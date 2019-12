Elecciones, juicios, Rosalía... Las 19 noticias que han marcado el 2019

Termina el año 2019, el año de las tres elecciones en España, el del juicio y sentencia del procés, el de la exhumación de Franco, en el que Rosalía explotó internacionalmente o, entre otros, en el que por fin supimos cómo terminaba la serie de HBO 'Juego de tronos'.

Desde Vozpópuli hemos recopilado 19 informaciones que han marcado este año que finaliza. Noticias sobre política, tribunales, internacional, economía, deporte y cultura que sirven de resumen de los 12 meses que dejamos atrás.

Política

28-A, 26-M y 10-N. De seguir a este ritmo, pronto todo los días del año habrán vivido un domingo electoral en España. Esta exageración no hace más que reflejar lo que ha significado 2019 en cuanto a la política española se refiere: dos elecciones generales y unas autonómicas, municipales y europeas.

Con una participación del 75,76%, el PSOE conseguía la victoria electoral en los comicios generales de abril gracias a los 7.480.755 votos (28,6% de los votos) con los que logró 123 escaños. Este triunfo de Pedro Sánchez quedó en nada tras una investidura fallida en la que no logró los apoyos suficientes para ser reelegido como presidente del Gobierno.

Su negativa a formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos (incluso con la renuncia de Pablo Iglesias a formar parte de ese Ejecutivo) parecía enmascarar la realidad: Sánchez se veía fuerte en las encuestas y apostaba por una repetición electoral para aumentar su ventaja respecto a sus rivales.

Y con esas, y con multitud de encuestas electorales y hechos que pudieron afectar al resultado final, nos plantamos en el 10 de octubre. Una semana de campaña electoral (esta se ve reducida cuando se repite debido a la incapacidad de formar gobierno) y de nuevo a las urnas. Y aunque en los sondeos previos a la cita parecía que al PSOE le podía salir mal la jugada, finalmente Sánchez salvó los muebles y sólo perdió tres escaños.

El PSOE volvió a ser el partido más votado el 10-N, pero tuvo un descenso de casi 750.000 votos respecto al 28-A. Eso sí, algo había cambiado: Sánchez e Iglesias tardaron 48 horas en alcanzar un acuerdo de Gobierno (a expensas de recabar el resto de apoyos para salir victorioso de una nueva investidura).

Entre medias, en concreto el 26 de mayo, los ayuntamientos y algunas comunidades decidieron quién les iba a gobernar durante los cuatro años. Aunque en la suma de votos la formación ganadora volvió a ser el PSOE, el PP consiguió mejorar los malos resultados cosechados el 28-A y recuperó plazas tan importantes como el Ayuntamiento y siguió gobernando en la Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla y León o Murcia.

Pero el hecho más relevante de la política española en este 2019 ha sido la irrupción de Vox a nivel nacional. A finales de 2018 consiguió en Andalucía entrar por primera vez en un parlamento autonómico, pero este año ha servido para que entre en prácticamente todos en los que ha habido comicios: en ayuntamientos, comunidades y en el Congreso de los Diputados. Y aunque no han tocado poder, Vox ha sido imprescindible para que PP y Ciudadanos puedan gobernar en algunas regiones y consistorios.

La evolución de Vox se ve bien reflejada en los resultados electorales de las dos elecciones generales: mientras que en el 28-A obtuvieron 2.677.173 votos y 24 escaños; el 10-N alcanzaron los 3.640.063 votos y 52 diputados, lo que les convirtió en la tercera fuerza con mayor representación en el Congreso de los Diputados.

El que peor resaca pasó tras ese 10-N fue Albert Rivera. Los malos resultados de Ciudadanos (sólo consiguió 10 escaños), propiciaron la salida forzosa de un líder político que por momentos se vio liderando el centroderecha y con pie y medio en Moncloa.

En clave política, porque será uno de los legados de Sánchez cuando abandone la primera línea, queda la histórica exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Parecía que nunca iba a llegar a ocurrir, continuos retrasos debido a las trabas legales que impedían al Gobierno sacar el cadáver del dictador y trasladarlo a otro sitio. Pero el 24 de noviembre el Ejecutivo socialista consiguió lo que pretendía y finalmente el cuerpo sin vida de Franco fue trasladado al cementerio de Mingorrubio.

Otro tema que afectaba de lleno al PSOE, en este caso a los socialistas andaluces, ha sido la sentencia de los ERE. Tras años de retrasos, cambios de jueces y dilaciones en el proceso, el 19 de noviembre se hizo público el fallo de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo que afectaban a la Junta de Andalucía.

El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán fue condenado a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación por un delito continuado de malversación y prevaricación ysu antecesor en el cargo, Manuel Chaves, a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

Pero si ha habido una sentencia que ha marcado este 2019 ha sido la del procés. El 14 de noviembre 12 líderes del proceso soberanista catalán fueron condenados a diferentes penas de prisión e inhabilitación por delitos de sedición y malversación.

Oriol Junqueras, líder de ERC y figura presente (como el escrito de la Abogacía del Estado en el que solicita que pueda ejercer de Eurodiputado) en las negociaciones que su partido y el PSOE están realizando en las últimas semanas para intentar llegar a un acuerdo para investir a Pedro Sánchez, fue condenado a 13 años de prisión. La suya fue la condena más alta.

Y más allá del juicio y la posterior sentencia, Barcelona vivió días de terror debido a los disturbios callejeros que se produjeron como reacción a las condenas de los líderes independentistas. Y aunque lo principal se vivió en la Ciudad Condal, otras zonas de Cataluña (como carreteras y estaciones y vías de tren) fueron lugares elegidos por los CDR para mostrar su disconformidad con la sentencia dictada por el juez Marchena.

Otro hecho relevante de este año que nos deja fue la detención del ex jefe de ETA 'Josu' Ternera. Las autoridades francesas y la Guardia Civil arrestaron el 16 de mayo en Francia al el ex jefe de la banda terrorista.

José Antonio Urruticoetxea, que llevaba fugado 17 años, es mucho más que un exdirigente etarra, era el último nombre simbólico de peso que le quedaba a una organización ya disuelta y con él las fuerzas de seguridad cierran un ciclo después de décadas de lucha contra el terror. Fue la persona que le puso voz a la lectura del comunicado en el que la banda anunciaba la desarticulación de todas sus estructuras.

Economía

A medias de entre economía y tribunales destacó la imputación de Francisco González por el juez de la Audiencia Nacional. El expresidente de BBVA declaró como investigado el 18 de noviembre por los presuntos trabajos de espionajes que la entidad encargó a empresas del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

González defendió en sede judicial la actuación "siempre ejemplar" de los directivos de la entidad y ha achacado el caso Villarejo a acciones "individuales". En este sentido, se desmarcó de los presuntos negocios irregulares que desde el banco se encargaron al comisario jubilado.

Aunque quizás la noticia económica más importante a nivel nacional se produjo el 4 de noviembre cuando Iberia adquirió Air Europa por 1.000 millones de euros. International Airlines Group (IAG) -el holding al que pertenecen Iberia, Vueling, Aer Lingus, British Airways y Level- acordó con el grupo Globalia la adquisición de todo el capital social emitido de Air Europa por dicha cantidad.

Javier Hidalgo, uno de los protagonistas de 2019, se embolsará 170 millones de euros con esta venta. Además, en caso de repartir dividendos, esta operación le generará una plusvalía de alrededor de 70 millones de euros apenas un año después de volver al grupo que fundó su padre y hacerse con un 17% del accionariado.

Siguiendo con el turismo, el gigante británico de la turoperación Thomas Cook puso fin en este 2019 a su historia tras 178 años de vida. El grupo, que lideraba el sector turístico en Europa con la venta de paquetes turísticos principalmente a británicos y alemanes, estaba presente en más de 15 países con 22.000 trabajadores, casi 600 sucursales, alrededor de 200 hoteles y un centenar de aviones propios.

Con todo ello, ¿cómo pudo quebrar? La clave está en su elevada deuda. En su primer semestre fiscal de 2019 (del 1 de octubre de 2018 al 31 de marzo de 2019), la multinacional acumulaba una deuda superior a los dos mil millones de euros (1.933 millones de libras esterlinas).

La desastrosa fusión con MyTravel en 2007, con la que buscaba crear un gigante europeo para desafiar a los rivales emergentes de Internet, supuso un desembolso de más de 1.000 millones y acarreó grandes deudas que ha ido arrastrando y engordando a lo largo del tiempo.

Fuera de nuestras fronteras, destaca el nombramiento deChristine Lagarde como presidenta del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución de Mario Draghi. De esta forma se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo en el BCE y una de las catorce que ocupan esta posición en todo el mundo.

Lagarde llegó en un momento en que la economía de la zona del euro se debilitaba, en el que su locomotora Alemania podría entrar en recesión técnica y después estancarse, y en el que se mantiene la incertidumbre por el Brexit y por el conflicto comercial entre EEUU y China, que ya ha debilitado el crecimiento mundial.

Internacional

Ese conflicto entre las dos grandes potencias mundiales (Estados Unidos y China) ha copado gran parte de las portadas desde que Donald Trump vetase a Huawei por su presunta relación con el Gobierno chino. Aunque finalmente dicha tensión se suavizó y el presidente estadounidense decretó una moratoria para que la empresa asiática pudiera retomar sus relaciones comerciales con EEUU al menos hasta febrero de 2020.

Incluso, posteriormente, las relaciones entre ambos países se suavizaron tanto que llegaron a alcanzar un principio de acuerdo para poner fin a la disputa comercial que, por el momento, ya se ha traducido en la suspensión de la nueva tanda de aranceles que iba a entrar en vigor a mediados de mes.

Las revueltas en latinoamerica han sido otras de las noticias más relevantes de este año. El año comenzó con la autoproclamación como jefe de Estado de Venezuela por parte de Juan Guaidó, el presidente del Parlamento del país caribeño. Lo hizo al termino de una protesta, en la que prometió acabar con la "usurpación" de Maduro.

Y aunque parecía que el cambio político podría ser real en Venezuela, debido a que un gran número de países encabezados por EEUU reconoció a Guaidó como presidente, el apoyo de las fuerzas armadas a Nicolás Maduro fue clave para que el chavismo se mantuviese en el poder del país.

Las protestas callejeras también han sido protagonistas de la política chilena y boliviana. Mientras en Chile las manifestaciones reunieron a cientos de miles de personas y pusieron en la cuerda floja a su presidente, Sebastián Piñera (tanto que la Cumbre del Clima que se iba a celebrar en Santiago de Chile finalmente tuvo lugar en Madrid); en Bolivia, Evo Morales tuvo que abandonar la presidencia y huir del país forzado por las fuerzas armadas.

Más cerca, en Reino Unido, hemos vivido otro episodio que ha marcado el 2019. La posibilidad de una salida de Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo ha mantenido al bloque comunitario en una tensión permanente. La nula capacidad de acuerdo del Parlamento británico llevó a la primera ministra Theresa May a dimitir y a su sucesor, Boris Johnson, a convocar unas elecciones en las que se arriesgó pero consiguió su objetivo obteniendo una mayoría amplia.

La victoria electoral de Johnson parecen aclarar el futuro de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ya que aunque el acuerdo no está cerrado, dicho divorcio tiene como fecha fijada la del 31 de enero de 2020.

Cultura

A nivel cultural hay una clara protagonista del año: Rosalía. La catalana no sólo se ha convertido en una celebridad en España, lo ha hecho a nivel mundial con diferentes colaboraciones con algunos de los mejores artistas del mundo y triunfando en galas de premios tan prestigiosos como los MTV. Las publicaciones más prestigiosas le han concedido portadas y extensos reportajes en 2019, desde el New York Timeshasta The Guardian, pasando por la prestigiosa The Fader.

La otra figura del mundo de la cultura protagonista este año ha sido Antonio Banderas. El malagueño, otro de los personajes del año, ha conseguido el reconocimiento de la crítica y el público por su papel en la película dirigida por Pedro Almodóvar 'Dolor y gloria'. Es más, gracias a interpretar a Salvador Mallo, Banderas se alzó con el premio a mejor actor en el festival de Cannes y está nominado a los Globos de Oro.

A nivel mundial, se vivió uno de los momentos más esperados en el mundo de la cultura de masas. HBO emitió la última temporada de 'Juego de tronos', una de las series que mayor éxito ha cosechado en los últimos años. Y aunque para algunos supuso una decepción, no hay que obviar la importancia que ha obtenido la adaptación televisiva de las aclamadas novelas de George R. R. Martin.

Deportes

Y aunque desde Vozpópuli no seguimos el día a día de la actualidad deportiva, un resumen de las noticias más importantes del 2019 no puede finalizar sin dos pinceladas de dicho mundo. En concreto, de lo que se podría definir como dos proezas deportivas: la victoria de la selección española de baloncesto en el Mundial que se celebró en China y del también triunfo de la selección española de tenis en el nuevo formato de la Copa Davis.