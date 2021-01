Resiste España sigue desafiando a la nieve con 200 todoterrenos hasta en la Cañada Real

El empresario Ignacio Trillo apenas ha dormido siete horas desde que la borrasca Filomena comenzase a causar estragos por todo el país. Es el líder de Resiste España, un movimiento que se autodenomina "cívico y civil" y que organiza carreras "por la unidad de la patria".

Este grupo ha puesto en marcha una red de voluntarios que suma hasta 200 todoterrenos para transportar a sanitarios y enfermos a los hospitales y para atender incidentes en las zonas más afectadas por el temporal. Aunque otros voluntarios se han visto obligados a retirar sus 4x4 a causa de ataques y destrozos, Trillo asegura que la iniciativa de Resiste España sigue en activo. Ya han ayudado en más de 700 emergencias.

Desde sus filas aseguran no representar "a ningún partido político". Una de las reglas para poder participar como corredor es tener en cuenta que "cualquier mensaje político o fuera de lugar será sancionado con la expulsión inmediata". "La bandera y el respeto están por encima de cualquier ideología", reza otra norma.

Carrera de 16 kilómetros

El viernes 8 de enero, en plena nevada, el joven emprendió una carrera de 16 kilómetros por las calles de Madrid. "Como españoles, tenemos la obligación de dejar España mejor de lo que la recibimos de aquellos que dieron tanto por nosotros. Aquellos que hoy están en la llama del pebetero, aquellos que nunca debemos olvidar, aquellos que fomentaron la España de los valores. ¡Viva España!", reivindicó a través de las redes sociales. Es ex boina verde y nieto de Juan de Arespacochaga, alcalde de Madrid entre 1976 y 1978.

Como españoles, tenemos la obligación de dejar España mejor de lo que la recibimos de aquellos que dieron tanto por nosotros.Aquellos que hoy están en la llama del pebetero, aquellos que nunca debemos olvidar, aquellos que fomentaron la España de los valores.VIVA ESPAÑA!! pic.twitter.com/Ez4fzLsSYY — Nacho Trillo Arespacochaga (@AresTrillo) January 8, 2021

También hizo un llamamiento a la "solidaridad" e invitó a salir al personal "con prudencia" a repartir bebida caliente, comida, mantas y ropa de abrigo a todos aquellas víctimas del temporal. Las emergencias se multiplicaban por segundos. Todo estaba atascado, así que llenó una mochila con todo tipo de artículos para bebés hasta alcanzar los 50 kilos. Y distribuyó pañales y termos entre las familias que se encontraban atascadas en medio de la carretera.

Emergencias en la Cañada

Más tarde, junto a su compañero Juan Roca, acudió a socorrer una residencia con 90 ancianos en El Molar. Se habían quedado sin calefacción ni agua caliente. Entregaron hasta 180 litros de combustible. "Arreglado, va a ser una noche larga. España es esto, no lo que nos quieren hacer creer", sentenció en su cuenta de Twitter.

Trillo asegura que estos días han vivido de todo. Una familia de la Cañada Real se puso en contacto con el movimiento porque no tenían comida ni calefacción. La madre estaba a punto de dar a luz y uno de sus hijos tenía fiebre. Acudió a suministrarles alimentos y combustible para la caldera.

Horas más tarde, la hija de unos vecinos se había fracturado un brazo, así que la llevaron a urgencias. Al día siguiente, la primera familia volvió a llamar: el bebé estaba a punto de nacer. El equipo de Resiste España volvió a los asentamientos para trasladar a la madre al hospital. Nació Nazaret, una niña de la que ahora es padrino.

Traslado de enfermos

Pero no todas las historias han terminado con final feliz. Tras acudir al rescate de un señor de 85 años que acababa de sufrir un infarto y dejarle en urgencias, en Resiste España tuvieron constancia de su fallecimiento. "Fue todo el viaje tratando de estar animado, diciéndonos que estaba bien, pero no se pudo hacer nada", apunta el líder del movimiento.

Han transportado a enfermos para hacerse diálisis, a personas que se habían quedado encerradas en sus lugares de trabajo, a médicos, embarazadas y a militares. "Hubo un momento de tal saturación que incluso algunas aseguradoras comenzaron a facilitar nuestro teléfono a sus asegurados", dice Trillo.

El empresario asegura que su actividad está financiada "de nuestros propios bolsillos" y carga contra quienes le acusan de "fascista" por reivindicar la bandera de España. "No hago esto por aburrimiento, lo hago por solidaridad. Tengo tres niños a los que prácticamente no veo estos días... Es lo que peor llevo. Y también tengo una empresa y he pedido a los trabajadores ayudar en la iniciativa", defiende.

Politización de la bandera

"La bandera de España está politizada. Unos no la quieren ver y otros la besan todos los días. Hay un término medio. La bandera simboliza valores como el sacrificio, la fuerza, el compañerismo y la solidaridad. España merece otro trato", señala Trillo. Y acusa a TVE de no querer divulgar su testimonio por llevar una bandera de España en la mascarilla.

⚠️IMPACTANTE CENSURA A LA SOLIDARIDAD ESPAÑOLA⚠️RTVE no ha permitido aparecer a @AresTrillo en la entrevista a la familia de Nazaret, la niña nacida en el temporal y a la que salvó la vida. No querían ver la bandera de España en su mascarilla. Esta es la verdadera historia.RT pic.twitter.com/LkejWsgthb — Nacho Trillo Arespacochaga (@AresTrillo) January 13, 2021

Resiste España surgió en primavera, al calor de la pandemia y contra la gestión de la crisis por parte del Gobierno. "Fue un grito de auxilio de la sociedad civil ante la falta de valores políticos, sociales y económicos", explica. Preguntado por las críticas que suscita su movimiento, Trillo echa mano de La España invertebrada, de Ortega y Gasset: las atribuye a la aristofobia. "Nadie puede destacar, hay odio y miedo a respetar las cosas buenas", considera.

"Yo no miro la ideología de quien se suma al movimiento ni miro el DNI de toda la gente que estos días ha necesitado ayuda", zanja para después agradecer a todos los voluntarios su esfuerzo y colaboración durante la ya conocida como gran nevada de 2021.