Récord de agresiones a médicos en 2024, un total de 847 fueron atacados

El pasado 2024 se batieron todos los récords en agresiones a médicos, con un total 847 facultativos atacados en este último año, el dato más alto registrado en quince años. Los datos han sido aportados por el Consejo General de Colegio Oficiales de Médicos (CGCOM), en base a las denuncias presentadas en los Colegios Provinciales de estos profesionales.

En el ámbito de la Atención Primaria las agresiones representan el 47,7 % de los casos, cuatro puntos más que el año anterior. Por detrás se sitúan los Hospitales donde descienden dos puntos y se colocan en el 17,9%, por delante de Urgencias de Hospitales (9,5%) y Urgencias de Atención Primaria (8,2%), que descienden levemente.

El perfil mayoritario de los agredidos es de una médica de Atención Primaria. En su informe, la Organización Médica Colegial (OMC) afirma que de todos los ataques sufridos, el 62,40% corresponde a mujeres, un dato que consolida la tendencia de los últimos años en los que las mujeres sufren la mayor parte de las agresiones.

Las amenazas y coacciones representan la mitad de las agresiones. Respecto a los diferentes tipos de agresiones sufridas, en el 48% de los casos se produjeron amenazas y coacciones, mayoritariamente a mujeres (65%). Por otra parte, el 11% del total fueron agresiones que acabaron en lesiones físicas, sufriéndolas en un 71% las mujeres y un 29% los hombres.

En cuanto a la tipología de los agresores, los datos muestran que son principalmente pacientes programados seguidos de pacientes no programados. Otro perfil que suele ser agresor es el acompañante, siendo estos los terceros que más atacan a los médicos.

Estos datos han sido distribuidos por el Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC en una "Jornada especial contra las agresiones a sanitarios".

Las enfermeras

En el acto de presentación de datos, los médicos han invitado a políticos, aseguradoras y representantes de otras profesiones sanitarias, farmacéuticos, fisioterapeutas, podólogos y enfermeras.

Observando los datos, y sabiendo que la enfermería es una profesión muy feminizada, no es de extrañar que sus datos de agresiones sean aún más altos que los de los médicos. Según los últimos datos del Observatorio de Agresiones del Consejo General de Enfermería (CGE), publicados en noviembre de 2024 y en referencia al año anterior, se han registrado un total de 2.840 agresiones a enfermeras. Por comunidades autónomas, Andalucía es la que ha registrado un mayor número de estos sucesos, con 752, seguida de Baleares (369), Aragón (242), Castilla y León (232) y Galicia (212). Por el contrario, las regiones que menos agresiones han notificado son Ceuta (3) Melilla (3), Extremadura (14), Comunidad Valenciana (15) y Madrid (30).

Diego Ayuso, director del Observatorio y secretario general del CGE, explica a Vozpópuli que creen que este aumento a sanitarios en general "no se ha debido realmente a que las agresiones se hayan incremento en estas regiones de forma tan alarmante, sino a que hay una mayor concienciación de los profesionales a la hora de denunciar y una mayor sensibilidad a la hora de registrar los datos por parte de las comunidades autónomas”.

"“Hay límites que no se pueden traspasar, porque la abnegación de nuestras profesionales no implica soportar vejaciones ni agresiones. Con la violencia, ya sea verbal o física, debemos tener tolerancia cero", explica Diego Ayuso que asegura que no hay justificación alguna para "sentir miedo o sufrir lesiones, amenazas ni ultrajes cuando uno simplemente desempeña su labor en su puesto de trabajo. Y menos cuando su trabajo consiste en salvar vidas, en cuidar de la salud de las personas”.