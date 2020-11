Campo recuerda que Justicia dirige la renovación del CGPJ y dice que ERC y Bildu no estarán en la negociación

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha recordado este miércoles que es su departamento el que tiene la "capacidad negociadora" para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y ha alejado de la negociación a los grupos parlamentarios de ERC y EH Bildu.

Campo se ha expresado así en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, tras ser preguntado por la intención de Unidas Podemos de incluir a sendas formaciones en la negociación para desbloquear la renovación del órgano.

"¿En la del Consejo? No. Ya dijo el presidente que era el ministro de Justicia quien tenía la capacidad negociadora y luego el arco parlamentario incluidos los tres quintos", ha recordado Campo, que ha limitado el apoyo de ERC y Bildu a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Esperanza razonable"

"Del Consejo no estamos hablando de eso. Lo que pasa es que no podemos negar la posibilidad de articular todos los grupos políticos su opinión. Pero una cosa es expresar su opinión y otra es la toma de decisiones", ha dejado claro el titular de Justicia.

En este contexto, Campo ha vuelto a mostrar su "esperanza razonable" en que el desbloqueo del CGPJ llegue "en un periodo corto o medio". "La no renovación no es ninguna alternativa constitucional", ha insistido el ministro.

Eso sí, ha reconocido que la negociación de los PGE ha podido trastocar las negociaciones entre el PSOE y el PP para sacar adelante la renovación antes de final de año. "Hay cosas que no ayudan, pero no hay alternativa, tiene que haber renovación. No hay excusas posibles", ha incidido.