccionista" del alcalde popular de San Rafael y boicot para poder llevar a cabo la reconstrucción de esa vía en el menor tiempo posible.

Por otro lado, la gestión del ministerio con los ayuntamientos que han sufrido destrozos por los temporales de las últimas semanas sigue recibiendo críticas. Vozpópuli explicaba ayer la situación del municipio de San Esteban de Gormaz (Soria), que perdió parte de su puente medieval cuando se desprendió hace 15 días por la violencia de las aguas del Duero.

Hoy, y tras anunciar el ministro por redes, que trabajarían en el arreglo, el ayuntamiento de este pequeño municipio soriano se ha mostrado molesto a través de un comunicado, por tener que enterarse de estas intenciones a través de la prensa. "Nos hemos despertado con la noticia de que el Ministerio de Transportes va a invertir 1,35 millones de euros para realizar actuaciones de micropilotado de la estructura actual del puente, con el objeto de consolidarlo, además de instalar perfiles metálicos. Nadie se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para comunicar el arranque de estos trabajos", versan en su comunicado.

"Los trabajos del Ministerio serán únicamente consolidar el puente de los 16 ojos para arreglarlo lo antes posible y recuperar la movilidad en la región. Esto quiere decir que, una vez arreglado, el Ministerio tiene pensado que todo el tráfico, pesado y no pesado, vuelva a circular por el puente. Esta solución es algo que, como se ha comprobado, es inseguro y completamente intolerable. Dado que solamente van a actuar en el puente para volver a abrirlo al tráfico, no hay ninguna mención ni a la construcción de un puente provisional, la solución temporal más necesaria, ni, por supuesto a la alternativa definitiva que tanto demandamos", denuncian en su misiva.