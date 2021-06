Lepe gastó 200.000 euros para una web turística que no aparece en Internet. Suena a chiste, pero es la realidad del proyecto que hace cuatros años puso en marcha el Ayuntamiento lepero y que desde entonces ha permanecido sin actualizarse. El trabajo, financiado en un 20% por el Consistorio del municipio onubense, fue sufragado mayoritariamente por Red.es, el organismo estatal para la digitalización de las administraciones públicas, con fondos europeos.

Lo que en un principio eran buenas intenciones ha derivado en un proyecto de dudosa utilidad que, al trascender, ha suscitado una enorme polémica en las redes sociales. Ha sido el ingeniero, hacker y experto en digitalización, Jaime Gómez-Obregón, conocido por el desarrollo de diversos programas informáticos contra la corrupción, quien ha puesto sobre la mesa este ejemplo -uno de tantos en las administraciones públicas-, en un hilo que se ha viralizado en Twitter.

Hoy se cumplen cuatro años de la presentación pública de «Smart Turismo y Gobernanza en Lepe». Un proyecto de 200.000 € cofinanciado con los fondos FEDER europeos.



La entidad pública @redpuntoes aportó el 80%

El @AytoLepe puso el resto



— Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) June 16, 2021

Como ha sucedido en multitud de ciudades y pueblos en los últimos años, Lepe quería convertirse en una 'smart city' y aprovechó una línea de cofinanciación proveniente de fondos Feder para hacerlo. El Ayuntamiento de este municipio de Huelva accedió al programa orquestado por Red.es y en 2017 presentó el resultado: una aplicación informática y una página web enfocadas a turistas que estaban llamadas a convertir a Lepe en una "ciudad inteligente".

Cuatro años sin actualizar

"Va a ser una herramienta fundamental para quienes cada vez más eligen nuestra tierra para disfrutar de su ocio", dijo entonces en la presentación del proyecto el alcalde lepero, Juan Manuel González. Cuatro años más tarde, el servicio que el regidor dio a conocer en una rueda de prensa en compañía del director ajunto de Ciudades Inteligentes y Datos Abiertos de Red.es, José Ignacio Sánchez-Valdenebro, se mantiene exactamente igual.

El proyecto 'Lepe Smart Turismo y Gobernanza en Lepe' no solo no se ha actualizado desde 2017, sino que durante este tiempo tampoco ha sido accesible para los pretendidos turistas. Ni en Google ni en DuckDuckGo ni en Bing ni en ningún otro buscador. La web -no solo la turística, sino todo el portal municipal- ha permanecido cuatro años oculta, "invisible", como explicaba el propio Gómez-Obregón.

Pero hay que reconocerle un hito al portal «Smart Turismo» de Lepe que ha financiado @redpuntoes con 200.000 pavos de fondos europeos:



¡No sale en Google!



Ni en DuckDuckGo, ni en Bing, ni en ningún otro.



¡Es un portal de turismo invisible a los buscadores! — Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) June 16, 2021

Más de cuatro años después, y tras la polémica suscitada por la denuncia de Gómez-Obregón, el Ayuntamiento de Lepe ha subsanado el error que impedía que la web municipal no apareciera en buscadores. Tal y como ha informado eldiario.es, el departamento de informática del Consistorio ha deshabilitado la orden de programación que impedía indexar la página.

El Ayuntamiento de Lepe acaba de corregir uno de los problemas que encontré. Cuatro años y cinco meses después, «Smart Turismo Lepe» aparecerá en Google 👏.



— Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) June 18, 2021

"Pero esto es el dedo que señala la luna. Debemos requerir a los promotores públicos de estas iniciativas tecnológicas que hagan una reflexión", exponía Gómez-Obregón a modo de broche: "Las inversiones TIC que no resuelven el problema de nadie, a nadie le importan. Solo así se entiende que en cuatro años nadie en el municipio se haya dado cuenta de los flagrantes defectos de un proyecto que anunciaron como "imprescindible": uno oferta turística invisible en internet, un buscador que no funciona y una "app" que nadie descarga".