Ramón Arcusa (Dúo Dinámico): “¡Pero si es que en Podemos no han visto a un obrero en su vida!”

Ramón Arcusa atiende a este periódico desde Miami, donde vive desde hace unos cuantos años. Lo hace en un momento complejo de la Historia, en el que la humanidad se enfrenta a la última plaga, que es la de la covid-19. Y lo hace con el mérito de haber interpretado Resistiré muchas más veces que la media de los españoles, lo cual tiene mérito, pues se ha convertido en el himno indiscutible de este 2020 convulso.

Quien no siga la pista a este veterano músico (Dúo Dinámico) quizá no sepa que tiene una lengua afilada con la que despotrica sin miramientos sobre lo políticamente correcto. Lo hace en esta conversación, en la que también llama la atención sobre el silencio de la izquierda ante las malas decisiones del Gobierno de España.

Pregunta: Una que no es nada original, ¿resistiremos?

Respuesta: Por supuesto. La Humanidad ha vivido muchas pandemias de este tipo y por supuesto que sobreviviremos.

P: Pero cuesta ver la luz en medio del huracán...

R: Aquí hay dos cosas. Primero, da la impresión de que, cuanto más nos lo explican (la pandemia), menos lo entendemos. Parece que nadie sepa qué es lo que está pasando: ni científicos, ni médicos, ni políticos... Por otra parte, hay una cuestión que a mí me sorprende muchísimo. Mira, yo aquí en Miami veo los telediarios de Antena 3 y siempre me llama la atención la alarma que están creando, que es muy superior a la potencia del virus. En España, fallecieron en 2019 un total de 1.141 personas diarias, de las cuales, 16 lo hicieron por gripe común. Son 6.000 al año. Entiendo que una pandemia se registra cuando mueren 500 al día, pero ahora son muchos menos. En cambio, ahora pones el informativo y están 45 minutos de reloj hablando del virus. Es totalmente desmedido. Es superior la alarma mediática a la realidad.

P: ¿Ocurre igual en Estados Unidos?

R: En absoluto. ¿Sabes de qué están hablando en este momento? De las elecciones de noviembre. Dedican el 5% del tiempo a hablar del coronavirus.

P: Los medios españoles ponen a Estados Unidos como ejemplo de mala gestión...

R: Es que Estados Unidos está en la boca de todos desde hace decenas de años. Esto empezó cuando los comunistas franceses, que dependían de Moscú, despreciaban a este país por si amistad con los comunistas. Ese sentimiento ha pasado de padres a hijos; y de países en países. Entonces, la izquierda española ha sido siempre muy beligerante con Estados Unidos. Por eso hay gente en España que se cree que EE.UU. es el coco. Mira, con la pandemia aquí ha muerto una quinta parte de gente, proporcionalmente, que en España. Y parece que la situación ha sido mucho peor cuando ves los medios.

P: Mal asunto...

R: Es que, mira, si yo fuera un turista que tuviera pensado viajar a España, no iría en 50 años si escuchara las noticias. De hecho, yo, personalmente, ahora me lo estoy pensando. No sólo por meterme en un avión, sino también por la alarma excesiva que han generado. Los científicos y la sociedad médica deberían ayudar a explicar mejor la verdad.

P: Resistiré se convirtió en el himno de la pandemia. Aunque, bueno, no es suya.

R: No, una parte es de Carlos Toro y la otra, de Manolo de la Cueva. Mira, esa canción la grabamos en 1988 y tiene 32 años. Resistiré es la palabra del diccionario español que tiene más fuerza y refleja una posición ante la vida. Son cuatro sílabas fantásticas. ¿Su historia? Manolo tenía la idea, le dio a Carlos Toro el título, la música y la frase “soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie”; y, partir de esos mimbres, hizo una letra fantástica donde cada línea tiene sentido por sí misma. Ha sido una canción idónea para esta situación de extrema gravedad.

P: ¿Se ha podido politizar la canción?

R: No creo. Ha habido cientos de versiones de artistas y actualmente la han visto más de 40 millones de visitas en YouTube. Se ha cantado desde en el Carrefour de Alcobendas hasta en versiones de bandas de Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, México y Suecia la han cantado. Incluso unas monjitas la han bailado. A nosotros nos ha encantado todo esto, como también que la canción haya servido para paliar el dolor de la pandemia.

P: ¿Ha callado el mundo de la cultura en este tiempo cuando gobierna la izquierda?

R: Cuando gobierna la izquierda no hay pancartas en la calle. Y la cultura ahora mismo no sabe qué hacer. Quizá conciertos gruyer, que son esos en los que hay demasiados agujeros por la distancia de seguridad. Aquí en Estados Unidos ya van a abrir al 50%. En España, todavía no he visto pasos decisivos. Yo propuse dar dos conciertos seguidos en cada lugar. Por ejemplo, uno con los números pares y otro con los impares. Pero no ha calado de momento.

P: Pero yo le planteaba esta pregunta porque no ha habido muchos artistas que hayan cuestionado la actuación del Gobierno. Vaya, que la voz cantante parece llevarla Miguel Bosé. Y, bueno...

R: (Ríe) Ha sido el gran negacionista, ¿eh? Bueno, te diré que a mí también me llaman negacionista porque soy políticamente incorrecto. Siempre me hago muchas preguntas, por ejemplo, sobre cómo ha avanzado el mundo. Es importante la curiosidad, como también lo es no fiarse de todo lo que te dicen. Si algo no está demostrado, lo pongo en cuestión. Y mira, en estos meses, he creído más a quienes hablaban de que el virus se debilitaría con el paso de los meses y en verano no iba a ser tan virulento. Y así ha sido. Eso parece que pasa por el uso de la mascarilla, que hace que si te contagias lo hagas con menos carga vírica. Por eso, parece ser que vamos a tener que vivir un tiempo con mascarillas, guardando distancias y echándonos alcohol a manta en las manos. Pero bueno, tampoco es el fin del mundo.

P: Un negacionista entre artistas que callan...

R: Es que, mira, la izquierda tendría que haber criticado al Gobierno.

P: ¿Y no le llama la atención que el arte no sea crítico con el poder?

R: El arte ha sido crítico, sobre todo, con el poder de la derecha. Mi experiencia durante tantos años de vida es ésa. ¿Tú has visto manifestaciones en la calle de la izquierda en este momento? Si esto de la pandemia le hubiera pasado al PP, las calles se hubieran llenado de manifestantes.

P: ¿Al Dúo Dinámico le ha afectado el no haberse significado?

R: Nosotros hemos sido, desde siempre, por la razón de vivir en tiempos difíciles, muy pragmáticos. Hemos hecho las cosas como nos venían y de la mejor forma que sabíamos en cada momento, con más o menos fortuna. Pero siempre pensando que todo lo que hacíamos era acierto o culpa nuestra; ni del Gobierno ni de otros. Hemos ido siempre a nuestro aire, hemos hecho lo que nos ha dado la gana y no hemos dependido de nadie. Hicimos todo desde abajo y no estuvimos patrocinados por nadie. Fuimos los primeros indies.

P: Indies de los 60. Curioso...

R: Mira, sí que nos molestó que en esa grabación que hicieron 50 artistas españoles del Resistiré, ni siquiera nos llamaran. Seguramente hubiéramos dicho que no, pero fue un feo grande. Quizá sea lo único que me ha molestado tanto en toda nuestra carrera, fíjate.

P: Ustedes eran muy pulcros. Cantaban de la vida de los jóvenes, pero ni canción protesta ni casi hablar del sexo ni mucho menos de las drogas...

R: Es que en el tiempo en el que nosotros nos educamos no había drogas, no nos enterábamos de eso. Y bueno, sobre política... Nosotros nos hemos llevado bien con todo el mundo. Hemos ido siempre a nuestro aire y hemos hecho lo que nos ha parecido en cada ocasión.

P: ¿Les han censurado alguna vez?

R: Pues mira, una vez en el año 1960, cuando grabamos la canción Rogar, que era de The Platters, y cantamos una versión que decía “besar tu boquita sensual”. Eso era terrible eran la época (ríe). Por eso, lo prohibieron en español. Después, la grabamos en inglés, pero nos hicieron lo mismo. Cuando grabábamos un disco, teníamos que presentar las letras de las canciones, pero no teníamos nunca problemas. Eso sí, hace no mucho en Quince años tiene mi amor, los políticamente correctos la han señalado.

P: ¡La misma censura ahora que en los 60!

R: ¡Exacto! Esta gente de lo políticamente correcto son los censores de ahora.

P: Hace poco ha publicado sus memorias. 'Soy un truhan, soy un señor', en referencia a la canción que compuso para Julio Iglesias.

R: Es que trabajé 18 años seguidos con Julio Iglesias y, aparte, hemos estado en varias ocasiones con grabaciones. Mira, la editorial me insistió antes de sacar el libro para que lo titulara Resistiré, pero es que no es una obra mía y me parecía oportunista. Mi moral no me lo permitía. Al final, elegí ese título porque tenía un punto provocador y a mí me gusta ser así. Así, también, permitía saber a la gente que yo escribí a Julio esa canción.

P: También es tuya 'Quijote'...

R: Bueno, la música es mía, el arreglo y todo el estribillo. Lo otro lo hizo Julio, basándose en la letra que había hecho un italiano que trabajaba entonces con nosotros. Pero un 65% de la canción es mía.

P: Recito: “presume de ser español donde va?"

R: Bueno, esa frase no es del estribillo, pero no es de Julio, es mía. Pues nada, el 68% de la canción la hice yo entonces (ríe).

P: Para un barcelonés, también puede resultar políticamente incorrecta esa frase, ahora que el independentismo se ofrende con tanta facilidad...

R: Yo soy barcelonés, catalán, español y ciudadano del mundo. Yo, de verdad, no estoy en absoluto con los independentismos, ni siquiera con el nacionalismo. Si lo fuera, sería porque soy español y me gusta la tortilla de patatas y las cigalas (ríe). Me siento españolísimo, pero ojo, que también tenemos muchos fans independentistas. El año pasado cantamos en Gerona y tuvimos mucho éxito. Y cantamos en castellano. A ver, el independentismo es un fracaso total. Siempre pasa lo mismo: todas las revoluciones de cualquier tipo están promovidas por las élites. Desde el independentismo hasta Podemos.

P: La tiene usted tomada con Podemos...

R: Pero si es que en Podemos no han visto a un obrero en su vida. Se la tengo jugada a Podemos y a Pablo Iglesias. Mira, hay un 45% de los votantes de Podemos que no trabaja. ¿Cómo ocurre eso en el partido de los trabajadores?

P: Ahora están en el Gobierno...

R: Y quieren ser Gobierno y oposición al mismo tiempo. ¡Es genial! Es como, por ejemplo...a ver. ¿Quieres que hablemos de lo políticamente correcto o no? ¿Te interesa?

P: Dele, por favor...

R: Sí, porque Vozpópuli sabemos lo que es. Aquí interesa...

P: ¿De qué me va a hablar?

R: Mira, de todas las cuestiones que la izquierda ha sacado en lo políticamente correcto, que son el animalismo, el veganismo, el ecologismo...últimamente el revisionismo histórico o el racismo...En fin, yo llevo 40 años en Miami y nunca he visto racismo. Hay multimillonarios negros que están todo el día en televisión. Esto que te voy a decir prefiero que no lo pongas en el titular, pero es que en Estados Unidos, siendo los negros el 13% de la población tienen una exposición del 50% en todos los medios. Sean futbolistas, jugadores de baloncesto, cantantes, periodistas, empresarios multimillonarios... Mira, aquí cerca de donde vivimos hay un centro comercial y ahora mismo hay negros alegres, pulcros, elegantísimos...

P: Es un momento delicado para decir eso...

R: A lo que iba: es que el 50% de los asesinatos que hay en Estados Unidos también son producidos por el 13% de la población negra. Muchos de ellos, entre ellos mismos. Vamos a ver, si a mí me dan un dulce y me puedo aprovechar de él, no lo suelto. Puede pasar igual con el feminismo radical: hay mujeres que no son de izquierdas, pero votan a un partido de izquierdas porque creen les defiende mejor, cuando probablemente lo haga de boquilla. Pero a ver, que me voy por las ramas, lo que te quiero decir es que la izquierda maneja perfectamente el discurso que hace que te sientas víctima de cosas al mismo tiempo que culpable.

P: La culpabilidad...

R: Es que la izquierda nos hace culpables del hambre en África, de las pateras, etcétera. Y, al mismo tiempo, a los colectivos que le interesan les hace sentir víctimas.

P: Pero lo del 'Black Lives Matter' parece un poco electoralista, ¿no?

R: Hombre, esto lo está utilizando el Partido Demócrata. Están utilizando el racismo para hacer campaña, cuando los racistas son minoritarios como lo son los ultras españoles. Yo reitero: en los centros comerciales ves estos días a los negros, que además compran más que los blancos, y están felices y nadie les dice nada. Además, la exposición de la raza negra en Estados Unidos es muy superior al 13% que suponen.

P: Pero hablan de discriminación. ¿Considera que no tienen razón?

R: Pero es que también aquí entra en juego la pobreza, que llega a la marginalidad en muchas ocasiones y que eso provoca que tengan más encuentros con la policía que otra población. Dicho esto, también hay que educar a la gente: aquí no puedes hacer una broma a un policía con una pistola de cartón o de juguete porque te acribillan. Esto no es España, cuidado. Aquí la policía tiene un nivel de autoridad desconocido en Europa. ¿Hay abusos policiales? Pues sí. Pero también hay 335 millones de actuaciones policiales y les están acribillando por 1, 2, 7 o 10. Reitero: habrá racistas, pero son minoría. Está todo alimentado por la izquierda mundial, que quiere un nuevo orden y lo políticamente correcto. Pasa igual con el animalismo...

P: El animalismo...

R: Estoy escribiendo un libro sobre eso.

P: ¿Ah sí?

R: Sí, se va a llamar 'Verdades incómodas contadas por un escéptico'. Mira, un animalista, a la tercera pregunta que le haces, te saca lo de los toros y del sufrimiento en la plaza. Yo no soy taurino, pero nadie piensa...mira: ¿en España tú sabes cuántos caracoles se comen al día en época de caracoles? Unos 4 millones diarios.

P: Cada uno con sus cuernos...

R: Cuatro millones de caracoles diarios que mueren asados, como San Lorenzo. ¡Asados vivos! El hecho de que los humanos tengamos nuestra concepción particular de la naturaleza, no quiere decir que matar un caracol o un mosquito sea mejor que matar a un toro. Si tú eres animalista, has de querer a todos los animales, no sólo a gatos y a perros. Mucha gente piensa que ser animalista es subir una foto a Instagram de tu mascota. Y no, debería implicar mucho más.