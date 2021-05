La entrega de este miércoles comienza con la intervención de Jorge Sáinz que explica que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prepara una nueva fase en la negociación con Cataluña que será, sobre todo, económica.

Tras esta información, Alberto Ortín relata la rebelión que se ha desatado en la compañía Indra tras el nombramiento de nuevo presidente del grupo.

Beatriz Triguero desvela que dos informes sobre Plus Ultra vinculados a Ábalos reconocen que no era una empresa estratégica y por tanto, la aerolínea no debía ser rescatada.

Esta edición de 'Barra libre' también cuenta con una entrevista al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

El punto final a esta entrega lo pone Nerea San Esteban, que explica que El Corte Inglés comenzará a vacunar contra la covid a sus empleados el próximo 8 de junio en la Comunidad Valenciana.