Madrid plantea reuniones de diez personas en Navidad y un toque de queda a la 1.30

La Comunidad de Madrid ya ha planteado al Ministerio de Sanidad su plan para estas navidades. En concreto, ha enviado un documento en el que aboga porque las reuniones familiares y sociales cuenten con un máximo de diez personas en fechas destacadas y ampliar el horario de movilidad por la noche.

En concreto, en el documento, al que ha tenido acceso 'Vozpópuli', la región dirigida por Isabel Díaz Ayuso, considera que las reuniones deben mantener las restricciones actuales, un total de seis personas máximo.

Sin embargo, en las fechas destacadas del 24, 25 y 31 de diciembre y los días 1 y 6 de enero plantea ampliar esta cifra.

La Comunidad considera que estos días, en los que se celebran las cenas de Nochebuena y Nochevieja y las comidas de Navidad y Año Nuevo, las reuniones pueden llegar a las diez personas. Además, se recomienda limitarlas a un máximo de tres grupos convivientes.

Asimismo, Madrid sigue la misma línea del Gobierno de Pedro Sánchez de ampliar el horario de movilidad nocturna con motivo de estas fiestas.

El Ejecutivo de Sánchez recomienda limitar las reuniones a los miembros convivientes y, si hay alguno externo, el Gobierno no quiere que el encuentro exceda las seis personas

Así, Ayuso sugiere que el toque de queda, que actualmente comienza a las 00.00 horas y finaliza a las 6.00 horas de la mañana, se establezca desde la 1.30 horas de la madrugada, manteniendo la hora de finalización a las seis.

Salida de las residencias

Además, en relación a los centros socio-sanitarios y residencias, Ayuso quiere permitir la salida de los residentes para pasar vacaciones con sus familias. La Comunidad plantea que aquellos residentes que hayan desarrollado anticuerpos en los últimos seis meses o o cuenten con una PCR negativa en los últimos tres meses, puedan salir y entrar a los centros.

Los que no presenten anticuerpos y no hayan pasado el coronavirus, a la vuelta al centro socio-sanitario, deberán permanecer en aislamiento y se les realizará una prueba diagnóstica. Además, prometen facilitar comunicaciones telemáticas a aquellas personas que "no estén en disposición de abandonar las residencias".

Estas son las principales propuestas de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid que ya se han comunicado al Ministerio de Salvador Illa para ser debatidas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que tendrá lugar este miércoles.

En este encuentro, el Gobierno negociará con las comunidades autónomas las medidas especiales contra el coronavirus para aplicar en las fiestas navideñas.

En el caso del Ejecutivo central, consideran que al reingreso de un residente, se debería realizar una prueba de diagnóstico de infección activa y los días posteriores al reingreso se extremarán las medidas de vigilancia y prevención.

Cuál es el plan del Gobierno para Navidad

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha elaborado una propuesta, tal y como contó este medio este martes. En ella, recomienda limitar las reuniones a los miembros que pertenezcan al mismo grupo de convivencia pero, en caso de que haya alguno externo, Moncloa no quiere que el encuentro exceda de las seis personas.

También plantea ser más flexible en cuando a la movilidad nocturna y propone que en las fechas destacadas -24 y 31 de diciembre- el toque de queda se instale desde la 1.00 hasta las 6.00 horas de la madrugada.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad pide que se eviten, de manera general, los viajes que no sean estrictamente necesarios y recomienda a, por ejemplo, los estudiantes universitarios que regresan a casa por Navidad, que limiten las interacciones sociales los días anteriores al desplazamiento a otra región.

Finalmente, en relación a las cenas con amigos, habituales cada año, el Ejecutivo de coalición recomienda evitarlas en esta ocasión pero, en caso de celebrarlas, se deberá hacer en grupo de máximo de seis personas y, a ser posible, deberían realizarse en espacios al aire libre, como las terrazas.

El plan del Gobierno para estas navidades