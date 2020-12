Sanidad oculta a las comunidades autónomas cómo se ha decidido el reparto de la vacuna

El 'secretismo' del Ministerio de Sanidad para la toma de decisiones ha vuelto a ser la 'comidilla' de las comunidades autónomas. En esta ocasión, lo que las CCAA no tienen claro son los criterios para repartir las dosis de la vacuna de Pfizer BioNTech contra el coronavirus. Andalucía y Madrid son especialmente críticas con esta cuestión, como han señalado fuentes de sus Consejerías de Sanidad a Vozpópuli.

En un primer momento, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, deslizó que el reparto de dosis se llevará a cabo "en base a criterios equitativos, que coinciden en buena medida con criterios poblacionales". Esta afirmación dejaba en el aire qué otros criterios, aparte del poblacional, han sido tenidos en cuenta y de qué manera se ha ponderado cada uno. Este mismo lunes, en rueda de prensa, Illa arrojó algo más de luz al asunto al poner de manifiesto que el reparto se ha hecho "tomando como base la población diana de la primera fase de vacunación, reparto prácticamente igual a un reparto por población total".

Estas declaraciones no borran todas las dudas que hay encima de la mesa, al menos no las de las comunidades autónomas. Hay cuatro grupos poblacionales en la fase uno de vacunación (personas mayores en residencias, trabajadores sociosanitarios de residencias, sanitarios en primera línea contra la covid y personas en situación de dependencia con tutor legal). ¿Han sido todos ponderados de la misma forma? ¿Qué cálculo se ha llevado a cabo? Más allá de esto, las comunidades difieren sobre la información remitida por Sanidad al respecto.

Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid señalan a este diario que el reparto será "en teoría, por criterio poblacional", pero aluden a que esta información ha sido transmitida de manera "poco clara" y "por vías no oficiales". Más confusión muestran en la Consejería de Salud y Familias de Andalucía, donde afirman "desconocer los criterios que se han seguido para repartir las dosis".

"A nosotros nos han dicho que vamos a recibir un número determinado de dosis, pero nada más. No sabemos los criterios. Desde un primer momento, nosotros hemos pedido que se siga un criterio poblacional. No sabemos si en esta primera fase se ha tenido en cuenta el número de personas habitantes en residencias o de sanitarios", apuntan desde Andalucía.

Una muestra más de la falta de diálogo existente es que desde la Consejería de Sanidad de Castilla y León exponen que los criterios de reparto que se están siguiendo ahora son "la población en residencias y trabajadores sociosanitarios". Es decir, un criterio que no coincide con exactitud con el que se ha comunicado por vía extraoficial a Madrid y el señalado por el propio Illa.

A su vez, esta misma semana, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha aseverado que el reparto de las primeras dosis debería hacerse teniendo en cuenta como criterio principal "la población de la tercera edad". "Es algo sanitariamente incuestionable. Y además, yo añadiría: ética o moralmente no sería justificable que se manden dosis a las comunidades en función de determinados colores o de determinadas necesidades parlamentarias. Aquí no se vacuna con criterios políticos, se vacuna con criterios sanitarios", ha subrayado. El propio Feijóo ha aseverado que este criterio de reparto "no se ha conseguido" que sea el del Gobierno central.

Hay que recordar que Illa aseguró que cada semana llegarían a España 350.000 dosis de vacuna, pero todavía no sabemos qué cantidad concreta irá de manera semanal a cada comunidad autónoma. Esta duda, al parecer, será resuelta en los próximos días por el Ministerio, que tiene intención de informar -tal vez a través de su nuevo portal de información sobre vacunas- sobre el número de dosis que recibirá cada región.

El reparto que recomienda Salud Pública

Al ser preguntado por este diario, el Ministerio de Sanidad ha insistido en que los criterios de reparto de la vacuna son "criterios equitativos", sin entrar en más detalle. El presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Amós García, defiende que el reparto debe llevarse a cabo en función de la población y de los perfiles de riesgo, que en esta primera fase son las personas mayores en residencias, sanitarios y dependientes.

El presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva (Sempsph), Rafael Ortí, coincide en que debería seguirse como criterio el número de residencias y sanitarios de cara a esta primera etapa de la vacunación.